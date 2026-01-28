5+1 káprázatos színdarab, ami bearanyozza a téli estéket Budapesten

Jó hír a színház szerelmeseinek: az év eleji műsorfüzetek telis-tele vannak fantasztikus újdonságokkal, kortárs és klasszikus kedvencekkel, vígjátékokkal, lebilincselő drámákkal és a világirodalom legnagyobb műveinek feldolgozásaival! Az biztos, hogy februárban és márciusban sem fogtok unatkozni – ezt az alábbi 5+1 színdarab és színházi program is garantálja.

Február a Nemzeti Színházban

A Nemzeti Színház februári műsora a klasszikus és a megújuló színház szerelmeseinek is bőven tartogat izgalmakat: a hónap során ikonikus magyar és világirodalmi művek, zenés előadások, látványos történelmi adaptációk és intim, lírai produkciók váltják egymást. A repertoár visszatérő témái – hatalom és erkölcs, szerelem és szabadság, közösség és egyéni felelősség – a legkülönfélébb módon kerülnek színre, a kortárs színház sokszínűsége, a fiatal nézők kedvencei és a pályakezdő alkotók munkái is reflektorfénybe kerülnek. Le ne maradjatok a Körhintáról, mely az évadban utoljára lesz látható!

Az üvegbúra // Örkény István Színház (2026. február 4., március 31.)

Igazán intim közegben, az Örkény Színház stúdiójában bontakozik ki Sylvia Plath önéletrajzi ihletésű kultuszműve, Zsigmond Emőkével a főszerepben. Esther Greenwood élete álomszerűnek tűnhet, hiszen húszévesen, egy magazin gyakornokaként New Yorkban szakmai sikerek és hírességek forgatagába kerül – ám úgy érzi, képtelen megfelelni az elvárásoknak. Az üvegbúra szívbe markoló jelenetei Esther nővé válását, bizonytalanságát, belső félelmeit és önazonosság-keresését kíméletlen őszinteséggel tárják elénk – legközelebb február 4-én, majd március 31-én, Widder Kristóf rendezésében az Asbóth utcában.

Liliomfi // Vígszínház (2026. február 10., 24., március 17., 21.)

Szigligeti Edének csupán két délutánra volt szüksége, hogy megírja a magyar drámairodalom legtöbbet játszott komédiáját. A drámaíró az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni csalódott hangulatban vetette papírra Liliomfi és Mariska minden ukázt felülíró szerelmének, Szellemfinek, Kamillának és még sok más ikonikus figurának a történetét. A darab vígszínházi változata ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében, Vecsei H. Miklós átdolgozásában, Keresztes Tamással a címszerepben, februárban és márciusban két-két alkalommal mutatja meg a közönségnek, hogy az életnél nincs nagyobb teátrum.

A Macskalápon // Centrál Színház (2026. március 13., 14., 21., 27.)

Március 13-án végre műsorra tűzi az évad egyik legjobban várt bemutatóját a Centrál Színház: a Révay utcai teátrum ezúttal a kortárs drámairodalom királynőjének legmeghatározóbb művét viszi színre, Puskás Samu rendezésében és fordításában. A Macskalápon hazai ősbemutatója óta már 21 év telt el, ám az akkori színészgárdából számos ismerős név köszön majd vissza ránk a Centrál színpadán: Csoma Judit ismét a Macskanőt, Básti Juli immár Mrs. Kilbride-et alakítja, míg Martinovics Dorina a bolygó, tűzvész tekintetű Hester elemi erejű sorstragédiáját jeleníti meg Marina Carr Médeia-variációjában.

A bérszívó szúnyog // 6szín (2026. március 25.)

Milyen az élet manapság Magyarországon? Mi történik, ha egy kormánypárti újságíró egy elütés következtében vérszívó helyett bérszívó szúnyogokról ír? Mi történik, ha a mesterséges intelligenciát beültetik a portásfülkébe? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ politikus és apolitikus jelenetekben Hernádi Judit, Bezerédi Zoltán és Makranczi Zalán március 25-én a 6színben. A felolvasószínházi előadásban Nádai Péter könyvéből hangzanak el történetek a legváltozatosabb témákban, a színháztól a párkapcsolatokon át a klímaválságig, sok humorral és némi keserűséggel fűszerezve.

+1: Telik-trilógia hétvége // Lóvasút (2026. március 13-15.)

Márfi Márk immár 5. éve dolgozik Telik című monodrámájával, a trilógiává bővült történet idén pedig több mérföldkőhöz is elérkezik. A darabot jegyző színész nemsokára századjára áll ki az első résszel a világot jelentő deszkákra, februártól Tóth Ildikó csatlakozik a Lassan előadásához, és ugyanebben a hónapban kerül bemutatásra a harmadik rész is, Tovább címmel. De ez még nem minden: március 13. és 15. között megrendezésre kerül az első Telik-trilógia hétvége a Lóvasút rendezvényközpontjában, mely új fejezetet nyit hazánk független, kortárs színházi történetében. Erről egyetlen színházrajongó sem akar lemaradni!

