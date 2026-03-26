Világsztároktól lesz hangos Budapest kedvenc tavaszi fesztiválja idén áprilisban

A Bartók Tavasznak hála április 1. és 12. között újra megtelik kultúrával a főváros: a műfaji határokat feszegető összművészeti fesztivál kihagyhatatlan programokkal, világsztárokkal és remekművekkel gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról. 

Red Axes
Red Axes | Fotó: Ben Palhov

Mi mással is kezdhetnénk a sort, mint a nemzetközi elektronikus színtér egyik legnépszerűbb formációjával! A tel-avivi Red Axes a klubzenét a pszichedelikus rock, a post-punk és az indie attitűdjével ötvözi – a duó kliséktől mentes, karakteres hangzásvilágú performansza számos klubteret és nagyszínpadot meghódított már.

A Red Axes április 11-én végre az Akvárium NagyHallba is megérkezik, hogy a Bartók Tavaszon live band felállásban hozza el hipnotikus groove-jait és felejthetetlen dallamait. 

A fesztivál programsorát barokk dallamok is színesítik: felcsendül Vivaldi Il Tamerlano operája, Bach János-passiója, és első lipcsei nagypénteki passiója. Utóbbit a fiatal, de máris nagy sikereket elérő karmester, Peter Whelan vezényli – a tőle megszokott lendülettel, karizmával. 

Peter Whelan | English Baroque Soloists | Monteverdi Choir | Fotó: Paul Marc Mitchell

A többszörös Grammy-díjas Sir John Eliot Gardiner, a barokk és klasszikus zene úttörő alakja The Constellation Choir & Orchestra(CCO) élén érkezik a fővárosba, egy igazán nagyszabású műsorral – benne a Húsvéti oratóriummal. 

Az ünnep jegyében Sebestyén Márta és Andrejszki Judit Hangos húsvét napján… című közös estjét is élvezhetjük, sőt, aMagyar Állami Népi Együttes Kivirágzott keresztfáját is újra megtekinthetjük. 

Kivirágzott keresztfája | Fotó: Valuska Gábor

Műfaji sokszínűség és közös gondolkodás 

A Bartók Tavaszon a tánc is reflektorfénybe kerül: 15 év után visszatér Magyarországra a kortárs táncszínház egyik legjelentősebb és legismertebb társulata, a Tanztheater Wuppertal, mely Vollmond című produkciójával három estére is beköltözik a Müpába.

A  Székesfehérvári Balett Színház  Tisztaszoba című, álomszerű jelenetekből építkező produkciója Lajkó Félix zenéjével kiteljesedve kínál igazán katartikus élményt, a Bozsik Yvette Társulat új bemutatója azt kutatja, miként vezethet a gyermekkori énnel való szembenézés mély érzelmi felismerésekhez, a Lett Nemzeti Opera és Balett társulata pedig Chopin és Debussy zenéjén keresztül idézi meg Vaclav Nyizsinszkij tragikus sorsát.

Lett Nemzeti Opera és Balett
Lett Nemzeti Opera és Balett | Fotó: Oleksandra Zlunitsyna

Egyedülálló élményt ígér aSzindbád, az ománi tengerész című opera, melyet Káel Csaba rendezésében láthat a hazai közönség. Selmeczi György és Vajda Jánosegy-egy új egyfelvonásos operával gazdagítja az idei fesztiválprogramot, a visszavonulását bejelentő The Bad Plus jazzformáció pedig Keith Jarrett és legendás kvartettje előtt tiszteleg Budapesten. 

Gerendás Pétergyermekeivel lép színpadra a Magyar Zene Házában – a különleges est során első kézből tapasztalhatjuk meg, miként öröklődik tovább a tehetség generációról generációra. ATiszta forrássorozat új előadása Bartók Béla balkáni és magyar gyűjtéseit dolgozza fel összművészeti megközelítésben: a Mihályi Gábor rendezte produkcióban a Söndörgő, a Győri Balett, illetve a Magyar Állami Népi Együttestánckara és zenekara is közreműködik. 

Budapest Ritmo Fesztivál
Budapest Ritmo | Fotó: Erdős Dénes

Kiállítások sem hiányozhatnak a Bartók Tavaszról: a Ludwig Múzeumban korunk kihívásaira reflektál aFekete tükör – A jövő hosszú árnyéka című tárlat, míg a Magyar Nemzeti Galériában belekóstolhatunk az itáliai dolce vitába.  

Az áprilisi fesztivál számos szakmai találkozónak is otthont ad. A 2026-os Classical:NEXT Budapesten hozza össze különböző eseményeken a zenei szcéna kulcsszereplőit. A Budapest Ritmo a világzene sokszínűségét mutatja be, míg a 15 évesMargó Irodalmi Fesztivál a kortárs magyar irodalom legfontosabb alkotóit és műfajait vonultatja fel – már nem kell sokat várni, és a Bartók Tavasz újra felpezsdíti Budapestet!

