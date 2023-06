5+1 zseniális Római-parti gasztrohely, ahol hangulatos környezetben falatozhatunk

A hűsölésre vágyó budapestiek jellemzően a Római-part felé veszik az irányt, hiszen a Duna klímája lehetővé teszi, hogy a legnagyobb nyári hőségben is menedékre leljünk. Mutatjuk, mely Római-parti étteremnél érdemes kikapcsolódni, néhány finom falat társaságában.

Miamor Rómaim

A Miamor Rómaim sokkal több, mint Budapest első ételudvara a Római-parton. Ugyanis amíg a különböző faházikók egy részében mennyei húsos, vegetáriánus, valamint vegán fogások készülnek, addig a fákkal övezett terület többi részén minden az aktív kikapcsolódásról szól. A Miamor legfőbb célja, hogy a család minden tagja maradandó élményekkel távozzon, amelyről egy minden jóval felszerelt játszótér, vízisportolásra alkalmas eszközök, teniszpálya, pingpongasztalok, strandröplabdapályák és műfüves focipálya gondoskodik. Mindezek mellett különböző programokkal, gyerekkoncertekkel, bábszínházzal és kertmozival is kedveskednek a látogatóknak, így biztosan nem fogunk unatkozni!

1031 Budapest, Római-part 47. | Facebook | Weboldal

Garden Placc

A színes lámpafüzérekkel tarkított Garden Placcon utánozhatatlan Duna-parti környezetben mulathatjuk az időt, akár nagyobb társasággal is. Amennyiben már a street food ételkínálatuk összes szereplőjét megkóstoltátok, akkor térjetek vissza, és próbáljátok ki náluk a sütögetés lehetőségét is. A bérelhető bográcson túl még az eszközöket is biztosítják számotokra, így már csak egy ügyes szakácsra van szükségetek egy igazán felejthetetlen estéhez. Amíg a finomságok készülnek, addig sem fogtok unatkozni, a helyben bérelhető hajók, bringák, pingpong és tollas jóvoltából.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 17. | Weboldal

Bp BARbq Terrace

A BBQ-ételek kedvelőit is várja egy különleges mentsvár a Római-parton. A Bp BARbq Akácfa utcai sikere után egy kellemes, fákkal övezett terasszal egészült ki a Duna mellett, ahol a különleges vízparti hangulatnak köszönhetően talán még annál is jobban esnek a minőségi, fatüzeléssel sült húsokból készült fogások, szendvicsek. Amennyiben némi sziesztázásra vágytok kiadós ételekkel, akkor ez a ti helyetek!

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 115. | Facebook

Fellini Római Kultúrbisztró

Természetesen nem maradhat le a listáról a Római-part kultikus bisztrója sem, amelynek csíkos napágyait már messziről kiszúrják az ide látogatók. A kellemes hangulatot a Fellininél kapható isteni ételek, mártogatósok, hamburgerek, grill- és vegetáriánus ételek, na meg a fish & chips egészítik ki, amihez nyaranta még filmvetítés és különböző koncertek is társulnak. Így biztosan nem távoztok majd kellemes élmények nélkül, hiszen náluk mindenki megtalálhatja a számításait.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 5. | Facebook

Minus11 Római-part

A Hűvösvölgyben már népszerűvé vált hűs finomságokat felvonultató kis bolt két évvel ezelőtt a Római-parton is megnyitotta kapuit. A Budapest egyik legfinomabb fagyizójaként elhíresült Minus11-re a partszakasz pünkösdfürdői részénél bukkanhatunk rá egy-egy kellemes Duna-parti séta során. Nem lesz könnyű a választás a tíz, pultban sorakozó íz közül, hiszen mindegyik kóstolásra vár, de egyikben sem csalódunk majd.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 128. | Facebook

+ 1 Római parti Piac

Minden szombaton 8 órától 13 óráig a hazai kistermelők legfinomabb és legfrissebb portékáiból válogathatunk a Római-part szomszédságában található Nánási udvarban. A közelben található gasztrohelyek felkeresése előtt vagy után is tökéletes nyári program lehet a szabadban való finomság- és kincskeresés, amit aztán szatyrokban, zsákokban vihetünk haza magunkkal, útravalóként. A jó hangulat garantált, már csak ti hiányoztok!

1031 Budapest, Nánási út 47-49. | Facebook

