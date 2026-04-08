13 rendkívüli könyvújdonság, amit érdemes beszerezni tavasszal

Lebilincselő könyvek tavaszra: a légtaglózó erejű igaz történetektől, a romantikus regényeken át, a legizgalmasabb fantasy kötetekig mindenki talál kedvére való újdonságot.

Csillag Péter: A futball szabadsága

A játéknak a rivaldafényből kieső, emberközeli, személyes világa, szabadsága ihlette Csillag Péternek eredetileg a Nemzeti Sport hasábjain megjelent, labdarúgásról szóló tárcáit is. Ahogy az órákig játszó labdarúgó sem fárad el, a szerző is épp olyan fáradhatatlanul gyűjt össze mindent, ami összefüggésbe hozható szeretett sportágával. Szó esik lelkes amatörizmusról és lelketlen profizmusról, futball és politika, futball és természet, futball és alkohol viszonyáról, de nem maradhat ki futball és szépirodalom, futball és újságírás, sőt futball és nyelvújítás kapcsolata sem.

Bauer Barbara: A hídépítő 2.

Folytatódik a család története, felfedve a legendákat, továbbadva az örökséget, építve a jövőt. A napjainkig tartó mese nem engedi, hogy bármi feledésbe merüljön: Munkácsy Mihály, Jókai Mór, Sisi, Ybl Miklós. Ismert és hétköznapi emberek sorsa találkozik, miközben a történelem erői formálják a három évszázadon átívelő családtörténetet. Árvíz, földrengés, járvány, szabadságharc, háborúk, vérzivataros idők. Minden generációnak jut valami, amivel meg kell küzdenie. Az élet senkit nem kímél. De vajon segít, ha ismerjük a múltunk nagy pillanatait? Ha tudjuk, honnan jöttünk? Ha meríthetünk a család történetéből, a legendákból? A múltunk erejéből?

Csikós Gábor: A kényszerzubbonytól az elektrosokkig

A pszichiátria történetét sokáig furcsa kettősség jellemezte: nemcsak a gyógyítás, hanem a rend fenntartásának eszköze is volt. Az elmegyógyintézetekben laboratóriumi körülmények között mutatkozott meg társadalom és erőszak kapcsolata, ez a viszony pedig sok mindent elárul egy történelmi korszak normarendszeréről és gyakorlatáról. Történetek sora mutatja meg, hogy nem csupán a késsel hadonászó, őrültnek minősített ember viselkedhet erőszakosan, és nem is csak a rá irányuló kényszer minősülhet erőszakosnak; egyes beavatkozások éppúgy járhatnak súlyos következményekkel, ahogyan az elmaradásuk is.

Szántó Áron: A küszöb

A frissen elárvult, érettségi előtt álló Kriszti gyámjával, alkoholista nagybátyjával a Bakony egyik eldugott kis falujában kezd új életet az apja és János szüleinek régi házában. Szomszédjuk magának való, de kedves, békés öregember, aki a pincéjében egy idegen eredetű tárgyat rejteget. A régi majorsági épületben, a „Kastélyban” egy zavaros ideológiájú new age szekta jelenléte borzolja a kedélyeket, amelynek vezetője nem nézi jó szemmel a frissen érkezetteket, de nagyon úgy tűnik, hogy a helyi boszorkányhistóriák is többnek bizonyulnak egyszerű mendemondánál.

Reese Witherspoon, Harlan Coben: Búcsú nélkül eltűntél

A Búcsú nélkül eltűntél egy rendíthetetlen nő története, aki kétségbeesett igazságkeresésével a globális elit exkluzív világában szőtt összeesküvés leleplezésére készül. Maggie McCabe magasan képzett harctéri sebész, egy pusztító tragédiasorozat eredményeképpen minden összeomlik körülötte – Maggie megözvegyül, visszavonják az orvosi engedélyét, elveszti a cégét, a megélhetését, az életcélját. A mentőöv egy korábbi mentorától, az elit plasztikai sebésztől érkezik, a világ egyik legrejtélyesebb férfija nem épp szokványos baljós műtétre kéri fel Maggie-t.

Julien Blondel: Elric – A rubin trónus

Imrryrben, Melniboné egykor hatalmas, de mára már hanyatló birodalmának középpontjában, a tízezer éves Rubin Trónuson egy melankolikus, albínó császár ül: Elric. Véreskezű, kegyetlen elődeitől eltérően ő szeretné megtudni: mi végre ez az egész? Mi az értelme és a célja a véres háborúkba bonyolódó birodalom létezésének? Mi az ő feladata ebben a világban? Az udvari intrikák, a sötét varázslatok, a barbárokkal folytatott vég nélküli háborúk forgatagában kell megtalálnia a választ a legfontosabb kérdésre: a Káosz Urainak játékszere vagy a végzet beteljesítője.

