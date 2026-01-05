12 remek ingyenes program az új évre Budapesten, ami felpezsdíti a januárt

Budapest az új évre is sok izgalmas programot kínál, és természetesen ezek között is számos pénztárcabarát, ingyenes lehetőséget találhatunk. Fantasztikus ingyenes koncertek, kiállítások, kvízestek várnak rátok a hónapban.

Józsefvárosi Jégpálya // Horváth Mihály tér (egész januárban)

A Józsefvárosi Jégpálya január minden napján 300 négyzetméteren vár ingyenesen. A belépés szerencsére nem csak a kerületi lakosoknak díjmentes, így mindenki kedvére élvezheti a pályát. Mivel fedetlen helyszínről van szó, az időjárás befolyásolhatja a nyitvatartást!

Legyen ünnep a Földön! – Retró teleink világa // Várkert Bazár (egész januárban)

A karácsonyi láz ugyan elmúlt már, ennek ellenére egy ingyenes, szabadtéri kiállítás őrzi még az ünnepi hangulatot a Várkert Bazárban. A kiállítás az 1970-80-as évek téli ünnepeit kelti életre „Legyen ünnep a földön! – Retró teleink világa” címmel. A 16 világító installációs elem nem csak a karácsonyt idézi meg, megjeleníti a korabeli szilveszteri házibulik vidám hangulatát és a farsangi jelmezes felvonulásokat egyaránt.

Ha szeretnétek még többet megtudni a kiállításról:

Az év természetfotósa – természetfotó kiállítás // Városliget Látogatóközpont (2026. január 5-től)

Január 5. és február 1. között a Városliget Látogatóközpont ad otthont az ingyenesen látogatható, lenyűgöző fotókiállításnak, amelyen Az év természetfotósa pályázatra beérkezett munkák közül a legjobb 124 természetfotót tekinthetjük meg. A kiállítás betekintést enged országunk és az egész bolygó természetének varázslatos és sokszor rejtélyes világába, a képek garantáltan ámulattal töltenek el mindenkit.

Folk-kedd a Pótkulcsban (2026. január 6.)

Kihagyhatatlan ingyenes folkestre csábít a Pótkulcs január 6-án, ahol Kádár István zenekara szolgáltatja a talpalávalót. Tőlük kérhetjük a széki, kalotaszegi, vajdaszentiványi, bonchidai, palatkai, füzesi, szatmári és nagysajói (zselyki) táncok közül a kedvenceinket. A szuper hangulat és a jókedv garantált!

Szex és New York kvízest // Fiktív Café (2026. január 6.)

Január 6-án képzeletben találkozhatunk a Szex és New York négy ikonikus női szereplőjével és bebizonyíthatjuk, hogy betéve ismerjük a sorozat minden egyes pillanatát egy kvízest keretében. Fantasztikus karakterek, romantikával (és olykor bonyolultsággal) átszőtt kapcsolatok és felejthetetlen helyszínek elevenednek meg az ingyenes esemény során, amely regisztrációhoz kötött.

Salsa-bachata party // Füge Udvar (2026. január 8.)

Ha valakinek nem lett volna elég a szilveszteri bulizás és az év első hónapjában újult erővel indulna a városi pezsgésbe, azoknak a Füge Udvarban a helye! Január 8-án ingyenes salsa-bachata partyn vehetünk részt, amely aztán minden csütörtökön megismétlődik, így egy igazán mozgalmas hónapnak nézünk elébe!

David Bowie emlékest // Inga (2026. január 10.)

Már tíz éve nincsen közöttünk a könnyűzene egyik megkerülhetetlen zsenije, David Bowie. Egy alkotó, aki nem csupán dalokat írt, hanem teljes világokat teremtett, és újra meg újra képes volt átváltozni. Január 10-én, ezen a különös, egyszerre szomorú és felemelő jubileumon összegyűlünk emlékezni, Bowie dalait hallgatni és együtt jelen lenni egy életmű körül, amely a szabadságot, az átváltozást és az önazonosságot jelentette.

Ingyenes kezdő társastánc óra // T-Klub (2026. január 10.)

„Új év, új én!” – ismerős ez a mottó? Az új év mindig új lendületet hoz mindannyiunk számára és sokan ilyenkor határozzák el, hogy belekezdenek valami újba. Erre kiváló lehetőséget kínál a T-Klub csapata, ugyanis január 10-én részt vehetünk egy ingyenes kezdő társastánc órán és kipróbálhatjuk magunkat, mennyire tudunk ritmusra a partnerünkkel mozdulni. Az óra regisztrációhoz kötött.

Újévi koncert // Kelenföld Montázs Központ (2026. január 16.)

Minden jazz és swing kedvelőnek január 16-án a Kelenföld Montázs Központban a helye, ahol a Budapest Jazz Orchestra és Majsai Gábor állnak színpadra és adnak egy fergeteges díjtalan újévi koncertet. A belépéshez regisztráció szükséges, nem érdemes lemaradni!

11. MONYO szülinap // MONYO Taproom (2026. január 17.)

Tizenegyedik születésnapját ünnepli a MONYO Brewing Co., amelynek tiszteletére egy ingyenesen látogatható eseményre invitálnak mindenkit. Január 17-én, 14 órától zseniális DJ-k gondoskodnak a jó hangulatról, emellett szülinapi sörpremier, kihagyhatatlan sörakciók, mennyei falatok és egy különleges főzdetúra is vár minden érdeklődőt. Sőt, ha regisztrálunk az eseményre, egy pohár Lagert vagy IPA-t is kapunk ajándékba.

Budapest – Kalandváros // Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (2026. január 17-ig)

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria izgalmas, ingyenes kiállítása a kortárs magyar gyermekkönyv-illusztráció szemszögéből idézi meg a 75. születésnapját ünneplő Nagy-Budapestet. A legkiválóbb hazai illusztrátorok munkáin keresztül a főváros különféle arcai tárulnak fel, a műemléki belvárostól a lakótelepekig, oda is betekintést nyújtva, ahol a valódi terek varázslatossá alakulnak. A képzőművészek munkáit az azonos témában meghirdetett rajzpályázat legjobb alkotásai egészítik ki, ezzel is egy igazán sokszínű tárlatot mutatva a látogatóknak.

A magyar kultúra napja – NKA Hangfoglaló Minifeszt // Turbina (2026. január 22.)

Január 22-én a Turbina három terme egyszerre telik meg friss magyar zenével a magyar kultúra napja alkalmából. Az NKA Hangfoglaló Program új előadói élőben mutatkoznak be, változatos műfajokkal és egymást követő koncertekkel egész este. Ingyenes, pörgős program mindazoknak, akik kíváncsiak a hazai zenei színtér következő generációjára.

