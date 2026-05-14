Ingyenes, szabadtéri kiállítással ünneplik a kortárs művészetek fellegvárának 130 éves évfordulóját

Ingyenes, szabadtéri kiállítással ünnepli megnyitásának 130. évfordulóját Budapest legnagyobb kiállítóterme, a kortárs művészetek fellegvára, a Hősök terén álló Műcsarnok.

A Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti székházának Bajza utcai kerítésén az arra sétálókat, művészetkedvelőket és minden kíváncsi járókelőt egy szabadtéri kerítéskiállítás fogad, mely a Magyar Művészeti Akadémia és a Műcsarnok rendezésében valósul meg. Az apropó nem más, mint a Műcsarnok megnyitásának kerek, 130. évfordulója.

A Műcsarnok épülete az 1896-os millenniumra Schickedanz Albert tervei alapján épült meg. Ugyanebben az időben, ugyanerre az eseményre, valamint ugyanezen építész munkájaként készült el az épülettel szemben álló Szépművészeti Múzeum is, és az azokat összekötő Hősök tere. Az eklektikus kiállítótér mindenkori feladata a magyar művészeti élet hagyományainak tisztelete, valamint az új és értékes alkotások születésének támogatása.

A kiállítás megtekintésére egészen 2026. november 22-ig nyílik lehetőség, az évfordulót ráadásul egy őszi jubileumi tárlattal is megünneplik: napjaink legfrissebb alkotásait és a jövőt faggató víziók sorát mutatják majd meg a kortárs művészetek szerelmeseinek.

