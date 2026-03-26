Világsztároktól lesz hangos Budapest kedvenc tavaszi fesztiválja idén áprilisban

A Bartók Tavasznak hála április 1. és 12. között újra megtelik kultúrával a főváros: a műfaji határokat feszegető összművészeti fesztivál kihagyhatatlan programokkal, világsztárokkal és remekművekkel gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról.

Mi mással is kezdhetnénk a sort, mint a nemzetközi elektronikus színtér egyik legnépszerűbb formációjával! A tel-avivi Red Axes a klubzenét a pszichedelikus rock, a post-punk és az indie attitűdjével ötvözi – a duó kliséktől mentes, karakteres hangzásvilágú performansza számos klubteret és nagyszínpadot meghódított már.

A Red Axes április 11-én végre az Akvárium NagyHallba is megérkezik, hogy a Bartók Tavaszon live band felállásban hozza el hipnotikus groove-jait és felejthetetlen dallamait.

A fesztivál programsorát barokk dallamok is színesítik: felcsendül Vivaldi Il Tamerlano operája, Bach János-passiója, és első lipcsei nagypénteki passiója. Utóbbit a fiatal, de máris nagy sikereket elérő karmester, Peter Whelan vezényli – a tőle megszokott lendülettel, karizmával.

A többszörös Grammy-díjas Sir John Eliot Gardiner, a barokk és klasszikus zene úttörő alakja The Constellation Choir & Orchestra (CCO) élén érkezik a fővárosba, egy igazán nagyszabású műsorral – benne a Húsvéti oratóriummal.

Az ünnep jegyében Sebestyén Márta és Andrejszki Judit Hangos húsvét napján… című közös estjét is élvezhetjük, sőt, a Magyar Állami Népi Együttes Kivirágzott keresztfáját is újra megtekinthetjük.

Műfaji sokszínűség és közös gondolkodás

A Bartók Tavaszon a tánc is reflektorfénybe kerül: 15 év után visszatér Magyarországra a kortárs táncszínház egyik legjelentősebb és legismertebb társulata, a Tanztheater Wuppertal, mely Vollmond című produkciójával három estére is beköltözik a Müpába.

A Székesfehérvári Balett Színház Tisztaszoba című, álomszerű jelenetekből építkező produkciója Lajkó Félix zenéjével kiteljesedve kínál igazán katartikus élményt, a Bozsik Yvette Társulat új bemutatója azt kutatja, miként vezethet a gyermekkori énnel való szembenézés mély érzelmi felismerésekhez, a Lett Nemzeti Opera és Balett társulata pedig Chopin és Debussy zenéjén keresztül idézi meg Vaclav Nyizsinszkij tragikus sorsát.

Egyedülálló élményt ígér a Szindbád, az ománi tengerész című opera, melyet Káel Csaba rendezésében láthat a hazai közönség. Selmeczi György és Vajda János egy-egy új egyfelvonásos operával gazdagítja az idei fesztiválprogramot, a visszavonulását bejelentő The Bad Plus jazzformáció pedig Keith Jarrett és legendás kvartettje előtt tiszteleg Budapesten.

Gerendás Péter gyermekeivel lép színpadra a Magyar Zene Házában – a különleges est során első kézből tapasztalhatjuk meg, miként öröklődik tovább a tehetség generációról generációra. A Tiszta forrás sorozat új előadása Bartók Béla balkáni és magyar gyűjtéseit dolgozza fel összművészeti megközelítésben: a Mihályi Gábor rendezte produkcióban a Söndörgő, a Győri Balett, illetve a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara is közreműködik.

Kiállítások sem hiányozhatnak a Bartók Tavaszról: a Ludwig Múzeumban korunk kihívásaira reflektál a Fekete tükör – A jövő hosszú árnyéka című tárlat, míg a Magyar Nemzeti Galériában belekóstolhatunk az itáliai dolce vitába.

Az áprilisi fesztivál számos szakmai találkozónak is otthont ad. A 2026-os Classical:NEXT Budapesten hozza össze különböző eseményeken a zenei szcéna kulcsszereplőit. A Budapest Ritmo a világzene sokszínűségét mutatja be, míg a 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál a kortárs magyar irodalom legfontosabb alkotóit és műfajait vonultatja fel – már nem kell sokat várni, és a Bartók Tavasz újra felpezsdíti Budapestet!

