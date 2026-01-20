A Tenkes kapitányának világa elevenedik meg a Villányi-hegység lábánál

Az első tatárjárás után épített vár a történelem szerelmeseinek és a régi magyar sorozat rajongóinak is kötelező, hiszen itt forgatták A Tenkes kapitánya című magyar filmsorozatot.

Az aligha mondható el a Siklósi várról, hogy Budapest vonzáskörzetében található, viszont megéri bevállalni a hosszabb utat: az 1200-as évekbeli, gyönyörűen felújított várban számtalan remek kiállítás teszi színesebbé a látogatásotokat.

Akit érdekel a történelem brutálisabb oldala, bizonyára izgalmasnak fogja találni a hely hadtörténeti kiállítását, fegyverszobáját, tömlöcét és kínzókamráját, míg a könnyedebb témákat kedvelőknek a bútor- és bormúzeum fogja lekötni a figyelmét – utóbbinál ráadásul nemcsak a környék legjobb borairól kaphattok ajánlást, hanem olyan gasztrokülönlegességeket is kipróbálhattok, mint a borlekvár. Február végéig pedig még egy Herendi porcelánkiállítást is megtekinthettek.

A csodaszép várkápolna felfedezése után a várudvarról nyíló szabóságban korabeli ruhákba bújhattok, míg az illatszertárban az orrotokat tehetitek próbára. Természetesen nem maradhat ki a 1964-es sorozat előtti tisztelgés sem: a forgatásnak Tenkes kapitányának szobája állít emléket. Tekintsetek ki a várteraszról is, ahonnan az egész környéket belátni.

A Siklósi vár egész héten 9 és 17 óra között látogatható belépőjegy vásárlása esetén, amit 16:30-ig tudtok beszerezni. Feltétlen kérjetek idegenvezetést, hiszen egy felkészült kísérővel még több érdekességet megtudhattok a várról. Az egyébként akadálymentesített vár liftje sajnos jelenleg nem működik, ezt tervezzétek be a látogatásotokkal.

A pár órás időtöltés kisgyermekeknek is megfelelő, de ha négylábú barátotokkal érkeznétek, arra is van lehetőség, hiszen a vár kutyabarát hely. Ezután feltétlen járjatok egyet a városban, és fedezzétek fel a nagyharsányi szársomlyó környékét is!

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

További szédítő képek a Siklósi vár környékéről:

Fantasztikus téli vártúrákat ajánlunk: