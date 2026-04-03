5 nagyszerű program és helyszín Budapesten, ahol elmerülhettek a roma kultúrában

A roma kultúra gazdag történelmi és kulturális örökségét számos remek program keretében fedezhetitek fel áprilisban. Budapesten a hónapban zenés-táncos forgatagok és érdekfeszítő kiállítások alkalmával merülhettek el ebben a sokrétű világban.

Canarro koncert // Budapest Jazz Club (2026. április 9.)

Április 9-én különleges, egyedi hangzású koncerten vehettek részt a Budapest Jazz Clubban, a Canarro zenekar lép ugyanis a színpadra ezen az estén. Az együttes nem véletlenül a francia gipsy jazz egyik legjelentősebb hazai képviselője: saját és jól ismert dallamok jellemzik a tagok munkásságát, melyet Budapest múlt századi szalonzenéivel és a jazz szabadságával fűszereznek. A fergeteges hangulat tehát egészen biztosan garantált, ráadásul az eseményre diákok és nyugdíjasok kedvezményes belépőjegyet válthatnak.

Naked & Lakatos Mónika FolkTrió // Magyar Zene Háza (2026. április 10.)

Április 10-én kihagyhatatlan koncerten ünnepelhetitek meg a már 30 éve pályán lévő Lakatos Mónika munkásságát: az énekesnő a FolkTrió című felállásban, a belgrádi Naked folk-funk-jazz zenekarral kiegészülve ad felejthetetlen zenei élményeket a Magyar Zene Háza koncerttermében. A Budapest Ritmo és a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretein belül megrendezett fellépésre nem árt időben megvásárolni a belépőjegyeiteket, hiszen így biztosan nem maradtok le erről a jubileumi, csodásnak ígérkező estéről.

Fitos Dezső Társulat: Taven Baxtale! // Várkert Bazár (2026. április 11.)

Április 11-én a Fitos Dezső Társulat különleges táncszínházi előadása érkezik a Várkert Bazár színpadára. A Taven Baxtale a Kárpát-medence cigány kultúráját mutatja be, fókuszban a hagyományos mesterségekkel és az ezekhez kapcsolódó életformával. A produkció a Kárpát-medence cigány hagyományaira támaszkodik, de kitekint tágabb kulturális összefüggésekre is. Az estén lírai, balladisztikus, valamint humoros jelenetek váltják egymást, így nemcsak látványos előadásban részesülhettek, hanem átfogóbb képet is kaphattok a cigány kultúra eredetéről, történetéről és sokszínűségéről.

Az emlékezet útján – A roma holokauszt narratívái és lenyomatai // Holokauszt Emlékközpont (2026. április 19-től)

A Holokauszt Emlékközpont legújabb időszaki kiállítása a roma áldozatok előtt tiszteleg, akiknek története sok-sok évig elmondatlan maradt. A tárlat átfogó, antropológiai szemléletű kutatás eredményeire épül, így a dokumentarista hitelességgel állít emléket a roma holokausztnak. A kiállítás személyes történeteken, közösségi emlékezeti gyakorlatokon, tárgyi emlékeken és kortárs vizuális reflexiókon keresztül teszi láthatóvá a roma holokauszt emlékezetét, miközben a jelen problémákra is reflektál. Az április 19-i megnyitón Lakatos Mónika és Rostás Mihály is fellép.

Újpesti Cigány Helytörténeti Gyűjtemény // Rácz Gyöngyi Közösségi Központ

Idén ünnepli megnyitásának 12. évfordulóját az Újpesti Cigány Helytörténeti Gyűjtemény, így amennyiben még nem látogattatok el erre a kivételes tárlatra, mindenképpen pótoljátok mihamarabb a lemaradásotokat! A lebilincselő kiállításon egyebek között több száz fotó, eredeti dokumentum és tárgyi emlék mutatja be egytől egyig az újpesti cigány emberek mindennapjait, mesterségeit, valamint páratlan kulturális örökségét, de itt találjátok Magyarország egyetlen nemzetközi roma könyvgyűjteményét is. A tárlatot a Rácz Gyöngyi Közösségi Központban tudjátok meglátogatni.

1043 Budapest, Tél utca 52.

