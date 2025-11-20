10 csillagfényes adventi, karácsonyi és újévi koncert Budapesten 2025-ben

Mesés dallamok, szemkápráztató helyszínek, és a klasszikus zene ünnepelt csillagai… Tényleg ez az év legcsodásabb időszaka! Budapesten immár hagyomány, hogy az adventi időszak alatt esténként a zenéé a főszerep – engedjétek hát, hogy magával ragadjon benneteket a pompás koncertek varázsa!

Adventi közös éneklés // Magyar Zene Háza (2025. november 30., december 7., 14., 21.)

Advent alatt elcsendesülünk, elmélyülünk – a lelkünkbe költöző fény pedig teret enged a szebbnél szebb közös pillanatoknak, és persze a muzsikának. A Magyar Zene Háza idén télen különleges programmal színesíti a várakozást: november 30-tól vasárnaponként közös éneklésen vehetünk részt a városligeti hangvillában, fantasztikus kórusokkal karöltve. A karácsonyváró koncerteken a részvétel díjmentes – az adventi gyertyafényben először az Argenteus Hangműhellyel, majd az Egri Érseki Fiúkórussal, utána a Gizella Női Karral, végül pedig a Bartók Béla Férfikarral együtt énekelhetjük el a legszebb ünnepi dalokat.

Budapest Classical Nights // MagNet Ház (2025. december 8., 12., 20.)

Egy különleges helyszín az Andrássy úton, pezsgőspohár a kézben, miközben világhírű zeneművek és vonósnégyes adja meg az ünnep ritmusát… A Budapest Classical Nights adventi koncertjein úgy töltődhetünk fel idén télen, mint sehol máshol a városban! A MagNet Ház elegáns belső udvarában három koncert is ragyogást csempész az éjszakába, sőt a közönséget ajándékul egy-egy pohár pezsgő is várja: december 8-án Adventi dallamok, 12-én Téli harmóniák, 20-án pedig Karácsony hangjai címmel csendülnek Vivaldi, Mozart és más mesterek művei. Ennél szebb módját elképzelni sem tudnánk a csodavárásnak!

Adventi muzsika // Hagyományok Háza (2025. december 11., 12.)

A Magyar Állami Népi Együttes a csodaváró adventi időszakból merítette decemberi koncertjéinek ihletét. A keresztény kultúrkör számtalan dallamban őrzi meg a várakozás és az ünnepi készülődés élményét. A Hagyományok Házában az emberi hang csengése mellett megszólalnak a pásztorvilág hangszerei is.

Örömet hirdetek nektek! // MÜPA Budapest (2025. december 13.)

Koncertszínházi előadást rendeznek december 13-án a Müpában: Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumában megelevenedik a betlehemi történet Mária, József, a napkeleti bölcsek, az evangélista és az angyalok közreműködésével. A színpadi előadást Igric György szerkesztette és rendezi.

Diótörő – Balett, élő szimfonikus zenével // Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont (2025. december 20.)

Élő szimfonikus zene, kortárs tánc és lélegzetelállító vizuális világ – december 20-án nagyszabású produkció keretein belül elevenedik meg a kultikus Diótörő a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. A Duna Szimfonikus Zenekar és a Székesfehérvári Balett Társulat koprodukciója mesés szórakozást ígér.

Jazzy Christmas // ISON (2025. december 20.)

A Capella Silentium december 20-i koncertje ezúttal Kayamar (Magyaróvári Viktor) által hangszerelt darabokkal, jazzes hangulatban szólal meg az ISON-ban. A klasszikus karácsonyi dallamok mellett elhangzik több meglepetés is. Felbukkan a Grinch, Frosty, sőt még egy mese is megelevenedik a világ közepéről.

Klasszikus karácsony // Zeneakadémia (2025. december 21.)

Immár hagyomány, hogy a Danubia Zenekar karácsonyi koncerttel koronázza meg az ünnepi készülődést – ezúttal pedig a gyerekeké a főszerep. December 21-én két alkalommal is összegyűlnek a jövő legfényesebb csillagai, hogy a zenekarral karöltve színes műsorral kápráztassák el a nagyérdeműt. A Zeneakadémián aznap Mozart és Csajkovszkij művei mellett még a Reszkessetek, betörők! ikonikus betétdala valamint a Danubia és a Máltai Szimfónia Közös hang ösztöndíjprogramjának résztvevőiből formálódott Gypsy JamMal „lélekátömlesztő” muzsikája is felcsendül, a szívmelengető koncertélményhez pedig a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermekkara és a Góbi Rita Társulat táncosai is hozzájárulnak.

BFZ, az ünnep hangja // Budapest Kongresszusi Központ (2025. december 26.)

Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar idén karácsonykor is elhozza a legszebb ajándékot a zene szerelmesei számára: az együttes karácsonyi koncertjét! Az év egyik legjobban várt eseményén Bach Karácsonyi oratóriumából csendülnek fel részletek, a zenekarhoz ezúttal pedig még a Collegium Vocale Gent is csatlakozik. A nemzetközi szólistasztároknak hála december 26-án angyali hangok és lélekemelő dallamok járják át a Budapest Kongresszusi Központ falait, hogy a számunkra legkedvesebbekkel, muzsikával és a világ egyik legkiválóbb zenekarával együtt élhessük át a szeretet ünnepét.

Nyári Károly Budapesti Karácsonyi Koncert // Budapest Kongresszusi Központ (2025. december 27.)

Nyári Károly idén 18. alkalommal invitál bennünket különleges ünnepi eseményre, nagyszabású Budapesti Karácsonyi Koncertje december 27-én 19:30-kor veszi kezdetét, ezúttal is a Kongresszusi Központban. A művész minden eddiginél több meglepetéssel készül a közönség számára: a legmeghittebb karácsonyi dalok, meghatározó slágerei és a nagysikerű családi produkciók mellett még vendégművészek is érkeznek a színpadra, ikonikus duettekkel és szólóprodukciókkal. A maradandó zenei élményről a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar és a lenyűgöző látványvilág is gondoskodik!

Bécs-Budapest újévi koncert // Budapest Kongresszusi Központ (2026. január 3.)

Mi mással is indulhatna az újév, mint csodás dallamokkal? A Danubia Zenekar 2026-ban is megidézi Strauss és az osztrák-magyar békeidők szellemét: január 3-án a Budapest Kongresszusi Központban szenvedélyes keringők, kopogó polkák és a „Magyar Táncok” lesznek terítéken – rengeteg Strauss, Stravinsky és persze Brahms. A bécsi évindító hagyományok mellett izgalmas újításokból sem lesz hiány: érkezik a Sárközy Collective, hogy friss és magával ragadó hangzással kápráztassa el a közönséget! A különleges élmény ezúttal Hámori Máté magyar és angol nyelvű kommentárjaival lesz teljes.