Ezio Gavazzeni: Hétvégi orvlövészek

A gyerekek jelentették a legértékesebb trófeát… az időseket ingyen lehetett megölni. Szarajevó ostroma (1992–96) alatt a nyugati világ minden tájáról érkező gazdag külföldiek hatalmas összegeket, akár egy lakás mai árát fizettek azért, hogy hétvégente a boszniai szerb hadsereg mesterlövészeivel együttműködve védtelen civileket lőhessenek agyon Bosznia fővárosának utcáin, majd utána hazatérhessenek, és büntetlenül élhessék tovább luxuséletüket. A Hétvégi orvlövészek lapjain az oknyomozó újságíró szerző, Ezio Gavazzeni megbízható források, érintettek és korábban nem kihallgatott tanúk vallomásait tárja az olvasók elé, amelyek borzalmas teljességükben mutatják be ezeket a „szafarikat”, a szervezéstől a lebonyolításig.

Szerényi Gábor: Mi nyílik most? – Kora tavasz

Ez a kis könyv azoknak a természetben járóknak szeretne segítséget nyújtani, akik nemcsak teljesítménytúrázóként loholják végig az útvonalakat, hanem kirándulás közben, kényelmes tempóban, nyitott szemmel járva, észre is veszik a természet törékeny szépségeit, az eléjük kerülő vadvirágokat. Akiknek ugyanolyan örömöt jelent egy ringatózó virágszőnyeg megpillantása, mint a hegycsúcs elérése, akik meg-megállva gyönyörködni tudnak a kopárosok természetes sziklakertjeiben, vagy a patakokat kísérő gyepek üde zöldjében. Azért íródott, hogy a növények azonosítása néhány pillanat alatt sikeres legyen, és ezzel kedvet teremtsen a további ismerkedéshez.

Sarah Wynn-Williams: Nekik mindegy

Sarah Wynn-Williams fiatal új-zélandi diplomataként jelentkezett a Facebookhoz, álmai állására, mert meg volt győződve arról, hogy a Facebook képes jobbá tenni a világot. Amikor bekerült a céghez, rövid időn belül egészen más arcát látta meg annak a hatalomnak, amelyben addig hitt. Megdöbbentő, sokszor keserű humorral átszőtt igaz történetek a világ egyik legnagyobb vállalatának hétköznapjaiból, amelyek révén testközelből ismerhetjük meg Mark Zuckerberget, Sheryl Sandberget, a világ vezető politikusait és azt is hogyan születnek a döntések, amelyeknek a következményei mindannyiunk életét érintik.

Bauer Barbara: Porlik, mint a szikla

Ilont és két testvérét egészen a magyar fővárosig menekíti Székelyföldről édesapjuk. Talán az emlékek elől, feledni a borzalom éjszakáját, s végre elhallgattatni az ablakba újra és újra leszálló kuvik hangját. Félrevert harangok zúgása közepette hagyják el az ezeréves szülőhazát. De nem csupán ellehetetlenített életük roncsait viszik magukkal a szekéren, hanem egy súlyos családi titkot is. Ilon nagyon mélyre temeti magában a múltat, évtizedekig nem beszél róla sem lányának, sem unokájának, Amandának. Amikor Ilon mesélni kezd, feltámad a múlt, az emlékek, melyeknek nyomába eredve Amanda a szerelmet és önmagát is megtalálja.

Janikovszky Éva: Ráadás

Régen rossz, ha egy könyvcím magyarázatra szorul. Ennél csak az rosszabb, ha nincs, aki megmagyarázza. Mivel a címet én találtam ki, ez a feladat kétségkívül rám vár. Nos, kedves olvasó, a cím úgy született, hogy néhány felnőtteknek szóló könyvem elnyerte az Önök tetszését. Tapsot ugyan nem hallottam, de leveleik, telefonhívásaik és a könyvek fogyása alapján mégis hallani véltem. Remélem, nem tévedtem. Így aztán az Önök biztatására kerekedett ki rövid írásaimból ez az új kötet.

Fráter Erzsébet: Szép magyar kertek

A kastélykertek, arborétumok, történeti és gyűjteményes kertek hazánk érdekes és látványos helyei. Jóllehet az épített örökségek, kúriák és kastélyépületek mellett e kertek is felbecsülhetetlen nemzeti értéket képviselnek, kevesebb figyelmet kapnak. A 75 kertet bemutató könyv ezt a hiányt igyekszik pótolni. A kertművészeti értékek és botanikai különlegességek mellett a kertek fordulatos története, hajdani arisztokrata tulajdonosaik élete is megelevenedik a mű lapjain, így nemcsak a növények és szép kertek szerelmesei, hanem a történelem iránt érdeklődők is örömmel forgathatják a könyvet.

Zsoldos Péter: Távoli tűz

Gregor Man űrhajós-geológus a tau Ceti rendszer egyik bolygóján ragad az ottani városállam, Avana uralkodójaként, miközben társai hazatérnek a Viking űrhajóval. A férfi a 25. századi Földről hozott tudásával és tapasztalatával igyekszik boldogulni ebben az ókori társadalmakra emlékeztető, alapvetően erőszakra és hiedelmekre támaszkodó világban.

Mesekönyvek, nem csak húsvétra:

