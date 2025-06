7 festői hely a fővárosban a hűs, vízparti kalandokra vágyóknak

A kánikulával együtt szeretett városunk egy lángoló betondzsungellé változott, így hát mutatunk néhány vízparti oázist, ahol a hőségben megfáradt testünk és lelkük új erőre kaphat.

Nagytétényi ártéri ligeterdő, tanösvény, XXII. kerület

A főváros egyik utolsó természetközeli partszakasza az 53 hektáron elterülő ártéri ligeterdők és kaszálórétek, ahol hatalmas fekete nyárfák lombjai alatt, dunavölgyi csillagvirágok között barangolhatunk, miközben a madarak csicsergő szimfóniájára akár táncra is perdülhetünk. E vadregényes világ titkait május végétől egy 4 km hosszú tanösvényen fedezhetjük fel. A vízparti kalandoknak pedig a Kis-Hárs sziget mellől vághatunk neki, és 6 állomáson keresztül olvashatunk a hely élővilágának érdekességeiről.

Kolonics György sétány, XXI. kerület

Csepel titkos ékszerdobozaként őrzi a Kolonics György sétányt, amely a főváros leghosszabb, kiépített vízparti ösvényeként ismert. A Dunához közeli vadregényes vízi világot 5 km hosszan tárja fel előttünk a városrész egyedülálló kincse, ahol buja növényzet között és terebélyes ártéri fák lombjainak oltalma alatt élvezhetjük a természetközeli nyugalmat. Ha pedig a romantikus andalgásnál többre vágyunk, akkor a kalózos játszótér, sportpálya, tanösvény, szabadtéri kondipark, horgászhelyek, és piknikezésre is kiváló stégek várnak ránk a sétányon.

Naplás-tó, XVI. kerület

A XVI. kerület mesebeli tavát Budapest Balatonjaként is emlegetik, hisz a főváros legnagyobb kiterjedésű állóvizeként ismert. Az 1978 óta a külvárost ékesítő víztükör nem csak önmagában nyújt felejthetetlen látványt. Körülötte nádasok zizegnek, madarak csicseregnek, és egy zabolátlan lápos mocsaras élővilág tárja fel előttünk buja világát. A Naplás-tó és vidékét a Cinkotai-kiserdőn át futó tanösvényen is felfedezhetjük, illetve a tó környékén tűzrakóhelyek, egy kilátó, egy 5 km hosszú kerékpárút és egy szabadidőpark is vár ránk.

Molnár-sziget, XXIII. kerület

Egykoron megannyi vízimalom őrölt nap mint nap a Molnár-szigeten, amely mai méretét, napjaink üdülőövezetét az évek során végbe menő iszapfeltöltődésnek köszönheti. A nádasokkal övezett területre megérkezve azonnal kikapcsol a város zaja, bekapcsol a zen, és megelevenedik előttünk a Tüskevár kis-balatoni hangulata. Kirándulók, kerékpározók paradicsoma ez az érintetlennek tűnő sziget, ahová bátran érkezhetünk egy kis elemózsiával és pléddel együtt is a romantikus piknikezés jegyében.

Duna-sétány, XX. kerület

Pesterzsébet egészen új gyöngyszeme a Duna-sétány, amellyel 2022 tavaszán gazdagodott a városrész. A gyönyörű, Duna-menti korzóra a Gubacsi-hídtól dél felé indulva fordulhatunk rá, majd 600 méter hosszan andaloghatunk a Duna hömpölygő vize mellett. Ha pedig még több kalandra vágyunk, akkor modern vizes játszótér, szabadtéri edzőrész, közösségi kert vár ránk. A gasztronómiai élvezetekért a Duna Garden Hotel és Étterem, valamint a Vakvarjú Csónakház felel, míg a teljes kényelmet a széles stégeken elhelyezett padok, asztalok és napozóágyak biztosítják.

Kopaszi-gát, XI. kerület

Szintén a Duna közvetlen közelsége, a víz fölé hajló fák sora varázsolja egy hangulatos oázissá a Kopaszi-gátat, ahol a pihenéssé és az aktív kikapcsolódásé egyszerre lehet a főszerep. A festői panorámapontokat a sétányt végigjárva is begyűjthetjük, míg az amfiteátrum lépcsőin üldögélve teljes nyugalomban legeltethetjük szemünket az öbölre nyíló kilátáson. Ha pedig megéheztünk, akkor több éttermet is kiszemelhetünk az energiaraktárjaink feltöltésének céljából.

Feneketlen-tó, XI. kerület

A belvárosi zakatolástól csupán pár villamosmegállónyira rátalálhatunk egy 1,1 hektárnyi tóra, amely Újbuda egyik legnépszerűbb pihenőhelyeként ismert. A története egyébként egészen messzire, a 19. századra nyúlik vissza, sokáig agyaggödörként állt elhagyatottan, majd a ciszterci szerzetesek letelepedésével köszöntött rá új időszak. Azóta pedig már a nyugalom szigeteként várja a városi zajtól túltelítődött, megpihenésre vágyó lelkeket, egy parkosított területtel, futópályával és szabadtéri kondiparkkal együtt.

