15 lebilincselő téli gyerekkönyv, ami bearanyozza a hideg hónapokat

A téli időszakban is jobbnál jobb könyvújdonságok közül válogathatunk: ismét a gyerekeknek kedvezve egy újabb fantasztikus válogatást állítottunk össze nektek.

Téli könyvújdonságok a legkisebbeknek:

Babakönyvtár: Állatkölykök a hóban – Kukucskálós könyv

Kukucskáljatok be a strapabíró, kihajtható fülek mögé, és fedezzétek fel a sarkvidéket Kristály és Hópihe oldalán! Üdvözöljük a legkisebb olvasókat, akik a könyv segítségével megismerhetik az állatokat és környezetüket, fejleszthetik finommotorikus készségeiket és felfedezhetik a szórakoztató meglepetéseket. (3 éves korig ajánlott)

Laura Sampson: Legendás mesék

Ez a különleges meseválogatás mintha varázsszőnyegre ültetné az olvasóit: négy kontinenst átszelve végigröpít a mítoszok, mesék, legendák világán. Szól a föld és az ég keletkezéséről, az évszakok létrejöttéről és olyan hősökkel találkozhattok benne, mint Dionüszosz, Roland és Parzival, Sosruko, Olorun, Libuse és Fenrir. (3 éves kortól ajánlott)

Henrike Lippa: Élet az erdőben – Tél

Lapozó könyv a legkisebbeknek! A sorozat köteteiben évszakról évszakra követhetitek, mit csinálnak az erdei állatok. Tatár Sándor versfordításaival. (3 éves kortól ajánlott)

Daniela Gamba: Adventi naptáram

Ez a könyv, amely játék is egyben, először a kis Jézus történetét meséli el, majd az utolsó oldalakon nagy, valódi fényekkel megvilágított betlehem lesz belőle. Nyissátok ki szép sorjában a huszonnégy kinyitható kis ablakot, és helyezzétek el a betlehemben a kis Jézus és a háromkirályok figuráit december 25-én, illetve január 6-án. (3 éves kortól ajánlott)

Briony May Smith: Döme – Segítség, elvesztem!

A vaddisznómama most először viszi ki a kicsinyeit az erdőbe. A lelkükre köti, hogy ne kószáljanak el, mert az ordas farkas bárhol felbukkanhat. Döme viszont a szimatát követve sok-sok finomságra bukkan, és elkeveredik a többiektől. Jaj, mi zörög ott a levelek között? Csak egy kis mókus, aki a beteg nagymamáját készül meglátogatni. És mi ez a morgás? Csak egy őzgida horkol, aki belekóstolt egy erjedt almába, és elnyomta az álom. Döme minden riadalom után rájön, hogy a világ nem is olyan ijesztő, és a szimata, ami eredetileg bajba sodorta, ki is tudja húzni a pácból. (3 éves kortól ajánlott)

Majoros Nóra: Téli mesekönyv

Beköszöntött a december, és a békés kisváros lakói felfedezik varázslatos titkait. Vajon milyen kincset rejt a padlás? Él-e sárkány a barlangban? Elkészül-e a kisegér ruhája a Mikulás-bálra? Ki helyettesíti a megbetegedett szánhúzó rénszarvast? És sikerül-e olyan fenyőfát találni, amelyik karácsonyfa akar lenni. Merüljetek el a 24 történet szívmelengető világában, és éljétek át a mesék hőseivel az ünnepi várakozás pillanatait! (3 éves kortól ajánlott)

Sapka, sál – Téli versek

Ugye, ismerős az érzés, amikor már novemberben várjátok az első havat (no meg a karácsonyt)? A hó puhasága, tisztasága, csöndje varázslatos hatással van kicsire és nagyra – és egyre ritkábban van részünk benne. Vágyunk rá, boldogan futunk az ablakhoz, amikor elkezdenek szállingózni a hamar elolvadó csodaszép pelyhek, sálat-sapkát-kesztyűt húzunk, hógolyózunk, ázunk-fázunk, odabenn megmelegszünk. A legszebb régi és új téli verseket olvasva belehempereghettek a képzeletbeli havas telekbe! (3 és 6 éves kor között ajánlott)

Juhász Kristóf: Országjáró mesék

Juhász Kristóf meséivel bebarangolhatjátok egész Magyarországot. Miközben vármegyéről vármegyére jártok, megismerkedhettek balatoni angyalokkal, borsodi boszorkányokkal, de például a Siroki vár köveiről és a Lajos-forrásról is olvashattok egy-egy történetet. Az Országjáró mesék igazi „meséket” tartalmaz, tündérekkel, manókkal, sárkányokkal, aranyalmákkal, beszélő macskakövekkel és ördögjárta vízimalommal. Életre kelnek bennük régi magyar királyok, és megelevenedik hazánk tájainak gazdag folklór-, legenda- és hiedelemvilága. A népmesék nyelvéből és eszköztárából is merítő humoros történetek önfeledt szórakozást nyújtanak mesélőnek és mesehallgatónk egyaránt. (3 és 6 éves kor között ajánlott)

Kelemen Anikó: Kuncogik – Az erdő népe

Egy gonosz varázslat. Két jóbarát. Hét rejtélyes álom… Szurkála, a boszorkány gonosz varázslattal sújtja a kuncogik népét, így a manók elveszítik jókedvüket és álmaikat. Két kuncogigyerek, Bukfenc és Szamóca azonban szerencsésen megmenekül, rájuk vár a nehéz feladat, hogy megtörjék az átkot. A hosszú és veszélyes útra négy állatkölyök kíséri el őket, de a küldetésben segítségükre lesz Horkoláb, az erdő álomfejtő varázslója és Merengella, a tündér is. Vajon sikerül megtalálniuk az álmaikban megjelent varázslatos helyszíneket és megszerezni az ellenszer összetevőit? Hegedüs Hajnalka varázslatos festményei testközelbe hozzák a mesebeli tájakat és a szereplőket. Az író dallamait és verseit Dobos László dalszerző keltette életre, a dalok a könyvben lévő linken hallgathatóak. Ebben a kötetben a szöveg, a festmények és a zene egymással karöltve teremti meg a mese örök varázslatát. (5 éves kortól ajánlott)

Kisiskolások kedvenc téli könyvei:

Bojti Anna: Vidámpark a város fölött

Ismeritek a régi Vidámparkot? Igen, ott az állatkert mögött! Ahol nyikorogva körbe-körbejár a körhinta, aminek az egyik űrhajója, az a piros, sárga csíkos orrú fel tud repülni a magasba… Pattanjatok csak be, és repüljétek körbe a várost! Odafenn rengeteg érdekes alakkal találkozhattok. Az egyik háztetőn egy lovagszobor epekedik a királylány után, a másikon egy kislány keresi a macskáját, a fák lombjában egy elkóborolt papagáj szomorkodik, a fürdőben pedig egy kisfiú elvesztette a nagypapáját. Segítsetek nekik, hiszen ti mindent láttok az űrhajótokból! Mert ebben a könyvben ti vagytok a főszereplők! Lapozzatok, ahova szeretnétek, oldjátok meg a rejtvényeket, böngésszétek a hatalmas, részletgazdag képeket, és irányítsátok ti a történetet! (5 és 10 éves kor között ajánlott)

A Móra nagy mesekönyve: Magyar népmesék

A Móra nagy mesekönyve sorozat első kötetébe a legszebb és legismertebb magyar népmeséket gyűjtötték össze, olyanokat, amelyekről azt gondoljuk, minden könyvespolcon, minden gyerekszobában ott van a helyük. A mesék hazai és határon túli gyűjtésekből származnak, de például Arany János, Benedek Elek, Kriza János, Illyés Gyula feldolgozásaiból is válogattak. A mesekönyv exkluzív kivitelben, 16 színes táblával jelent meg. (6 éves kortól ajánlott)

Marék Veronika: Pörgess és játssz – A kockásfülű nyúl

Pörgess és játssz! A Kockásfülű nyúl tartalmaz 2 dobókockát, 16 bábut és 5 társasjátékot. Öt izgalmas társasjátékot tarthattok a kezetekben, melyekkel otthon vagy akár útközben is játszhattok. Látogassátok meg a Kockásfülű nyulat, labdázzatok Kistöfivel a játszótéren, süssetek palacsintatortát, menjetek el Kriszta születésnapi bulijába! (6 éves kortól ajánlott)

Hiro Kamigaki: Pierre, a labirintusnyomozó – A Vörös Piramis titka

A fantomtolvaj, Mr. X azt tervezi, hogy ellopja a Labirintuspiramist a Labirintusvölgyből. Segítetek Carmennek és Pierre-nek, hogy megállítsák Mr. X-et, és senkinek ne essen bántódása? Sokszínű könyv, tele bonyolult labirintusokkal, trükkös tárgykereső kihívásokkal és furfangos feladványokkal! (9 éves kortól ajánlott)

Ben Miller: Egy karácsonyi manó kalandjai

Vajon valóra válhat a karácsonyi álmod? Karácsony apónak egy kis pihenőre van szüksége. Nincs jó formában, ráadásul valaki megint arra készül, hogy tönkretegye az ünnepeket… Tógira és Magyalra vár a feladat, hogy a gyerekek időben megkapják az ajándékaikat, és átélhessék a karácsonyi csodát. Újabb fergeteges történet a sikeres szerző és színész, Ben Miller tollából. (9 éves kortól ajánlott)

Téli könyvújdonságok a kiskamaszok számára:

Angyalosy Eszter: Kamilla titka

Ki gondolta volna, hogy egyetlen év alatt száznyolcvan fokos fordulatot vehet az ember élete?! Kamillának, a 16 éves beauty vloggernek megvolt mindene: tízezres követőtábor, hűséges barátnők, jómódú szülők, és a suli legmenőbb sráca is épp randira hívta… Ám egyik pillanatról a másikra összeomlott az élete. Egy évvel később már zsémbes nagymamája lepukkant házába száműzve, a társadalmi ranglétra legalján, barátok nélkül próbálja túlélni a nyarat. Az egyetlen, aki még szóba áll vele, az iskola bohóca, a mindenki által cikizett Gábor, aki mellesleg szenvedélyes környezetvédő, és mindenáron bele akarja rángatni Kamillát is legújabb őrült akciójába. Miközben a lány megpróbálja a romokból újraépíteni az életét, szembe kell néznie azzal, vajon mennyi az ő felelőssége abban, ami egy évvel ezelőtt vele és a családjával történt. (13 éves kortól ajánlott)

Válogassatok ünnepváró gyerekkönyvek közül is:

