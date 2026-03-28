16 pezsdítő tavaszi ünnep és fesztivál Budapesten, amit nem hagyhatsz ki 2026-ban

Az egyre több napsütéses órával és színes virágok illatával berobbanó tavasz számos szabadtéri programlehetőséget tartogat, de akkor sem fogtok unatkozni, ha fedett helyen múlatnátok az időt. Összegyűjtöttünk egy csokorra valót a tavasz legjobban várt budapesti eseményei közül.

Bartók Tavasz (2026. április 1-12.)

Mint minden évben, a Bartók Tavasz idén is kihagyhatatlan programokkal, világsztárokkal és remekművekkel gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról a fővárosban. A műfaji határokat feszegető összművészeti fesztivál április 1. és 12. olyan izgalmas produkciókat vonultat fel, mint még soha: érkezik többek között a Red Axes, Sir John Eliot Gardiner, a barokk és klasszikus zene úttörő alakja, és még a kortárs táncszínház egyik legjelentősebb társulata, a Tanztheater Wuppertal is visszatér Magyarországra. És akkor még nem is beszéltünk a fantasztikus hazai előadókról, na meg a többi kihagyhatatlan kulturális programról!

Budapest RITMO // Magyar Zene Háza (2026. április 9-11.)

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében április 9. és 11. között ismét különféle izgalmas zenei műfajokat hoz egy tető alá a Budapest RITMO. A Magyar Zene Házába költöző fesztivál egyszerre ad teret az ősi hagyományokon alapuló, illetve a kortárs hangzásvilágnak. A hiánypótló rendezvényen külföldi és magyar együttesek lépnek színpadra. A teljes line-up megtalálható a Budapest RITMO Facebook-eseményében, valamint a rendezvény weboldalán.

Budapest Ritmo Fesztivál
Budapest Ritmo | Fotó: Erdős Dénes

Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály Színtér (2026. április 9-11.)

Több okot is tudunk arra, miért kerüljön be a naptáratokba a tavaszi, immár 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, melynek április 9-től 11-ig a Kristály Színtér ad otthont. Az olvasás fontosságát népszerűsítő rendezvényen mindenki talál számára érdekes, kézbevételre érdemes könyvet. Emellett képbe kerülhettek a friss megjelenésekről, zenés irodalmi esteken, továbbá könyvbemutatókon vehettek részt, sőt, dedikáltatásra is adódik majd lehetőség.

Margó Irodalmi Fesztivál és Vásár
Fotó: Margó Irodalmi Fesztivál

MITEM // Nemzeti Színház (2026. április 10. – május 11.)

Április 10. és május 11. között legendás alkotók, nemzetközi premierek és kulturális találkozások várják a közönséget a Nemzeti Színházban: jön a 13. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó! A MITEM programja idén is sokszínű: bemutatják a Feledi Project horvát-magyar koprodukcióját, a Kanáripaprikást, de Andrej Șerban bukaresti rendezése és Valère Novarina utolsó színpadi műve is a program részét képezi. Kiemelt szerepet kap a szerb színház, miközben számos kisebbségi nyelven játszó társulat mutatkozik be szerte a világból. A fesztivál Shakespeare III. Richárd című drámájával indul és zárul!

Nemzeti Színház MITEM
Fotó: Daniel Kaminsky

Sakura ünnep a Füvészkertben (2026. április 11., 12.)

2026-ban sem múlhat el a tavasz a japán cseresznyefa virágzásának megünneplése nélkül. A gyönyörű, rózsaszín köntösbe burkolódzó lombkoronák lélegzetelállító látványa csak a kezdet az ELTE Füvészkertben, hiszen áprilisban két alkalommal, 11-én és 12-én japán nyelvóra, koncertek, harcművészeti és fegyverbemutató, ikebana kiállítás és haiku verseny várja a vállalkozó szelleműeket. Részletes program és belépővel kapcsolatos tudnivalók a füvészkert honlapján!

Sakura Ünnep a Füvészkertben
Fotó: Demeter Károly

I bike Budapest (2026. április 18.)

Április 18-án 15 órától újra nagy tavaszi bringás felvonulást szervez a Magyar Kerékpárosklub. A biciklibarát Budapestért mozgalom részeként megvalósuló túra útvonala Óbudán indul és a Városligetnél ér véget. Áthalad a főváros számos fontos pontján, úgymint a pesti alsó rakparton, a Lánchídon és az Oktogonon. A kapcsolódó programokért kövessétek a rendezvény közösségi oldalát, de mindent megtaláltok a szervező honlapján is.

I bike Budapest
Fotó: Karancsi-Albert Rudolf/Magyar Kerékpárosklub

Japánkerti nap // Zuglói Japánkert (2026. április 18.)

Szerencsés helyzetben vannak a budapestiek, ugyanis akad pár „zöld” úti cél a városban, ahová elmenekülhetnek a zaj és nyüzsgés elől. Ilyen a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium zuglói oázisa, amely otthont ad az ország első, 100 éves japánkertjének. Az iskola tankertje április 18-án többek között vezetett japánkerti sétákkal és múzeumi tárlatvezetéssel csábít a XIV. kerületbe.

Zuglói Japánkert
Fotó: Szántó Csaba

Budapest Park nyitóhétvége (2026. április 23-25.)

