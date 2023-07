10 szabadstrand Budapesten és környékén, ha ingyen csobbanátok egy jót

Nem is kérdés, hogy a városi hőség legjobb ellenszere egy kellemes és jóleső csobbanás. Összegyűjtöttünk hát nektek 10 szabadstrandot Budapesten és környékén, ahol ingyenesen ejtőzhettek és csobbanhattok egyet.

Dunakeszi szabadstrand

Ezen a nyáron is igazi fürdőparadicsommá válik Dunakeszi szabadstrandja. Idén az árnyékot adó fák hűvöse alól nemcsak pancsolni indulhatunk a hullámok közé, hiszen mentőmellénnyel biztosított kajak, kenu és SUP bérlésére is adódik lehetőség. A biztonságot kamerák és strandfelügyelet őrzi. A Duna-parti pihenést a nyári időszakban 9 és 21 óra között nyitva tartó mosdók teszik kényelmessé, míg a kutyussal érkezőket külön partszakasz várja.

2120 Dunakeszi, Duna sor 3.

Dunabogdányi szabadstrand

Ugyan nagy népszerűségnek örvend, de korán nekivágva Dunabogdány szabadstrandjának tökéletes pihenőhelyeket találni az egész napos fürdőzéshez. Az igényes és karbantartott szabadstrandon bóják jelölik a vízmélységet, homokos partján piknikezőhelyek, mosdók, zuhanyzók és játszótér kapott helyet. Az autóval érkezőket díjmentes parkoló várja. A szabadstrand kifejezetten családbarát kialakítású, a Szúnyog Büfé pedig időről időre ingyenes koncerteknek ad otthont.

2023 Dunabogdány, Strand u 5.

Római-parti Plázs

Budapest egyetlen és méltán kedvelt Duna-menti szabadstrandja a Római-parton várja a hűsölni vágyó fővárosiakat. A harmadik szezonját megnyitó Római-parti Plázs idén június 30. és augusztus 20. között áll rendelkezésünkre, tiszta és gondozott partszakasszal és rendszeresen ellenőrzött vízminőségével. Annak érdekében, hogy az itt töltött idő felhőtlen és biztonságos lehessen, vízimentők és partszakaszt jelölő bóják gondoskodnak. Az ingyenes strandoláshoz napágyak, ivóvíz, mosdó-, pelenkázó- és zuhanyzóhasználat is biztosított.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 15-17.

Ha a strandolás után finom falatokkal pótolnátok az energiát:

Kisoroszi Szigetcsúcs

Kimondottan sok hely versenyez a Dunakanyar legszebb helye címért, és ha valami biztos, ezért az elismerésért a kisoroszi Szigetcsúcs is ringbe száll. A Szentendrei-sziget északi csücskében elhelyezkedő Szigetcsúcson nincs ugyan hivatalos szabadstrand, a fürdőzés nem tiltott a területen. Nemcsak a fokozatosan mélyülő kellemes és kiváló minőségű víz fantasztikus itt, de a kilátás és a hangulat sem utolsó. A kavicsos, árnyékot adó fákkal tűzdelt terület tökéletes például sátrazásra is.

Verőcei szabadstrand

Verőce önmagában is felfedezésért kiált, hát még az elmúlt években több részletben megújult, szépen kialakított szabadstrandja. Ha a Dunakanyarban mártóznátok meg a folyóban, Verőce szabadstrandja a lehető legtökéletesebb választás. Számos kikapcsolódási forma közül választhattok itt, gyerekeknek játszótér, mozogni vágyóknak többek között röplabdapálya szolgál feltöltődésül. A napozóágyaktól szerencsére messze sem kell menni egy kis elemózsiáért és pár gombóc hőséget csillapító fagyiért.

2621 Verőce, Árpád út 5-7.

Ha a strandra menet vagy onnan jövet a hajót választanátok inkább:

Szigetcsépi szabadstrand

Kellemes strandhangulattal fogadja az ide érkezőket a Szigetcsépi szabadstrand, mely a Ráckevei-Duna partján egy kisebb területen húzódik. A vadregényes környezetre, kikapcsolódásra és fürdőzésre vágyók tökéletes célpontja a szabadstrand, érdemes azonban odafigyelni a gyorsan mélyülő vízre. A jóleső csobbanás mellett foci- és röplabdapálya is szolgálja a kikapcsolódást, de amiatt sem kell majd aggódnotok, hol pótoljátok az energiát, hiszen a strandhoz tartozik egy büfé is.

2317 Szigetcsép, hrsz.: 018/40

Surányi szabadstrand

Nyaralóparadicsom a javából Surány Duna-parti szakasza, melynek kavicsos partja szabadstranddal is kecsegtet. Méltán népszerű pihenőhelynek számít, fontos azonban tudni, hogy akárcsak a kisoroszi Szigetcsúcs esetében, itt sincs kijelölt strandterület, így csak saját felelősségre ajánlott a fürdés. A partszakaszon a víz folyamatosan mélyül, a közelben bolt és büfé, hétvégente piac is gondoskodik a pihenés közbeni elemózsiáról.

Szabadstrandok Gödön

A Duna gödi szakaszán több szabadstrand is a fürdőzni vágyók rendelkezésére áll. A Béke út Duna felőli végén 300 méter hosszan nyújtózik el az alsógödi szabadstrand. A víz fokozatosan mélyül, partja kavicsos és bőven találni árnyékos pihenőhelyeket is. Vizesblokk, büfé és kikapcsolódási lehetőségek teszik élvezetessé az ittlétet. De ugyanez igaz a felsőgödi szabadstrandra is, mely a Duna út végén fogadja a csobbanásra készeket, de kajak, kenu és kerékpár bérlésére is van lehetőség. De Göd persze itt még nem áll meg: legalább olyan különleges élményt tartogat a gödi Homoksziget. Neve egybecseng homokos partjával, ahova a vízállástól függően száraz, de lehet, hogy épp térdig vizes lábbal léphetünk. Minden fáradságot megér azonban, hiszen a vadregényes környezet és a kilátás kárpótol mindenért.

Postás strand, Szentendre

Szentendre hangulatos, macskaköves és kanyargó, szűk utcáitól nem messze csábít ingyenes fürdésre és a felfrissülésre a Postás strand. A strand partja homokos, vize gyorsan mélyül, pihenésre, kikapcsolódásra tökéletesen alkalmas. Az itt állomásozó büfé, az öltözőfülkék és a zuhanyzó meglétével jó hír, hogy nem kell lemondanunk a kényelmes felfrissülésről.

Horányi szabadstrand

A Szentendrei-sziget másik gyöngyszeme, mely minden nap 7 és 20 óra között várja nagy szeretettel a fürdőzni vágyókat. Homokos-kavicsos partjával a talpunk alatt igazán szép környezetben kapcsolódhatunk itt ki. A kiváló vízminőség és a kényelmes pihenés feltételei adottak, így nem kérdés, hogy a hőség elől Horányba is érdemes ellátogatni. A bójákkal kijelölt területre kutyussal érkezőknek sem probléma az aktív kikapcsolódás.

2015 Szigetmonostor, Nagyduna stny. 89-90.

Ha a tiszai nyaralás közben is inkább ingyenesen pancsolnátok: