15+ tavaszköszöntő vintage és retró vásár Budapesten és környékén márciusra

Mi sem mutathatná jobban, hogy kezdetét vette a tavasz, hogy az ébredő természet, a fokozatosan hosszabbodó nappalok mellett egyre több vintage és retró vásár nyitja meg kapuját a téli pihenő után Budapesten és környékén márciusban.

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

Ládafia garázsvásár // Budakalász (2026. március 7.)

Március 7-én a budakalászi művelődési ház báltermében a Ládafia garázsvásár gondoskodik majd arról, hogy árusok és vásárlók a hosszú tél után újra találkozzanak, váltsanak néhány kedves szót és portékát cseréljenek. Számtalan új, már megunt tárgy kerül az asztalokra ezen a szombaton annak érdekében, hogy a megunt holmik az új otthonokban új életre keljenek.

Gardrób x Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. március 7., 29.)

Március 7-én a Gardrób Közösségi Vásár soron következő alkalmához érkezik és március 29-én még egy alkalommal megörvendezteti a gardróbfrissítés előtt állókat. A helyszín változatlanul az ELTE Gömb Aula, ahol ezúttal is asztalok és állványok roskadoznak majd a szezonális ruháktól és kiegészítőktől. Ahogy már megszokhattátok az emeleten a régi tárgyak, könyvek és kacatok kapnak ezúttal is helyet.

Márciusi lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2026. március 8.)

A legnagyobb hazai lemezbörze március 8-án ismét az ELTE Gömb Aula kupolája alá költözik: több mint száz eladó, temérdek zenei relikvia, hatalmas választék várja ezúttal is a zenekedvelőket, rajongókat és gyűjtőket.

34. Terézvárosi lom-mentő bolhapiac (2026. március 8.)

Nőnap alkalmából ismét élettel telik meg a Hunyadi téri piac, ezúttal a 34. alkalommal megrendezésre kerülő terézvárosi lom-mentő bolhapiac alkalmával. A téli hónapokban pihenő program idén először kerül megrendezésre, ha ránk hallgattok, nem hagyjátok ki a szezonnyitó eseményt, hiszen mindenkire vár itt egy-egy kincs!

Veresi bolhapiac (2026. március 8.)

Március 8-án megnyitja idei szezonját a Veresi bolhapiac is. Veresegyház Fő útján ebból az alkalomból 8 és 13 óra között idén először válogathattok a megunt, új életre váró kincsek között.

Régiségvásár // Esztergomi Piac (2026. március 8.)

Március 8-án érdemes lesz Esztergom felé venni az irányt, az Esztergomi Piacon ezen a napon a régiségek kerülnek főszerepbe. Amire biztosan számíthattok: antik porcelánok, kristálypoharak, régi ezüst és fém evőeszközök, bútorok, festmények, órák, bakelitlemezek, játékok és megannyi kincs lesz még, ami új otthon után áhítozik.

Tündérkert bolhapiac // Soroksár (2026. március 8.)

Március 8-án az idei év első bolhapiacára kerül sor a soroksári Tündérkertben. Érdemes lesz időben érkezni a 9 órakor kezdődő eseményre, hogy a legnagyobb kínálatból tudjatok válogatni ezen a vasárnapon.

RaktArt régiségvásár Szentendrén (2026. március 13-14.)

Március 13-án és 14-én ismét régiségvásárt rendez a szentendrei RaktArt. A piactéren ezúttal is rengeteg retró és vintage kincs várja majd az érdeklődőket, a retró bulihangulat, a lángos és a sör mellett. Mindkét napon az órák kerülnek majd a főszerepbe: lesz karóra, falióra, ébresztőóra, kandallóóra, amiből kedvetekre válogathattok majd.

Garázsvásár a Piactéren // Budafoki Szomszédok Piaca (2026. március 14.)

A Klauzál Ház szervezésében március 14-én szombaton a budafoki piactéren garázsvásárra invitálják az árusokat és a vevőket. Szombaton 9 és 13 óra között várják majd jobbnál jobb portékákkal az érdeklődőket.

Tavaszváró bolhapiac Zuglóban (2026. március 14.)

Tavaszváró bolhapiacozásra invitál Zugló március 14-én, méghozzá a Zuglói Civil Házba. Amire számíthattok: tavaszi hangulat, vidám forgatag, igazi kincsek 9-től egészen 13 óráig.

Tavaszi bolhapiac a Konnektorban (2026. március 21.)

Ha készen álltok a kincsvadászatra, március 21-én a Konnektor tavaszi bolhapiacán a helyetek! Akár eladnátok, akár vennétek valami hasznosat, valami szépet vagy épp régit, ne hagyjátok ki ezt a remek lehetőséget!

ReMarket Piac és Vintage vásár a Hengermalomban (2026. március 22.)

A ReMarket piac és vintage vásár március 22-én ismét beköltözik a Hengermalomba, ahol 10 és 17 óra között kedvetekre válogathattok az oldschool és háztartási dolgok mellett retro, vintage, mid century, népi, ipari tárgyak kínálatából, antik bútorokkal kiegészülve.

Tavaszi bolhapiac Fóton (2026. március 22.)

A tavalyi nagy népszerűségnek köszönhetően idén sem marad el a bolhapiac Fóton. Sőt mi több, március 22-én már meg is rendezik az első tavaszi alkalmat, ahol az otthon felgyülemlett használt, de használható, mások számára értéket képviselő tárgyak kerülnek a főszerepbe. Az eseménynek az Új Városi Piac ad otthont.

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2026. március 22.)

A Klauzál téri Vásárcsarnok március 22-én ismét otthont ad a Vintage Fashion Market népszerű eseményének, ahol a legizgalmasabb vintage ruhadarabokkal, egyedi kiegészítőkkel megfizethető áron tudjátok felfrissíteni tavaszi ruhatáratokat.

Hegyvidéki kipakoló (2026. március 22.)

Március 22-én sokunk nagy örömére ismét megrendezésre kerül a XII. kerület népszerű bolhapiaca, a Hegyvidéki kipakoló. Vasárnap 10 és 14 óra között érdemes lesz tehát a Városháza tér felé venni a irányt!

