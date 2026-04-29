5 különleges színdarab Budapesten, amit nem hagyhatsz ki májusban

A kőszínházi évad lassacskán a végéhez közeledik, ám semmiképp se keseredjetek el: remek előadásokkal koronázhatjátok meg a 2025/26-os évadot, melyek egytől egyig felejthetetlen élményeket ígérnek. Újdonságok és nagy kedvencek egyaránt szerepelnek a műsorfüzetekben: íme, öt különleges színdarab Budapesten, melyet májusban megtekinthettek!

Nemzeti Színház

Nemzetközi pezsgéssel indul, majd hazai sikerekkel folytatódik a Nemzeti Színház májusa. A MITEM fesztivál előadásai a világ különböző pontjairól érkező társulatokkal hozzák közel a nemzetközi színházi szcénát, izgalmas formanyelvekkel és friss nézőpontokkal. A hónap második felében a magyar produkciók és vendégjátékok kerülnek fókuszba, így klasszikusok, kortárs darabok és kísérletező előadások váltják egymást a színpadon. A társulat közben a Körhintával Puszanban is bemutatkozik, erősítve a magyar színház nemzetközi jelenlétét – új közönségeket megszólítva, friss impulzusokat hozva haza.

Csengetett, mylord? // Belvárosi Színház (2026. május 2., 3., 12., 17.)

Lord Meldrum, Lady Lavender… Ismerősen csengenek, ugye? A brit televíziózás kultikus sorozata a képernyő helyett ezúttal a színpadra költözik, hogy együtt kacaghassunk a húszas évek Londonjának felső tízezrén. A Csengetett, mylord? karakterei a Belvárosi Színházban, az Orlai Produkció jóvoltából űzik tovább szenvedélyeiket – ki a pénz, ki a szoknyák irányában. A színesebbnél színesebb jeleneteket olyan művészek játékával élvezhetjük, mint Molnár Piroska és Gyabronka József – a ház urai mellett, persze, a személyzet is gondoskodik majd a felhőtlen kikapcsolódásról. Ha esetleg lecsúsznátok a májusi előadásokról, júniusban egyszer még műsorra tűzi az évadban a teátrum!

Cukorbaba // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. május 6.)

Fodor Annamária Cukorbaba című egyszemélyes estjén nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy megszólaltassa a múlt és jelen primadonnáit. Zenés színházi kitárulkozása során női sorsokról villant fel képeket, miközben nagyon is aktuális kérdéseket feszeget – legyen szó a női test birtoklásáról, a „szerelem ára” mögött húzódó elvárásokról, a színésznői létről vagy az áldozatvállalásról. Blaha Lujza, Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, Psota Irén, Karádi Katalin gondolatait éppúgy kihangosítja, mint mai youtuberek és celeblányok megnyilvánulásait – legközelebb május 6-án, a Klebelsberg Kultúrkúriában.

Velem Mindig Történik Valami // Akvárium Klub (2026. május 10.)

Száz éve született Janikovszky Éva, életművét május 10-én az Akváriumban a SICC Production, a Budaörsi Latinovits Színház pedig kétszer is megidézi, hidat képezve a korosztályok közt. Fiatal színművészek hozzák közelebb a legendás írónő iróniával, humorral fűszerezett szövegeit az alfa generációhoz, hogy ők is érezhessék: nincsenek egyedül nyűgjeikkel, és elődjeik is pont úgy éreztek egykor, mint ők. Janikovszky Éva remekei a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház gyerekvers pályázatának szemelvényeivel karöltve teremtenek lehetőséget egy igazán felszabadító, kihagyhatatlan közösségi élményre.

Kotta Zűr // Magyar Állami Operaház (2026. május 30.)

Megújulva tért vissza a Filharmónia Magyarország nagy sikerű családi produkciója, az OperaCinema. A Kotta Zűr egy krimi-vígjáték, melyet Mozart zenéje kísér – egyszerre mozi-, színház- és koncertélmény, élő zenével, teljes zenekarral, operaénekesekkel, táncosokkal, az Operaház díszleteiben. A cselekmény során romantikus bonyodalmak, váratlan szövetségek és zenetörténeti meglepetések követik egymást, a jelenetekben neves színművészek – például Mucsi Zoltán és Scherer Péter – köszönnek vissza ránk, május 30-án az Operaházban. Az előadást Hámori Máté vezényletével a Danubia Zenekar kíséri.

Ajánlónk a filmek szerelmeseinek: