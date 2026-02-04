Ritkán látott fotókon és maketteken elevenednek meg a magyar brutalizmus épületei

Márciustól új időszaki kiállítás várja a látogatókat a megújult Walter Rózsi-villában, mely a brutalizmust állítja középpontba, eddig soha nem látott példákkal szemléltetve annak magyarországi emlékeit.

A „Breuer, Goldfinger és a többiek – Magyar brutalizmus itthon és odaát” című tárlat a késő modern építészet egyik legmegosztóbb, ugyanakkor napjainkban újra felfedezett irányzatát, a brutalizmust állítja középpontba.

A kiállítás a Magyar Építészeti Múzeum Műemlékvédelmi Dokumentációs Központjának átfogó kutatására épül, amely a brutalizmus hazai hatását vizsgálta, és több száz kapcsolódó épületet azonosított. A több mint 120 épületről készült fotódokumentációt helyszínbejárások, archívumi és szakirodalmi kutatások, valamint a tervezőkkel készített interjúk egészítették ki. A Walter Rózsi-villában mindez fotók, tervrajzok és kifejezetten erre az alkalomra készített makettek segítségével válik hozzáférhetővé a nagyközönség számára.

A tárlat kiemelten foglalkozik két magyar származású, nemzetközileg is meghatározó építész, Breuer Marcell és Goldfinger Ernő munkásságával, valamint azokkal a hazai alkotókkal, akik formálták a brutalizmus magyar irányvonalát. A kiállítás kísérőtárlataként önálló egységben mutatkozik be a MÉM MDK történetének legjelentősebb műtárgyvásárlása: a 2025-ben megszerzett Breuer-gyűjtemény. A bútorok, könyvek, makettek és fényképek mellett Breuer Tamás felvételei személyes nézőpontból engednek betekintést a világhírű építész életébe és munkásságába.

A márciusban nyíló kiállításról bővebb információt ide kattintva találtok.

Februárban is számos izgalmas kiállítás vár: