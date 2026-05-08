20+ kincsekkel teli vintage és retró vásár Budapesten és környékén májusra

A szeszélyes április után májusban még nagyobb eséllyel bóklászhatunk, kutathatunk a főváros és környékének szabad ég alatt otthonra lelt, napfényes és kincsekben nem szűkölködő vintage és retró piacain. Szerencsére bőven lesz miből válogatni a hónapban.

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

Régiségvásár Szentendrén // RaktArt Szentendre (2026. május 8.)

A szentendrei Kőfaragó utca háza táján májusban is történik valami, méghozzá egy újabb régiségvásár a RaktArt jóvoltából. Május 8-án 17 és 21 óra, május 9-én 10 és 14 óra között léphettek be a kincsmennyországba, ahol festmény hátán festmény, csodás bútorok és különleges régiségek várják majd, hogy hazavigyétek őket.

Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér (2026. május 9.)

Május 9-én, szombaton az Erzsébet térre költözik ismét a Belvárosi Gardróbvásár, ahol megfizethető áron szerezhetitek be a szezon legjobb darabjait, klasszikus, modern, bohém, esetleg vintage kincseket. A vásár 11 órakor veszi kezdetét, de érdemes lesz időben érkezni, hogy a lehető legnagyobb választékból tudjatok válogatni.

Madách Zsibi // TELEP (2026. május 9.)

Ha az Erzsébet téren végeztetek, vegyétek az irányt a nem messze található TELEP felé, ahol a Madách Zsibi jóvoltából ismét a ruháké lesz a főszerep, azon belül is vintage, streetwear és y2k daraboké.

VII. Garázsvásár Fesztivál // Pestszentimre-Pestszentlőrinc (2026. május 9-10.)

Május 9-én és 10-én a XVIII. kerületben hetedjére kerül megrendezésre a Garázsvásár Fesztivál. Május második hétvégéjén ebből az alkalomból ismét megtelnek az utcák és az udvarok térképet böngésző lelkes fesztiválozókkal, kincskeresőkkel és a megunt régiségeket, holmikat eladni vágyókkal.

Garázsvásár a Dugattyúsban (2026. május 10.)

A Margit körúti Dugattyúsban május 10-én daytime garázsvásár keretében szerezhetitek be a leghőbb márkás és designer ruhákat, kiegészítőket, dekorációs kincseket és mellé a legmenőbb vynleket.

36. Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi téri piac (2026. május 10.)

Május második vasárnapján a Hunyadi téri piac reggel 9 órától ismét megtelik jókedvű árusokkal, kincsvadászokkal, a pultok és asztalok telis-teli lesznek portékákkal, mindezt pedig a 36. Terézvárosi lom-mentő bolhapiac, a közösségi élmény és a környezettudatosság szellemében.

Veresi bolhapiac // Veresegyház (2026. május 10.)

Május 10-én Veresegyház Fő utcája ismét bolhapiacos kavalkáddal pezsdül fel a tavasz utolsó hónapjában. Az utcán ezen a napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek, új otthonra váró kincsek, könyvek és még ki tudja mennyi minden drágaság.

Régiségvásár az Esztergomi Piacon (2026. május 10.)

Május 10-én Esztergom irányába is érdemes lesz útnak indulni, hiszen ismét megrendezésre kerül a már-már hagyománynak számító régiségvásár. Ezen a vasárnapon is kincsek, régiségek kerülnek elő a szekrények, fiókok mélyéről, mégpedig azért, hogy innentől új tulajdonosaikat boldogítsák.

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2026. május 10.)

Számtalan okot tudunk, miért érdemes lesz május 10-én a Klauzál téri Vásárcsarnok felé venni az irányt. A Vintage Fashion Market soron következő alkalmán nemcsak felfedezhetitek Budapest egyik legizgalmasabb vintage gardrób ruhavásárát, de egyúttal remek darabokkal, kiegészítőkkel is felfrissíthetitek tavaszi-nyári gardróbotokat.

Bolhapiac a Tündérkertben // Molnár-sziget, Soroksár (2026. május 10.)

A soroksári Tündérsziget május 10-én bolhapiaccal kedveskedik nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is. A gyerekbolhapiacon árusítóknak a foglalás ráadásul ingyenes!

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. május 16.)

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár május 16-án ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok a tavaszutón.

Újbuda Bolha – Zsibongásra fel! // Kelenvölgyi Közösségi Ház (2026. május 16.)

Május 16-án a Kelenvölgyi Közösségi Ház udvarán kerül megrendezésre az Újbuda Bolha soron következő eseménye. Ott a helyed, ha már régóta foglalkoztat a Föld jövője, ha megválnál a felhalmozott holmijaid egy részétől és akkor is, ha pre-loved darabokkal színesítenéd az otthonod vagy épp a gardróbod.

Vintage market a város felett // 360 Bar (2026. május 17.)

Május 17-én 11 órától szó szerint a fellegekben érezhetitek magatokat, hiszen a 360 Bar jóvoltából a város fölött kerül megrendezésre a következő vintage market. A kínálatban lesznek majd sosem hordott, pre-loved, designer, vintage és streetwear női, férfi és gyerek ruhák, vagány kiegészítők, amikkel tudatosan készülhettek a nyárra.

Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2026. május 17.)

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje május 17-én, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek!

Garázsvásár Dunaharasztin (2026. május 23.)

Május 23-án Dunaharasztin, a Camino Vendégháznál várnak minden lelkes kincsvadászt már reggel 8 órától egy remek hangulatú garázsvásárra. A kínálatban számíthattok jó állapotú ruhákra, cipőkre, táskákra, könyvekre, de az apró, szívmelengető kincsek sem maradnak majd a szekrény és a fiók mélyén.

Szimpla Bolha // Szimpla Kert (2026. május 23.)

Május 23-án a Szimpla Kertben kultúrzsibi kerekedik ismét. 12 és 17 óra között nem lesz más dolgotok, mint kutatni, vadászni a legjobb kincsek után és egy cserét vagy alkut követően boldogan hazatérni a vásári portékával.

Vintage vásár és ReMarket piac a Hengermalomban (2026. május 24.)

Május 24-én 10 és 18 óra között ismét lesz lehetőségetek a Hengermalom udvarán keresni és kutatni szebbnél szebb kincsek után. Az udvar nemcsak árusokkal, de pezsgő hangulattal is megtelik ezen a napon, na meg persze retró, vintage és mid century tárgyak sokaságával.

Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér (2026. május 30-31.)

Május 30-án és 31-én a belvárosi Erzsébet tér a Piacok Napja és a Belfeszt eseményei mellett Belvárosi Gardróbvásárral pezsdül fel mindkét nap 11 és 19 óra között. Ha színt vinnél a ruhatáradba, új darabokkal készülnél a nyárra vagy csak épp jutányos áron szereznéd be legújabb ruhadarabodat, akkor feltétlenül érdemes lesz Budapest szíve felé venni az irányt ezen a hétvégén!

Gardrób Nyár a Dürer Kertben (2026. május 31.)

Az ELTE Gömb Aula után május 31-én a szabad ég alá költözik a Gardrób Közösségi Vásár, aminek ezúttal a Dürer Kert ad otthont. A vásár 11-től 15 óráig tart majd.

Bolhapiac Fóton // Új Városi Piac (2026. május 31.)

Május utolsó napján folytatódik a korábbi hagyomány: árusokkal, portékákkal és kirakodóvásári hangulattal telik meg Fóton az Új Városi Piac. És hogy mire számíthattok? Lesznek régi telefonok, konyhai eszközök, régi és még olvasatlan könyvek, ruhák, régiséges és apró csecsebecsék.

Vegán bolhapiac // Tranzit by Flow (2026. május 31.)

Ugyancsak május utolsó napján kerül megrendezésre a Tranzit by Flow teraszán a Vegán bolhapiac. De mit is jelent ez pontosan? A portékák között állati eredetű alapanyagoktól mentes termékek kapnak helyet, legyen az használt vagy épp vadonatúj. A piac után pedig nem is kell messzire mennetek, ha finom kávéval vagy harapnivalóval frissülnétek fel.

A Dunakanyarban is lesz lehetőségetek kincsek után kutatni a hónapban: