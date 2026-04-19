13+1 imádnivaló gyerekkönyv és bűbájos böngésző a legkisebbeknek tavaszra

Ajánlónkban imádnivaló gyerekkönyvekből, letehetetlen történetekből és bűbájos böngészőkből ajánlunk egy csokorra valót. Kivétel nélkül mindegyiket érdemes lesz a polcra tenni idén tavasszal.

Legkisebbek kedvenc tavaszi könyvei

Axel Scheffler: Pipp és Polli – Az érzelmek nagy könyve

Ismerd meg az érzelmeidet Pipp-pel és Pollival! Fedezd fel, hogy ők mikor boldogok, szomorúak, dühösek, és meséld el te is, hogy mikor érzed magad izgatottnak, rémültnek, bátornak! Beszélgessetek az érzéseitekről! Nézegessétek a képeket, és nevezzétek meg az érzelmeket! Kukkantsatok be a kis fülecskék mögé! (2-5 éves kor között ajánlott)

Benas Berantas: Dió és Vacak

Dió, a merész mókus és Vacak, a félős kis varjú legjobb barátok. Ritkán hallgatnak a szüleikre, de vicces és olykor ijesztő kalandjaik során egyre több és több erdőlakóval ismerkednek meg – és egy kicsit mindig bölcsebbek lesznek. (3-5 éves kor között ajánlott)

Doris Rübel: Mit csinálunk tavasszal? – Mit? Miért? Hogyan? Mini sorozat

A Ravensburger gyermekkönyvsorozatának e kötetéből az apróságok megtudhatják többek között, mitől olyan szép a tavasz, hogyan készülünk a húsvétra, mit lehet játszani kint a szabadban, mit csinálnak tavasszal az állatok. Ismerjük meg a világot, lépésről lépésre – együtt, minden nap. (3-7 éves kor között ajánlott)

Borda Réka: Dani és a bodobácsok – Avagy a nagy MRRFFFH kaland

Milyen szuperképességei vannak a rovaroknak? Mi az a trutyprutypüré? És ki lopta el a Furiság-kupát?! Csatlakozz Danihoz és segítőihez, a két hős bodobácshoz, akik egy különös rejtély nyomába erednek az ovi udvarán. Dani végre először szembesül azzal, hogy a lehető legmenőbb furinak lenni, és még új barátokra is szert tesz. Egyszóval: MRRFFFH! (3-7 éves kor között ajánlott)

Judith Allert – Anne-Kathrin Behl: Kaland a tavaszi réten

A zsibongó réten a három jóbarát: Lili, a kisegér, Kalle, a ganajtúró bogár és Pepe, a gyík is előbújik téli rejtekhelyéről. Nagy az öröm, hogy újra látják egymást. Ám a tavaszi első reggeli közben valami hatalmas, tarkabarka, furcsa labdára hasonlító dologra bukkannak. Ez csak egy tojás lehet! De vajon milyen állat fog kikelni belőle? Egy biztos: meg kell találniuk, hogy kié is lehet a tojás. Talán valaki már nagyon hiányolja! Ezért aztán életükben először elhagyják a rét ismerős kis szegletét, és egy kalandos kutatásra indulnak. A könyvben érdekes információkat találsz a rétről és annak lakóiról! (4-7 éves kor között ajánlott)

Kisiskolásoknak ajánljuk tavaszra

Matthäus Bär: Kapibarák szökésben

A három kapibara – Emi, Trisztán és Raul – mindennapjai elég unalmasan telnek az állatkertben. Ám egy napon felmerül bennük a kérdés: mi rejtőzhet a kerítés túloldalán? Vajon sikerül felfedezniük a bőség tengerét és a körülöttük levő világot? Éjszakai kiruccanásaik során megismerik a szomszédos állatokat, és izgalmas kalandokba keverednek. (6 éves kortól)

Bodor Attila: A fiú, aki egy cseppet sem adta fel – Béres József

Béres Józsefnek, a Béres Csepp feltalálójának kalandos élete elevenedik meg ebben a könyvben. Láthatjuk őt kisgyerekként, fiatal katonaként, kutatóként, apaként és végül híres feltalálóként. De hogy milyen galibát okoz, amikor összekeveri a málnaszörpöt a paradicsomlével, vagy hogy miért fontosak a raktárban szaladgáló egerek, azt csak akkor tudod meg, ha te is kitartó vagy, és az első laptól az utolsóig elolvasod ezt a könyvet. (6 éves kortól)

Michael Engler: Mi ketten – Egy év az erdőben

A nyúl és a sün jóbarátok, az egész évet együtt töltik. Évszakonként újabb és újabb kalandokat élnek át: patakugróst játszanak, bálnafelfedező expedícióra indulnak, vagy éppen rejtélyes nyomok után kutatnak. A tél beköszöntével a sün elvonul aludni, de a többi jóbarát összebújik, és együtt várja az új esztendőt. (6-8 éves kor között ajánlott)

Megyeri Annamária (illusztrátor): Tavaszolás – Nagy tavaszi mese- és játékkönyv

Ha tavasz, akkor megújulás! Virágok, füvek, kert, madarak! És tavaszi ünnepek, húsvét meg áprilisi bolondozás meg anyák napja! A Tavaszolás nemcsak gazdag mesegyűjtemény, hanem átfogó igényű játékkönyv is: mondókák, találós kérdések, gyerekjátékok, kertészkedős, kézműves és főzési ötletek, játékos önismereti, a tudatos jelenlétre vezető feladatok egyetlen kötetben. (6-10 éves kor között ajánlott)

Szabó T. Anna,Tóth Krisztina,Varró Dániel: Ábécézés

Hallottál már a xinxisről? És a dzseládáról? Ezek tényleg létező állatok? Nos, elárulom: egyikük az. 44 állatos vers van ebben a kötetben, a magyar ábécé mindegyik betűjéhez egy-egy. Fantasztikus szerzők írták: Szabó T. Anna, Tóth Krisztina és Varró Dániel; a versek mindegyike humoros vagy meghökkentő vagy éppen állatian emberi. Ezzel a jókedvű állatsereglettel még a betűtanulás is gyerekjáték. (6-10 éves kor között ajánlott)

Jane Burnard,Tracey Turner: Nappal és éjszaka

Kíváncsi vagy, hogyan jön létre a napfogyatkozás? Vagy hogy miért világítanak a medúzák a sötétben? Ebben a színes, két oldalról olvasható könyvben – egyik fele a nappali, másik fele az éjszakai világot mutatja be – rengeteg érdekességet találhatsz Földünkről, az élővilágról, sőt, még azt is megtudhatod, hogy a különböző kultúrák miként tartják meg a Naphoz, a Holdhoz és csillagokhoz köthető ünnepeket az év során! (6-12 éves kor között ajánlott)

Nancy Castaldo: A tápláló kert

Ki ne szeretné, ha gyermeke környezettudatos lenne? Ez a színes rajzokkal illusztrált, hétéves kortól ajánlott képeskönyv szemléletes módon, a gyerekek számára is érthető nyelven mutatja be, mi a különbség egy kis családi gazdaság és a nagyüzemi termelés között. Miért fontos a vegyszermentes termesztés és táplálkozás, milyen a boldog állattartás, és miért jó, ha a termelői piacon vásárolunk, és friss alapanyagokból főzünk. (7 éves kortól)

Várfalvy Emőke: Éljen a saját dzsungel!

Ábel új iskolában kezd szeptemberben. Hogy az évnyitó után ne kelljen egész nap a fehér ingben feszengenie, magával viszi a kedvenc pólóját, amit egy medve-tavi nyaraláson kapott a szüleitől. Az osztályterem ajtajáról egy barna medve feje néz rá barátságosan. Persze nem igazi. Papírból készült, alatta egy felirat: „4/A, osztályfőnök: Patakiné Medve Enikő”. (7-9 éves kor között ajánlott)

+1 Olvasnivaló kamaszoknak

Somfai Anna: One more cup of coffee – Nyár Walesben

Lili rajong a zenéért. Az anyukájával és két testvérével él, és van egy fantasztikus barátnője, Rozi, aki ráveszi, hogy jelentkezzenek egy katedrálisokat restauráló diáktáborba, és vonatozzanak keresztül Európán. Az utolsó pillanatban azonban Rozi kénytelen otthon maradni, és Lili egyedül érkezik a tengerparti dél-wales-i kisvárosba, hogy részt vegyen a helyi parókián rendezett táborban. A beilleszkedés a vártnál nehezebben alakul, de a lány hamarosan barátokra talál a spanyol Paola és a wales-i Dylan személyében. (15 éves kortól)

