Vadonatúj magyar operettshow és cigányzene pezsdíti fel az MVM Dome-ot márciusban

A Budapesti Operettszínház ismét egy magyar nagyoperett ősbemutatójára készül: március 26-án láthatjuk először a Dankó Pista című új zenés színházi előadást. (x)

Sokan nem is tudják, milyen gazdag is kulturális örökségünk kincstára, melynek szerves alkotója a magyar operett, a cigányzene és a magyar nóta. Utóbbinak talán legkimagaslóbb szerzője és előadója Dankó Pista: számos mulatságban énekeljük a dalait, anélkül, hogy tudnánk, ezeknek a nótáknak ő volt a szerzője. A legendás muzsikus egyszerre volt II. Miklós cár kedvence, de Ady Endre és Gárdonyi Géza is az ő hegedűszójára mulatott – a maga korában igazi világsztár volt!

A Nagymező utcai teátrum két új nagyszínpadi zeneműve, Az Orfeum mágusa és a Hamupipőke már most hatalmas sikernek örvend, a Budapesti Operettszínház idén márciusban pedig az operettforradalom trilógiájának harmadik előadásaként Dankó Pista című nagyoperettjét mutatja be.

Világsztár nótáitól lesz hangos az MVM Dome

A varázslatos operettshow premierjére március 26-án, az MVM DOME-ban kerül sor, ahol közel 300 cigányzenész lép színpadra. Az előadás zenéjét a világhírű nótaszerző dalai alapján Pejtsik Péter Erkel Ferenc-díjas zeneszerző írta, a librettó pedig Orbán János Dénes Kossuth-díjas drámaíró munkája.

A nóták sajátos harmóniai és ritmikai zenei foglalatban szólalnak meg, Bozsik Yvette rendező-koreográfust pedig a cári család pompás udvartartása, az uralkodó tragédiája, Dankó szülőhelyének nincstelen környezete, a zeneszerző felemelkedése Somossy Károly mulatóinak káprázatos világa valamint az orfeum királyának pénzügyi bukása ihlette meg. A nagyszabású, látomásos produkción a görög színház hatásai érződnek majd, az est során nagy szerepet kap az MVM DOME küzdőtere, a jelenetek fényjátékok közepette vándorolnak, a kosztümök pedig káprázatosabbak lesznek, mint valaha.

A várva várt operettújdonság szereposztása is bőven tartogat meglepetéseket: a címszereplő cigányprímást Sándor Péter eleveníti meg, Kiss Diána Tatjána hercegnőként lép a világot jelentő deszkákra, míg Fischl Mónika a nemzet csalogányát, Blaha Lujzát idézi meg az MVM Dome grandiózus színpadán. Miklós cár szerepében Kocsis Dénest láthatjuk, Oszvald Marika játékát ezúttal pedig az anyacárné szerepében élvezhetjük. Homonnay Zsolt az orfeum mágusaként varázsolja el a nagyérdeműt, a különleges darabban pedig Nótár Mary és még számos neves művész is közreműködik.

A Dankó Pista című magyar nagyoperett bemutatójára az MVM Dome-ban, 2026. március 26-án kerül sor. Bővebb információ és jegyvásárlás a Budapesti Operettszínház weboldalán ide kattintva érhető el.

