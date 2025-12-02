15 ingyenes program Budapesten, amelyek ünnepi élményekkel fűszerezik a decembert

Az ünnepi időszakban egyébként is sok izgalmat tartogat a főváros, köztük fantasztikus ingyenes programokkal, amelyek még szebbé varázsolják az adventi várakozást.

Kordás Galéria (egész hónapban)

Budapest művészeti palettáját új színfolttal gazdagítja a frissen megnyílt Kordás Galéria, amely a Ráday utcától néhány lépésre, a csendes Biblia utcában talált otthonra. A különleges tér a művész közel húszéves visszavonulását követően először mutatja be új, mintegy 30 friss festményét, mellettük pedig Kordás ikonikus korai művei is ingyenesen megtekinthetők. A galériában látható régi és új munkák más-más korszakot képviselnek, mégis összeköti őket Kordás jellegzetes, térbeliséget sejtető, dinamikus festői nyelve, amely már az első pillanatban magával ragadja a látogatót.

Szabad-e bejönni ide betlehemmel? – Kaláka Együttes karácsonyi koncertje // Csónak utca (2025. december 1.)

A hagyományok szerint, mikor a betlehemesek házról házra jártak, versük végén mindig azt kérdezték: Szabad-e bejönni ide betlehemmel? Ez a betlehemes játék adja a Kaláka Együttes december 1-jén megrendezésre kerülő ingyenes koncertjének a keretét is, amely során felcsendülnek magyar és más nemzetiségű karácsonyi népdalok, régi egyházi énekek, valamint karácsonyi versekre írott Kaláka dalok egyaránt.

Csoportos meditáció // Hermina út (2025. december 1.)

A mindennapok sokszor észrevétlen terheket helyeznek a vállunkra, amitől gyakran feszültté válhatunk és a sok teendő elnyomja a játékos belső gyermekünket, aki azonban nem tűnik el, csak várja, hogy felszabadítsuk. December 1-jén lehetőségünk nyílik csatlakozni egy ingyenes, csoportos meditációhoz, amely folyamán lelassulhatunk és újra megtalálhatjuk tiszta szívű, szabad belső gyermekünket.

Adventi Prémium Art Fair – kortárs iparművészeti vásár // B32 Galéria és Kultúrtér (2025. december 6.)

A Prémium Art Fair szervezését nyolc éve indították el a B32-ben kortárs magyar iparművészek, designerek kezdeményezésére. Idén december 6-án, szombaton 11-től 19 óráig tudunk csemegézni a több, mint 40 kiállító termékei közül a B32 Galéria és Kultúrtérben . Ékszerrel érkezik többek között Bartha Ágnes, Jermakov Katalin, Király Fanni, Kuti Kriszta és Gera Noémi, textillel Gyulai Nati, Nyíri Katalin, Vereczkey Szilvia és Földi Kinga, míg kerámiával Lublóy Zoltán és Segesdi Bori. Nem lehet kihagyni a gyerekkönyvekkel érkező Csimota Könyvkiadót, illetve az illusztrációkat hozó Szegedi Katalint és Rofusz Kingát sem.

Mikulásváró ringató // Pestújhelyi Közösségi Ház (2025. december 6.)

December 6-án ingyenes családi ringató foglalkozást tartanak a Pestújhelyi Közösségi Házban, ahol mind amellett, hogy a szülők a ringatáson, éneklésen és táncoláson keresztül kapcsolódhatnak gyermekeikkel, a porontyok még a Mikulással is találkozhatnak.

Adventi szombatok a Millenárison // Széllkapu Park (2025. december 6., 13.)

A Millenáris Széllkapu Parkban az advent különleges arcát mutatja november 29-én, és december 6-án, illetve 13-án, hiszen ezeken a szombati napokon ingyenes, családi programokkal, fényfestéssel, kisállat-simogatóval és betlehemmel varázsolnak ünnepi hangulatot a parkba. Az eseményeken olyan előadók dallamait élvezhetjük, mint Kovácsovics Fruzsina, a Belvárosi Betyárok, az Alma Együttes, Heincz Gábor Biga, Kalap Jakab és az Octovoice. A jótékonykodás sem marad el, hiszen az AdományParkba leadhatjátok a rászoruló gyerekeknek készített ajándékcsomagjaitokat is.

Tribal Market // Dürer Kert (2025. december 7.)

Idén is megérkezik december 7-én a Dürer Kert nagytermébe a megszokott Tribal Market hangulat, ahol igazán különleges és egyedi kincseket szerezhetünk be még karácsony előtt. Az ingyenesen látogatható vásáron ékszerek, ruhák, kozmetikumok, mindenféle kiegészítő és természetes anyagokból készült csecsebecsék széles tárháza vár, emellett a nap folyamán különböző izgalmas workshopokon is részt vehetünk. A sok kedves mosoly és a jó zene garantált!

