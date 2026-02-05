5 ingyenes kiállítás Budapesten, amit vétek lenne kihagyni idén februárban

Pénztárcabarát programokat ajánlunk figyelmetekbe, ezúttal olyan ingyenes, időszaki kiállításokat Budapesten, ahova érdemes lesz ellátogatni a következő hónapokban.

Zimányi László: Színgesztusok. Absztrakt festészet – gyűjtemény // Tér-Kép Galéria (2026. február 21-ig)

Az absztrakt festészet szerelmeseinek február 21-ig bezárólag érdemes lesz látogatást tenni a Tér-Kép Galériába, ahol Zimányi László gyűjteményének egy részébe nyerhetnek bepillantást. A több mint fél évszázadot felölelő válogatás középpontjában az organikus absztrakt festészet áll, bemutatva a műfaj sokféleségét és dicsőítve klasszikus alkotók munkáit. A kiállításon többek között olyan kiemelkedő művészek festményeivel találkozhatunk, mint Korniss Dezső, Kucsora Márta, Nádor Tibor, Hortobágyi Endre és Nádler István.

Bővebb információ >>

Látlak, Budapest! // Eötvös10 (2026. február 5-28.)

A február 5-től látogatható Látlak, Budapest! című tárlat nem másról szól, mint arról, milyen sokféleképpen látják a városlakók a várost, ahol élnek. A tárlat két, egymással párbeszédben álló kiállítást mutat be: egyfelől a Látlak, Budapest! nevet viselő építészeti fotópályázatra beérkezett legjobb 50 alkotást, másfelől pedig egy-egy fotón keresztül ismerhetjük meg ismert emberek – köztük Jakupcsek Gabriella, Kőhalmi Zoltán, Ónodi Eszter és Scherer Péter -, személyes Budapest-történeteit. A tárlat megtekintéséhez regisztráció szükséges.

Bővebb információ >>

Pittmann Zsófi: Hol béke, ott áldás? // Eötvös10 (2026. február 18. – március 22.)

A Radnóti Színház új előadásának, a Parasztoperának képi világát emeli át Pittmann Zsófi felnagyított falvédőire, amelyeken a házi áldás nem csupán dísz és nem is vigasz, hanem ígéret rendről, békéről, boldogulásról egy olyan világban, ahol ezek hiányoznak. Az Eötvös10-ben február 18-tól megtekinthető időszaki kiállítás közösségi hímzés által született meg, magába foglalva a házi áldás, népi hagyományok, a popkultúra és a kortárs művészet találkozását, bevezetve a közönséget egy ismerős, mégis újfajta képi világba.

Bővebb információ >>

Hajdu Tamás: Keleten a helyzet még mindig változatlan // Mai Manó Ház (2026. február 19. – március 29.)

A Mai Manó Ház ismét egy fantasztikus, ingyenesen látogatható fotókiállítással készül. Ezúttal február 19. és március 29. között Hajdu Tamás fotóit csodálhatjátok meg, amelyek a kortárs kelet-európai vizuális kultúra markáns lenyomatai. A kiállítás a Keleten a helyzet még mindig változatlan címet kapta, melynek középpontjában a posztszocialista tér vizualitása áll. A tárlat finom humorral és empátiával mutatja meg a városi és vidéki valóság disszonáns szépségét, a funkcionalitás és az esztétikai igénytelenség keveredését a múlt nosztalgikus maradványaival.

Bővebb információ >>

László Dániel: Alsó világ // Eötvös10 (2026. február 20. – március 14.)

Különleges kiállítás keretében elevenedik meg László Dániel meghökkentő képi világa az Eötvös10-ben február 20. és március 14. között. László Dániel kiállításán az elmúlt évtized kortárs festményeiből egy tematikus válogatás lesz látható, ahol a képek sajátos világa alagsorokba, metróaluljárókba, pincékbe, börtönökbe és underground helyek árnyékvilágába kalauzolják el a nézőt.

Bővebb információ >>

Kihagyhatatlan filmfesztiválokat is ajánlunk: