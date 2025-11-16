Lebilincselő produkciókkal és világhírű művészekkel lepi meg a közönséget a Cziffra Fesztivál

A Cziffra Fesztivál napjainkra a klasszikus zenei élet meghatározó eseménye lett. A Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész által alapított programsorozat új szemléletet hozott, és számos területen formálja a kulturális közéletet.

Az évről évre megrendezésre kerülő Cziffra Fesztivál tehát nem csupán koncertsorozat, hanem egy szerteágazó kulturális projekt, mely számos vállalást tesz, értékeket és ügyeket képvisel, miközben ápolja Cziffra György szellemi örökségét. New York, Róma és Brüsszel után a következő időszakban főként Budapesten várják a közönséget, de Ajkától Miskolcig számos vidéki városban is jelen lesznek a fesztivál programjai egyedi szerkesztésű koncertekkel, kiállításokkal, filmvetítéssel és tehetséggondozó programokkal.

2026 februárjában – ahogy azt a fesztivál követői már megszokhatták -, ismét egy intenzív, kéthetes programkavalkáddal várják az érdeklődőket a fővárosban, mely kiváló alkalom a fesztivál által létrehozott egyedi produkciók bemutatására is.

Zenei kiválóságok találkozása

A Bajnokok ligája során napjaink különböző műfajban alkotó zenei ikonjai egyesítik művészetük legjavát. 2026. február 11-én a jazz és a népzene kiválóságai: Balogh Kálmán (cimbalom), Dresch Mihály (fúvós), Lakatos Mónika (ének) és a Sárik Péter Trió találkoznak a Zeneakadémián, február 22-én pedig a klasszikus zene kerül előtérbe Balázs János (zongora), Bogányi Gergely (zongora), Baráti Kristóf (hegedű), valamint Boldoczki Gábor (trombita) előadásában.

Mindannyian műfajuk világhírű képviselői és hangszerük mesterei, sportos kifejezéssel: bajnokok, akik a művészi találkozásoknak egészen magas szintjét mutatják majd meg Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész értő kalauzolásával.

A Rapszódia-esszencia hangverseny igazi kuriózumnak ígérkezik február 13-án a Zeneakadémián, ahol a Concerto Budapest és Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész Keller András vezényletével szólaltatja meg a zenetörténet legnagyobb rapszódiáit: Ravel, Rachmaninov, Liszt és Gershwin egy-egy világhírű, korszakot meghatározó művét.

Szerelem első hallásra

A 20-as, 30-as évek zenei világának felfedezésére hív a fesztivál egyik legrégebbi és legkedveltebb programja, a Bárest, amely a legendás pesti mulatók színes forgatagát idézi meg ezúttal a MOMKult hangulatos lokállá alakított színháztermében, méghozzá Bálint-napon, február 14-én várja a közönséget: Fehér Lili (ének, zongora) a Hot Jazz Band, valamint Sárközy Lajos és zenekara.

A Világok találkozása című egyedi fesztiválprodukció keretében február 16-án Gubik Petra, Miklósa Erika, Balázs János, valamint Pál István Szalonna és Bandája a MOMKultban hódol az improvizáció művészetének, mely ugyanúgy alapköve a népzenének és a jazznek, de bizonyos fokig a klasszikus zenének is.

Szerelem első hallásra címmel Törőcsik Franciska, Lackfi János és Balázs János közös estjén február 19-én a MOMKultban Lackfi János szerelmes versei (melyek egy része kifejezetten ehhez az előadáshoz íródott) – maga a szerző, valamint Törőcsik Franciska színművésznő tolmácsolásában kelnek életre, aki ezen a koncerten énekesnőként is színpadra áll.

Világhírű zongoraművész érkezik Budapestre

A fesztivál meghívására ünnepelt külföldi művészek is rendszeresen csatlakoznak az eseményfolyamhoz: David Fray koncertjére a Vigadóban kerül sor február 17-én. Ritka alkalmak egyike, hogy a világhírű francia zongoraművész szólóestet ad Budapesten.

Korunk egyik legmeghatározóbb Bach-játékosaként tartják számon, aki újszerű értelmezéseivel ragadja magával a közönséget. Fray fontosnak tartja a kottahűséget, ám a kreativitás még inkább a sajátja, ebből az elegyből pedig egy olyan fokú virtuozitás kerekedik, mely kiválóan beleillik a Cziffra Fesztivál által képviselt zenei örökségbe.

A Cziffra Fesztivál 2026. évi programkínálatát további koncertek, fiatal tehetségeket bemutató estek, kiállítások, ismeretterjesztő beszélgetés és gyermekprogram is színesítik.

A programokról és a jegyvásárlásról bővebb információt ezen a linken találtok.

Kiemelt fotó: Cziffra Fesztivál Facebook