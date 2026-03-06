15+ tavaszköszöntő vintage és retró vásár Budapesten és környékén márciusra

Mi sem mutathatná jobban, hogy kezdetét vette a tavasz, hogy az ébredő természet, a fokozatosan hosszabbodó nappalok mellett egyre több vintage és retró vásár nyitja meg kapuját a téli pihenő után Budapesten és környékén márciusban.
Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)
A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.
Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)
A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.
Ládafia garázsvásár // Budakalász (2026. március 7.)
Március 7-én a budakalászi művelődési ház báltermében a Ládafia garázsvásár gondoskodik majd arról, hogy árusok és vásárlók a hosszú tél után újra találkozzanak, váltsanak néhány kedves szót és portékát cseréljenek. Számtalan új, már megunt tárgy kerül az asztalokra ezen a szombaton annak érdekében, hogy a megunt holmik az új otthonokban új életre keljenek.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Gardrób x Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. március 7., 29.)
Március 7-én a Gardrób Közösségi Vásár soron következő alkalmához érkezik és március 29-én még egy alkalommal megörvendezteti a gardróbfrissítés előtt állókat. A helyszín változatlanul az ELTE Gömb Aula, ahol ezúttal is asztalok és állványok roskadoznak majd a szezonális ruháktól és kiegészítőktől. Ahogy már megszokhattátok az emeleten a régi tárgyak, könyvek és kacatok kapnak ezúttal is helyet.
Márciusi lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2026. március 8.)
A legnagyobb hazai lemezbörze március 8-án ismét az ELTE Gömb Aula kupolája alá költözik: több mint száz eladó, temérdek zenei relikvia, hatalmas választék várja ezúttal is a zenekedvelőket, rajongókat és gyűjtőket.
Tovább a Facebook-eseményre >>
34. Terézvárosi lom-mentő bolhapiac (2026. március 8.)
Nőnap alkalmából ismét élettel telik meg a Hunyadi téri piac, ezúttal a 34. alkalommal megrendezésre kerülő terézvárosi lom-mentő bolhapiac alkalmával. A téli hónapokban pihenő program idén először kerül megrendezésre, ha ránk hallgattok, nem hagyjátok ki a szezonnyitó eseményt, hiszen mindenkire vár itt egy-egy kincs!
Tovább a Facebook-eseményre >>
Veresi bolhapiac (2026. március 8.)
Március 8-án megnyitja idei szezonját a Veresi bolhapiac is. Veresegyház Fő útján ebból az alkalomból 8 és 13 óra között idén először válogathattok a megunt, új életre váró kincsek között.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Régiségvásár // Esztergomi Piac (2026. március 8.)
Március 8-án érdemes lesz Esztergom felé venni az irányt, az Esztergomi Piacon ezen a napon a régiségek kerülnek főszerepbe. Amire biztosan számíthattok: antik porcelánok, kristálypoharak, régi ezüst és fém evőeszközök, bútorok, festmények, órák, bakelitlemezek, játékok és megannyi kincs lesz még, ami új otthon után áhítozik.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Tündérkert bolhapiac // Soroksár (2026. március 8.)
Március 8-án az idei év első bolhapiacára kerül sor a soroksári Tündérkertben. Érdemes lesz időben érkezni a 9 órakor kezdődő eseményre, hogy a legnagyobb kínálatból tudjatok válogatni ezen a vasárnapon.
Tovább a Facebook-eseményre >>
RaktArt régiségvásár Szentendrén (2026. március 13-14.)
Március 13-án és 14-én ismét régiségvásárt rendez a szentendrei RaktArt. A piactéren ezúttal is rengeteg retró és vintage kincs várja majd az érdeklődőket, a retró bulihangulat, a lángos és a sör mellett. Mindkét napon az órák kerülnek majd a főszerepbe: lesz karóra, falióra, ébresztőóra, kandallóóra, amiből kedvetekre válogathattok majd.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Garázsvásár a Piactéren // Budafoki Szomszédok Piaca (2026. március 14.)
A Klauzál Ház szervezésében március 14-én szombaton a budafoki piactéren garázsvásárra invitálják az árusokat és a vevőket. Szombaton 9 és 13 óra között várják majd jobbnál jobb portékákkal az érdeklődőket.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Tavaszváró bolhapiac Zuglóban (2026. március 14.)
Tavaszváró bolhapiacozásra invitál Zugló március 14-én, méghozzá a Zuglói Civil Házba. Amire számíthattok: tavaszi hangulat, vidám forgatag, igazi kincsek 9-től egészen 13 óráig.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Tavaszi bolhapiac a Konnektorban (2026. március 21.)
Ha készen álltok a kincsvadászatra, március 21-én a Konnektor tavaszi bolhapiacán a helyetek! Akár eladnátok, akár vennétek valami hasznosat, valami szépet vagy épp régit, ne hagyjátok ki ezt a remek lehetőséget!
Tovább a Facebook-eseményre >>
ReMarket Piac és Vintage vásár a Hengermalomban (2026. március 22.)
A ReMarket piac és vintage vásár március 22-én ismét beköltözik a Hengermalomba, ahol 10 és 17 óra között kedvetekre válogathattok az oldschool és háztartási dolgok mellett retro, vintage, mid century, népi, ipari tárgyak kínálatából, antik bútorokkal kiegészülve.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Tavaszi bolhapiac Fóton (2026. március 22.)
A tavalyi nagy népszerűségnek köszönhetően idén sem marad el a bolhapiac Fóton. Sőt mi több, március 22-én már meg is rendezik az első tavaszi alkalmat, ahol az otthon felgyülemlett használt, de használható, mások számára értéket képviselő tárgyak kerülnek a főszerepbe. Az eseménynek az Új Városi Piac ad otthont.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2026. március 22.)
A Klauzál téri Vásárcsarnok március 22-én ismét otthont ad a Vintage Fashion Market népszerű eseményének, ahol a legizgalmasabb vintage ruhadarabokkal, egyedi kiegészítőkkel megfizethető áron tudjátok felfrissíteni tavaszi ruhatáratokat.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Hegyvidéki kipakoló (2026. március 22.)
Március 22-én sokunk nagy örömére ismét megrendezésre kerül a XII. kerület népszerű bolhapiaca, a Hegyvidéki kipakoló. Vasárnap 10 és 14 óra között érdemes lesz tehát a Városháza tér felé venni a irányt!
Tovább a Facebook-eseményre >>