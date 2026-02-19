Nem mindennapi témákat feszegető tárlatok várnak Óbuda népszerű galériájában

Ha egy izgalmas és úttörő témákat bontogató kulturális programra vágytok, irány az Óbuda szívében található Budapest Galéria, ahol három különböző, de egyaránt bravúros kiállítás is vár, amiket mi most az elsők között fedezhettünk fel.

Az épület történetét bemutató állandó kiállítás mellett február 13. és május 3. között két figyelemre méltó időszaki tárlat várja a látogatókat: a HINTS Institute for Public Art kiállítás középpontjában a 2000-es években működő művészeti kollektíva áll, a Flottilla – Jelöletlen jelölő tárlat pedig egy egészen izgalmas, ritkán bemutatott világba kalauzol el.

HINTS Institute for Public Art: Előre a meglepetésekkel teli hétköznapokért!

A galéria kiállításainak felfedezését az emeleten található tárlattal kezdtük, ahol a 2001 és 2010 között Budapesten működő HINTS Institute for Public Art munkássága kerül bemutatásra, ami egy többségében nőkből álló művészeti kollektíva volt.

A csoportosulás a kétezres évek Magyarországán úttörőnek bizonyult olyan szempontból, hogy tagjai az intézmények falain kívül merészkedve, a nyilvános térbe való belépéssel a képzőművészet mindennapiságát, hozzáférhetőségét hangsúlyozták. Alapelveik többek között az újrahasznosítás, a játékosság, a közösségiség és a részvételiség voltak, amelyek egytől egyig visszaköszönnek a kiállított művekben, sok esetben interaktív elemekkel kiegészítve.

A termeket bejárva izgalmas betekintést nyerhetünk a HINTS és ezáltal a 2000-es évek magyarországi képzőművészetben rejlő lehetőségeibe, a kiállított tárgyak által pontos képet kapunk az alkotók művészi hitvallásáról, a velük készült videóinterjúk során pedig megismerhetjük, hogy a kollektíva egykori tagjai jelenleg mivel foglalkoznak.

Flottilla – Jelöletlen jelölő: Nunkovics Róbert kiállítása

A földszinti kiállítótérben egy nem mindennapi történet részleteibe kapunk betekintést, hiszen Nunkovics Róbert egy különleges világba, az egykori újpesti Petőfi laktanya mindennapjaiba kalauzol el. A laktanya sokáig Budapest egyik elfeledett, átmeneti tere volt: egy elzárt katonai objektum, amely a múlt dicsősége és a jövő lakópark-ígérete között rekedt meg.

A terület egykor a Honvéd Folyami Flottilla bázisa volt, egy legendás, elit katonai alakulaté, amely a Duna és a Balaton hajózhatóságáért, aknamentesítéséért és katasztrófavédelmi feladatokért felelt. A Flottilla 2001-es megszűnésével egy különleges katonai világ zárult le, amelynek emlékei a kiürült épületekkel együtt a publikum előtt titokban maradtak.

Ezt törte meg Nunkovics Róbert, aki graffitisként érkezett a Petőfi laktanya romjai közé, majd egy elfeledett klubszobában rábukkant Jakab László tiszthelyettes pirográfiáira. A személyes emlékek a volt flottillásokkal készült interjúkon, hangfelvételeken és videókon keresztül elevenednek meg, a megható jelenetekkel pedig könnyen átérezheti a látogató a szabadság, a veszély és az összetartozás élményét.

A kiállítás végül önreflektív módon zárul: az alkotó saját történetével is belép ebbe a kollektív emlékezetbe, összekötve a rejtőzködő graffitis és a láthatóvá váló képzőművész szerepét.

Lajos utca 158. – Mészárszéktől a galériáig: Állandó épülettörténeti kiállítás

Látogatásunk utolsó állomása a sok év után újra megtekinthető föld alatti PINCE kiállítótere volt, ami az állandó épülettörténeti kiállításnak ad otthont. A kifejezetten izgalmas térben mindent megtudhatunk Óbuda legrégebbi, középkori házáról, aminek falai sok mindent láttak már mire a kortárs művészet befogadóhelye lett.

Az épülettörténeten túl a ház különböző korokban betöltött funkcióira is fény derül: volt itt a középkorban mészárszék, majd a török kor után a Zichy család uradalmi „Serfőzőháza” is.

A kiállításokról bővebb információ a Budapest Galéria weboldalán ide kattintva érhető el.

