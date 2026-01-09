10 vintage és retró vásár Budapesten és környékén, ha kincskereséssel indítanátok az évet

A 2026-os év első hónapja sem telhet el kincskeresés és izgalmakkal teli kincsvadászat nélkül. Éppen ezért ajánlunk figyelmetekbe tíz vintage és retró vásárt, börzét, bolhapiacot és ruhacserét, ahol adózhattok nemcsak a gyűjtőszenvedély, de a fenntarthatóság és a környezettudatosság oltárán egyaránt.

Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

Januári Lemezpiac – Budapesti lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2026. január 11.)

Az elkötelezett gyűjtőknek és megszállott rajongóknak, lelkes amatőröknek, profi zenészeknek és minden zenekedvelőnek ajánljuk figyelmébe a január 11-én, az ELTE Gömb Aulában megrendezésre kerülő Budapesti Lemezbörzét. A legnagyobb hazai lemezbörze januári kínálatában ezúttal sem kell nélkülöznötök az LP-ket, CD-ket, DVD-ket, MC-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket és emléktárgyakat.

Régiségvásár // Esztergomi Piac (2026. január 11.)

Az antikvitások, régiségek szerelmeseinek január 11-én érdemes lesz Esztergom felé venni az irányt. Ezen a januári napon ugyanis az Esztergomi Piac régi festményekkel, porcelánokkal, bútorokkal, bakelitlemezekkel, játékokkal és megannyi különleges tárggyal, na és persze lelkes kincsvadászokkal és kincseresőkkel telik meg.

Újévi régiségvásár Szentendrén // RaktArt Szentendre (2026. január 16., 17.)

Az extrém hideg sem szabhat gátat az újévi kincskeresésnek a szentendrei RaktArtban. Január 16-án és 17-én fedett helyen lesz lehetőségetek válogatni a jobbnál jobb portékák között, méghozzá 1000 négyzetméteren. A régiségek mellett forró italokkal és isteni ételekkel várják az érdeklődőket.

Budapesti nagy baba-, gyerekruha és játékbörze // Pestszentimre (2026. január 18.)

Budapest legnagyobb baba- és gyerekruha, valamint játékbörzéje kerül megrendezésre január 18-án a Pestszentimrei Sportkastélyban. A kicsiknek és nagyoknak is alkalmas kinőtt ruhák, megunt játékok mellett ingyenes légvár és kézműves foglalkozás várja az árulni és vásárolni érkező családokat.

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. január 18.)

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár január 18-án, vasárnap ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok az év első vásárán. Ne feledjétek tehát, a földszinten a ruháké, az emeleten a régi kincseké lesz a főszerep.

Vásár és bolhapiac a Kék Lóban (2026. január 18.)

Hibird vásárral érkezik a Salétrom utcai Kék Ló Budapest január 18-án, ahol a Tribal Marketről ismert árusok portékáinak egy része bolhapiaccal és egész napos jammeléssel egészül ki.

Közösségi ruhacsere & vintage market // Csokonai Rendezvényház (2026. január 18.)

Január 18-án ismét otthona lesz a Csokonai Rendezvényház a közösségi ruhacserének és vintage marketnek. Vasárnap 10 és 16 óra között lesz lehetőségetek ezúttal az előre válogatott ruhák között böngészni, hozni-vinni az új esélyre váró megunt darabokat és ezzel támogatni a környezetet, a fenntarthatóságot és a körforgást.

Kultúrzsibi a Szimplakertben (2026. január 24.)

Január 24-én a bolhapiacok szerelmeseinek Budapest bulinegyedének egyik legkedveltebb helyszínén, a Szimplakertben lesz a helye! Az idei év első kultúrzsibijén padláskincsek, régiségek és remek portékák közül válogathattok ezen az igazán különleges helyszínen.

