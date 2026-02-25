5 színházi előadás Budapesten, amit márciusban mindenképp látnod kell

Márciusban sem fognak unatkozni a kultúra szerelmesei Budapesten: legyen szó új bemutatókról vagy régóta futó sikerdarabokról, ezúttal is számtalan színházi előadás gondoskodik esténként a kikapcsolódásról.

Bányavirág // Pinceszínház (2026. március 3.)

Székely Csaba trilógiája ízig-vérig tragikomédia – az első rész, a Bányavirág színházi adaptációja a Pinceszínházból egészen Erdélyig kalauzol, egy kis faluba, ahol a bánya bezárása után gyökeresen megváltoznak a mindennapok. A férfiak közül sokan alkoholizmusba, öngyilkosságba menekülnek: hogyan lehetne ez komédia? A színpadon viszonzatlan szerelem, önpusztítás, a nézők pedig fennhangon nevetnek – hogy mégis miért, március 3-án kiderül a ferencvárosi teátrumban.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Keleti Nyitás // Palazzo Permanens (2026. március 5., 7.)

Hol máshol elevenedhetne meg a magyar történelem ezer éve, mint egy faipari szövetkezet üzemi ebédlőjében? Pláne, ha a kulturális ajándékkosár célja, hogy meggyőzze a dolgozókat – na meg minket, nézőket –, hogy a befogadásból és a nyitottságból eddig csak hasznunk származott. Dömötör Tamás szövetkezeti vígjátéka Tasnádi István műve nyomán március 5-én kerül bemutatásra a Palazzo Permanensben – hiszen a shownak, ha törik, ha szakad, mennie kell!

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Erdőszellem, avagy a föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket // Radnóti Miklós Színház (2026. március 7., 10., 14., 24.)

A Radnóti Miklós Színházban is különleges bemutatóval indul a hónap: a társulat Valló Péter rendezésében, március 8-án a Ványa bácsi ősváltozatát mutatja be, melyet korábban A manó címmel láthatott a magyar közönség. A történet Csehov-drámához hűen indul – a szereplők egy vidéki birtokon, nagyívű elképzeléseket dédelgetve élik szürke életüket. Ám van valami, ami az Erdőszellemet egészen rendhagyóvá teszi: a reményteli végkifejlet. De talán maga Csehov sem igazán hitt benne…

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

A halál kilovagolt Perzsiából // Katona József Színház (2026. március 17., 25.)

Hajnóczy Péter kisregénye 1979-ben jelent meg, drámaian autentikus képet festve Magyarország akkori hétköznapjairól. A halál kilovagolt Perzsiából nem véletlenül vált az egyik legismertebb Hajnóczy-művé – a Katona Kamrájában pedig Bagossy Júlia rendezésében, egy igazán rendhagyó megoldással került színre, Mészáros Bélával, Vizi Dáviddal és Jakab Balázzsal a főszerepben.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Üvegfal // Lóvasút (2026. március 26.)

Gryllus Dorka és Simon Kornél egy örvényszerű házasság történetét mesélik el március 26-án, férj és feleség szemszögéből a Lóvasútban. A különleges, zenés szövegszínházi élmény során lassan világossá válik, hogy valójában egy érzelmileg bántalmazó kapcsolattal állunk szemben – de miért csinálja ezt Péter? Miért hagyja Léna? És főleg, szeretet, szerelem, vagy valami egészen más hajtja ezt az eszméletvesztésig pörgő táncot? Az előadás immár 4. éve pedzeget kulcsfontosságú kérdéseket Dobray Sarolta regénye alapján, Simon Kornél zenéjével kiegészülve – utána pedig Orvos-Tóth Noémi beszélget az alkotókkal.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

