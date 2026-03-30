6 szenzációs klasszikus zenei koncert Budapesten, ami új színt visz az áprilisba

Budapest áprilisban is bővelkedik a jobbnál jobb klasszikus zenei koncertekben és előadásokban. A rendezvények között szerencsére családi programokat éppúgy találtok, így akár gyerekekkel közösen is elmerülhettek a szimfóniák varázslatos világában.

Filmzenei koncert // RaM-ArT Színház (2026. április 10., 17.)

Vadonatúj műsorral tér vissza a nagy sikert arató filmzenei produkció április 10-én és 17-én, méghozzá dupla koncerttel! A hollywoodi betétdalok legjavát felvonultató klasszikus zenei előadást mindkét alkalommal 17 és 20 órai kezdéssel csíphetitek el a XIII. kerületi RaM-ArT Színházban. A Duna Szimfonikus Zenekar előadásában olyan ikonikus dallamok csendülnek fel, mint a Harry Potter, A gyűrűk ura vagy a Star Wars-filmek témái.

A jövő zenészei // Magyar Zene Háza (2026. április 16., 23.)

Tavasszal különleges koncertsorozaton ismerhetitek meg a jövő zenészeit. A Fringe program keretein belül zeneiskolák növendékei veszik birtokba a Magyar Zene Háza előcsarnokát egy-egy pop-up fellépés alkalmával. Április 16-án a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola és a MusiCantarte Művészeti Iskola tanoncainak, 23-án pedig a Martonvásári Művészeti Iskola diákjainak tapsolhattok, ráadásul mindkét koncert ingyenesen látogatható.

Világok találkozása // Zeneakadémia (2026. április 19.)

Április 19-én egy igazán különleges komolyzenei koncerten, a Budafoki Dohnányi Zenekar és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság előadásában, Hollerung Gábor vezényletével csendül fel Stravinsky 1930-ban írt Zsoltárszimfóniája. A mű érdekessége, hogy utolsó budapesti látogatása alkalmával a zeneszerző épp ezt a művet vezényelte 1963. május 8-án az Erkel Színházban. A koncertnek ezúttal azonban a Zeneakadémia gyönyörű nagyterme ad otthont.

Új világ // Pesti Vigadó (2026. április 20.)

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar tagjai egy estére beköltöznek a Pesti Vigadó épületébe, hogy koncertjükkel minden komolyzene-rajongót elkápráztassanak. Az április 20-i eseményen három darabot hallgathattok meg: Hacsaturján Spartacusának Adagio tételét, Rahmanyinov I. fisz-moll zongoraversenyét, valamint Dvořák “Újvilág” szimfóniáját. A rendezvényen Kanai Toshifumi vezényel, Magyar Valentin zongoraművész pedig szólóival varázsolja el a közönséget.

Mozart, a csokigolyók sztárja // Magyar Zene Háza (2026. április 25.)

Április 25-én fergeteges Mozart-tematikájú családi programon vehettek részt a Magyar Zene Házában, ahol a gyerekek a legendás zeneszerzőt a Danubia Zenekar előadásában ismerhetik meg közelebbről. A koncert karmestere, egyben házigazdája Hámori Máté, aki nagy adag humorral megfűszerezve, érdekes anekdotákon keresztül mutatja be Mozart zenei világát, életét és személyiségét, így az esemény kicsiknek és nagyoknak egyaránt emlékezetes lesz.

Amadeus – Mozart koncert és hajótúra a Dunán (2026. április 26.)

Április 26-án felejthetetlen hangulatban, hajótúrával egybekötött koncerten adhatjátok át magatokat Mozart szimfóniáinak, miközben szépséges fővárosunk látványosságaiban gyönyörködtök. A Duna Szimfonikus Zenekar másfél órás előadásán többek között olyan remekművek szólalnak meg, mint a Figaro házasságának nyitánya, a Török induló és a Kis éji zene. Az Európa Hajó pontosan 18 órakor indul, így mindenképpen érkezzetek időben az eseményre!