Ingyenes Mikulás ünnepség // Hunyadi utca (2025. december 7.)

Idén is Kispestre látogat a Mikulás és a város apraja-nagyja találkozhat vele december 7-én. Az ingyenes rendezvényen a helyek korlátozottak, így ne habozzunk jelentkezni, hiszen amellett, hogy élőben köszönthetjük a piros kabátos idős urat, arcfestés, meleg kakaó és mennyei teasütemény, csillámtetoválás, lufihajtogatás és mesesarok teszi emlékezetessé a vasárnapot.

Green Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2025. december 7., 14.)

Hangolódjunk az ünnepekre Budapest egyik legnagyobb díjtalan és fedett karácsonyi vásársorozatával, amelynek a Klauzál téri Vásárcsarnok ad otthont. A Green Market nem pusztán egy vásár, hanem egy kihagyhatatlan lehetőség, hogy átéljük az advent meghittségét, hiszen a számtalan kézzel készített termék mellett ünnepi koncertek, kézműves foglalkozások és vintage ruhavásár is színesíti a felhozatalt.

Adventi közös éneklés // Magyar Zene Háza (2025. december 7., 14., 21.)

Advent alatt elcsendesülünk, elmélyülünk – a lelkünkbe költöző fény pedig teret enged a szebbnél szebb közös pillanatoknak, és persze a muzsikának. A Magyar Zene Háza idén télen különleges programmal színesíti a várakozást: november 30-tól vasárnaponként közös éneklésen vehetünk részt a városligeti hangvillában, fantasztikus kórusokkal karöltve. A karácsonyváró koncerteken a részvétel díjmentes – az adventi gyertyafényben először az Argenteus Hangműhellyel, majd az Egri Érseki Fiúkórussal, utána a Gizella Női Karral, végül pedig a Bartók Béla Férfikarral együtt énekelhetjük el a legszebb ünnepi dalokat.

KKVKarácsony 2025 // Eötvös10 (2025. december 13.)

Mi sem tehetné szebbé az adventi időszakot, mint egy kellemes ünnepi koncert? December 13-án a KKV Kamarakórus tagjai kápráztatják el a közönséget mesés hangjukkal az Eötvös10 Művelődési Házban, megteremtve a karácsony meghitt melegségét. Az ingyenesen látogatható koncerten lehetőségünk nyílik kicsit lelassulni és együtt élvezni a lágy dallamok simogatását.

Téli varázslat // Kult7 (2025.december 13.)

A karácsony varázsa idén is dallamokban ölt testet és december 13-án a Kult7-ben egy páratlan ingyenes ünnepi koncerten vehetünk részt, ahol az opera, az operett és a kuplé legszebb melódiái csendülnek fel. A színpadon megelevenednek a legszebb karácsonyi nóták kezdve a klasszikus áriákon át a vidám énekekig.

Advent Óbudán // Fő tér (2025. december 23-ig)

Sokak kedvence, az Advent Óbudán hangulatos eseménysorozata 2025. november 28. és december 23. között tér vissza a kerület szívébe, ahol a Fő téren élvezhetjük a fergeteges ünnepi programokat. Az idei évben is ingyenes, hétvégi koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, de természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Idén többek között a színpadra lép Király Linda és Király Viktor, a Kaláka és Szinetár Dóra. Mindezek mellett két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben, a Fő téren és a Békásmegyeri piac közösségi terén.

Jazz & Champagne // Time Out Market (2025. december 30.)

December 30-án „buborékos előszilvesztert” tartanak a Time Out Marketben: az idén nyílt komplexum élménytérré változik, ahol a jazz dallama és a pezsgő csillogása együtt teremtik meg az est hangulatát. A belépés ingyenes, a welcome drink garantált, és még egy interaktív kurzuson is részt vehetünk.

Budapest – Kalandváros // Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (2026. január 17-ig)

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria legújabb, izgalmas kiállítása a kortárs magyar gyermekkönyv-illusztráció szemszögéből idézi meg a 75. születésnapját ünneplő Nagy-Budapestet. A legkiválóbb hazai illusztrátorok munkáin keresztül a főváros különféle arcai tárulnak fel, a műemléki belvárostól a lakótelepekig, oda is betekintést nyújtva, ahol a valódi terek varázslatossá alakulnak. A képzőművészek munkáit az azonos témában meghirdetett rajzpályázat legjobb alkotásai egészítik ki, ezzel is egy igazán sokszínű tárlatot mutatva a látogatóknak.

