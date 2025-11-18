5 letehetetlen könyvújdonság 2025-ben, ami felfedi a múlt sötét titkait

Világháború, holokauszt, diktatúra, forradalom. Sokak számára pusztán történelem, egyeseknek viszont a valóságot jelentették ezek a sorsfordító történelmi események, ami ezúttal öt könyvújdonság mutat be személyes történeteken és elbeszéléseken keresztül.

Grexa Izabella: Csupa paradicsom az élet

Grexa Izabella Csupa paradicsom az élet című könyvében az egykori állami gondozott, Király Erzsébet életét követhetjük végig, amelyen keresztül láthatóvá válik a szocialista Magyarország nevelőszülői és gyermekvédelmi hálózatának intézményi rendszere, Erzsébet személyes tapasztalataival fűszerezve. Erzsébet előkerült naplóbejegyzéseiből megtudhatjuk, hogyan boldogultak a nők a magánéletben, a munkaerőpiacon vagy az átalakuló városokban a Kádár-kor idején, a napvilágra került anyagok tökéletesen mutatják be a korabeli hétköznapokat és a közelmúlt társadalmi valóságát női szemszögből.

Ioana Pârvulescu: Ártatlanok

Az Ártatlanokban egy hegyek ölelésébe burkolózó ház elevenedik meg Brassó szívében, amely túlélte a régi városrészt sújtó erőszakos átépítési hullámot, és amely egy nagy család különböző generációinak ad otthont. A legkisebbek Ana, a bátyja és unokatestvéreik számára ez a ház egy titkokkal és emlékekkel teli játszótér, ahol szimatolhatnak a felnőttek viselt dolgai iránt, titkos társaságokat alapíthatnak vagy felfedezhetik a környéket, miközben a család szomorú és boldog történetei beépülnek a falak kövei közé. Ez a meleg nosztalgiával megírt regény a diktatúra idején megélt gyermekkor varázslatos világát mutatja be, mesél az önazonosságról, az összetartozásról és az emlékezés magányáról egyaránt.

Kornis Mihály: Minden ember

Kornis Mihály család- és történelmi regénye nagy érzékenységgel írja le a második világháború után született kisfiú történetét, amelyet egyszerre hat át a fájdalom és a szépség. A pesti zsidó családban cseperedő fiú és szerettei életének minden mozzanatát meghatározzák a háború és a holokauszt borzalmai. Jelentős fordulatokat hoz a fiú életébe az 1956-os forradalom, amelynek eseményeit ugyan csak rádión hallja, de a kor egyik fontos tanújává válik. A regény a saját hangját és identitását kereső gyermek szemszögéből mutatja be a nagy horderejű történelmi eseményeket és szívszorító családi tragédiákat, amelyek valóban sokaknak a valóságot jelentették egykor.

Mihályi Balázs – Rohánszky Mihály: Elfeledett történelem

Fábián Gáspár rendőrtiszt ostromnaplója, Budapest 1944-1945

A II. világháború alatt Budapestet ért ostrom mindazok számára jelentős esemény volt, akik részesei voltak e szörnyűségnek. Ebből az időszakból számos naplóbejegyzés született, Fábián Gáspár írásai azonban mégis kiemelkednek a többi közül, hiszen ez volt az első megjelent rendőrnapló, amely hitelesen mutatta be a háborús eseményeket egy új szemszögből. Fábián Gáspár bejárta Budapest különböző óvóhelyeit, átszelte keresztbe-kasul a várost, a szovjetek többször is letartóztatták, majd kiszabadult és számos abszurd és groteszk jelenet szemtanújává vált. A naplóbejegyzések olvasmányos stílusban, mennyasszonyának címzett levelek formájában születtek meg, megelevenítve a múlt nehézségeit és korhű képet alkotva a történelmi eseményekről.

Szécsényi András: Csereláger

Bergen-Belsen a náci Németország táborrendszerének egyik legjelentősebb koncentrációs tábora volt, amelynek az SS egyedülálló szerepet szánt. A náci vezetésnek feltett szándéka volt a zsidóság megsemmisítése mellett, hogy titkos tárgyalások keretében egyes foglyokat semleges országokban, főként Palesztinában élő német állampolgárokra cseréljen. Bergen-Belsenben több ezer Magyarországról elhurcolt zsidó raboskodott, köztük a Kasztner-csoporttal, akik valóban kijutottak a semleges Svájcba és megmenekültek. A helyükre érkező magyarok azonban már nem voltak ilyen szerencsések, de hogy kik voltak ők? Hova kerültek és miért? Mit csináltak ott, és hogyan próbáltak életben maradni? Mi lett a túlélők sorsa? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatunk a túlélők naplóbejegyzései, levelezéseik és a rendelkezésre álló lebilincselő memoárok alapján.

