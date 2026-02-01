5 zseniális kiállítás Budapesten, ami garantáltan feldobja a februárt

Nincs is jobb program a szürkébb és hűvösebb napokon, mint egy izgalmas kiállítás felfedezése, a felhozatalban pedig most sem fogtok csalódni.

Szigethy Anna: HOME, SWEET HOME // Vízivárosi Galéria (2026. március 20-ig)

A kiállítás az otthonosság és az otthontalanság határán mozogva teszi fel a kérdést: mi az a minimális tér, tárgyi környezet vagy érzelmi biztonság, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy egy helyet otthonnak nevezhessünk. Az alkotások az emlékek és az életesemények térhez kötöttségére fókuszálnak, arra, hogyan válnak a mindennapi tárgyak az identitás hordozóivá. A tárlat azt is vizsgálja, mi marad meg ezekből a jelentésekből akkor, amikor az adott tér már nem része az életünknek, és hogyan alakítják tovább a biztonságról és önazonosságról alkotott képünket.

1027 Budapest, Kapás utca 55. | Facebook

Fénybe vetkőzve – Testábrázolás a XX. század elején // Mai Manó Ház (2026. február 20. – március 22.)

A 20. század eleji aktfotográfiát bemutató kiállítás a testábrázolás egy izgalmas átmeneti korszakába enged betekintést, amikor a fotográfia még friss médiumként egyszerre merített a festészeti hagyományokból és kínált új, közvetlenebb látásmódot. Megismerhetjük, hogyan vált a test a művészet és a dokumentálás határterületévé, miközben a képek a prüdéria és a felszabadulás közti feszültséget is tükrözik. Klasszikus műtermi aktok, kísérletező fény-árnyék kompozíciók és intimebb felvételek együtt rajzolják ki azt a korszakot, amelyben nemcsak a test, hanem maga a tekintet is újradefiniálódott.

1065 Budapest, Nagymező utca 20. | Weboldal

Attila // Magyar Nemzeti Múzeum (2026. július 12-ig)

A Magyar Nemzeti Múzeumban megnyílt Attila-kiállítás az elmúlt évtizedek legátfogóbb tárlata a legendás hun uralkodó alakjáról, így kihagyhatatlan program a történelem iránt érdeklődőknek. A tárlat 13 ország 64 múzeumából érkező mintegy 400 műtárgyon keresztül vizsgálja Attila személyét a mítosz és a történeti valóság metszéspontjában, a régészettől és történetírástól az antropológiai és archeogenetikai kutatásokig. A hun kortól napjainkig ívelő anyag egyszerre mutatja be Attila keleti és nyugati emlékezetét, valamint azt, hogyan alakult képe az elmúlt 1600 év során.

1088 Budapest, Múzeum körút 14-16. | Weboldal

Harry Potter: A kiállítás (2026. február 6. – május 1.)

A Harry Potter-univerzum interaktív kiállítása nagyjából másfél órás élményt kínál, amelyben az eredeti filmkellékek és jelmezek mellett aktív részvételre is lehetőség nyílik. A látogatók mandragórát ültethetnek, kipróbálhatják kviddics-képességeiket, és számos kulisszatitkot ismerhetnek meg a filmek készítéséről. A tárlat tudatosan épít az élményszerű felfedezésre, így nemcsak rajongóknak, hanem a varázsvilággal most ismerkedőknek is izgalmas lehet. Minden korosztály számára látogatható, bár néhány rész a legkisebbeknek kissé ijesztő lehet.

2000 Szentendre, Kalászi út 3. | Weboldal

Tulipán & zsálya – Kertek, korok, népművészet // Hagyományok Háza (2026. február 5. – november 29.)

A Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása a kertek és virágok jelentését vizsgálja a magyar népművészetben. Az öt évszázadot felölelő tárlat mintegy 120 műtárgyon keresztül mutatja be a népi díszítőművészet motívumait és történeti hatásait. Emellett a „gyógyító múzeum” szemléletét is megidézi: arra keresi a választ, miként járulhat hozzá a művészeti élmény a testi-lelki egyensúly megteremtéséhez.

1011 Budapest, Corvin tér 8. | Weboldal