Április 23. és 25. között megnyitja 15. jubileumi évadát a Budapest Park. A népszerű fővárosi szórakozóhely garantálja, hogy látogatói ebben az évben is a kapukon kívül hagyhassák a valóságot és felejthetetlen koncertélményekkel gazdagodjanak. A legnépszerűbb magyar zenekarokon és előadókon kívül 2026-ban a Parkban koncertezik majd Sean Paul, Marilyn Manson, a Papa Roach, Jason Derulo, a Sex Pistols, Charlie Puth és Rita Ora is, sok más előadó mellett.

Táncház a csillagok alatt
Fotó: Rosta Márk/Budapest Park

Tavaszkert // Budai Arborétum (2026. április 24-26.)

Megadja a módját a tavaszköszöntésnek a Budai Arborétum. A Villányi úti botanikus kertben már-már hagyomány a vásárral egybekötött dísznövény szakkiállítás, amely április 24-én veszi kezdetét és három napon át, április 26-ig tart. A látogatókat arborétumi sétára, kertészeti előadásokra, gyerekprogramokra, bonsai és suiseki kiállításra várják, sőt, a tökéletes kiskerthez szükséges palántákat és kertészeti kellékeket is beszerezhetitek ezen a hétvégén.

Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár
Fotó: Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár

45. Országos Táncháztalálkozó (2026. április 24-26.)

A Fonó Budai Zeneház és a Hagyományok Háza mellett visszatér a Papp László Budapest Sportarénába a nagy múltra visszatekintő, 45. Országos Táncháztalálkozó és Népművészeti vásár. Az április 24. és 26. között zajló, hagyományőrző esemény a népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet seregszemléje, fellépői között üdvözli a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, továbbá a világban élő magyar közösségek és hazai nemzetiségek képviselőit.

Táncház Egyesület
Fotó: Táncház Egyesület

Szent György-napi sokadalom és kézműves vásár (2026. április 25.)

Április 25-én ismét az Óbudai Waldorf Iskola összművészeti fesztiválja veszi birtokba a Fő teret, hogy zenével, tánccal és kézműves vásárral ünnepeljék a tavaszt. A Szent György-napi forgatagra idén is két színpaddal készülnek a szervezők, azt azonban, hogy kik lépnek fel, csak később árulják el.

Szent György-napi vásár
Fotó: Szent György-napi vásár

Merzse-mocsár teljesítménytúra (2026. április 25.)

A természetjárás szerelmesei 2026-ban sem maradnak Merzse-mocsár teljesítménytúra nélkül! Az érdeklődők – 2000 forintos nevezési díj fejében – 10 és 20 kilométeres távon mérettethetik meg magukat április 25-én, a Rákoskerti Művelődési Háztól induló túrán. A résztvevőket, akik a teljesítést követően elismerő oklevelet és/vagy kitűzőt választhatnak, útközben több ellenőrző ponton édességgel, gyümölccsel és zsíros kenyérrel várják a szervezők.

teljesítménytúra
Fotó: Rákoskerti Lemaradás Egyesület

Építészet Éjszakája (2026. április 25-26.)

Április 25-26-án az építészet nemcsak láthatóvá, hanem átélhetővé is válik: az Építészet Ünnepe és Éjszakája idén Budapest mellett Pécsen és Veszprémben is várja az érdeklődőket. A kétnapos fesztivál nem csupán múltidéző sétákról szól: az elmúlt évtizedek meghatározó épületeit maguk az alkotók, építészek mutatják be, személyes történeteken és kulisszatitkokon keresztül. A programban kortárs épületbejárások, tematikus városi séták és beszélgetések is szerepelnek.

Építészet Éjszakája
Fotó Építészet Ünnepe-Építészet Éjszakája

22. Wekerlei Garázsvásár Fesztivál // Wekerletelep (2026. április 25-26.)

Visszatér Budapest legnagyobb közösségi bolhapiaca: április 25-26-án megtelnek Wekerletelep udvarai, és ez alkalommal a hétköznapi hőstettek is szerepet kapnak. Mindenki lehet hős: aki gyalog érkezik, szatyrot hoz magával, és odafigyel másokra. A kínálat mindig meglepetés – könyvek, retró darabok, gyerekruhák, bútorok és apró kincsek várják, hogy új gazdára találjanak. Ott a helyetek, ha szeretnétek nézelődni, alkudozni, vagy csak sétálni a fák alatt!

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál
Fotó: Wekerlei Garázsvásár Fesztivál

Budapest Táncfesztivál (2026. április 26. – május 10.)

Április 26. és május 10. között Budapest ismét a kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válik: érkezik a 26. Budapest Táncfesztivál! Az esemény idén is a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza Budapestre, az idei program egyik különleges ívét pedig a magyar produkciók adják.

DOGZ Fesztivál // Városliget (2026. május 1.)

Ha a majális színes kavalkádja nem volna elég csábító, látogassatok ki a Városligetbe május elsején a 3. alkalommal megrendezésre kerülő DOGZ Fesztivál miatt! A közösségteremtő rendezvény összehozza a négylábú családtagjaikkal érkező, tudatos kutyatartókat, leendő gazdikat, állatbarátokat, valamint számos elismert szakembert a Nagyrét hatalmas zöld terében, hogy tapasztalatot cserélhessenek és együtt ünnepelhessék a kutyatartás minden örömét.

Dogz Fesztivál
Fotó We love Dogz/Németh Szabolcs

