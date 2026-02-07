9 szenzációs budapesti program fázósaknak, ahol didergés nélkül élvezhetik a tél utolsó hónapját

Februárban a fázósabbak hajlamosak inkább lemondani az új élményekről, mint hogy elhagyják az otthon melegét. Ám jó hírünk van számukra: Budapesten számos beltéri program kecsegtet didergésmentes kalandokkal – mutatjuk is a legjobbakat!

Farsangi bál szecessziós pompában

Bár a farsangi időszak február 17-én véget ér, pár napra rá még lehetőségetek nyílik részt venni egy felejthetetlen báli esten. A Ráth György-villában nemcsak a történelem, de még a műtárgyak is megelevenednek: február 21-én korabeli tánctanítással idézik meg a reformkori és a századfordulós bálok világát, és még a báli menü és divat rejtelmeit is felfedik. Ha igazán ötletes farsangi jelmezben érkeznétek, inspirálódjatok a Ráth-villabeli szecessziós műalkotásokból!

Szaunázás a Duna-parton

Folytatódik a első budapesti közösségi szauna, azaz a Pelikan Szauna turnéja. A különleges mobilszaunának hála a Duna-parton, igazán melengető környezetben töltődhettek fel a februári hétvégéken. Ebben a hónapban az Árasztó-parton, a soroksári Duna-parton, a Rómain és Csepelen is kipróbálhatjátok a lószállítóból kialakított szaunát – érdemes követni a Pelikan Szauna Facebook-oldalát, nehogy lemaradjatok róla, ha éppen a közeletekbe látogat!

Trópusi séta a Füvészkertben

Az ELTE Füvészkert a téli hónapokban is megannyi zöldellő csodát rejt: ha kellemesen meleg környezetben ámulnátok el a növényeken, a Viktória-ház és a Pálmaház lesz a ti helyetek! Az itt található trópusi és szubtrópusi növényeknek, tündérrózsáknak, orchideáknak, kaktuszoknak és a hatalmas pálmáknak hála pont úgy érezhetitek magatokat, mintha egy napsütötte szigetre repültetek volna. Érdemes szétnézni a Füvészkert tematikus programjai közt is, melyek természetközeli kalandokkal pezsdítik fel a telet.

1083 Budapest, Illés utca 25.

Kuckózás egy téli gasztromenedékben

A hideg időben még a finomságok is jobban esnek – húzódjatok be hát egy hangulatos gasztromenedékbe, és hagyjátok, hogy testetek-lelketek megmelengessék az ínyencségek. Legyen szó hüttehangulatról vagy buborékszerű iglukról, Budapesten és környékén számtalan kis ékszerdoboz várja, hogy felfedezzétek őket a hideg hónapok alatt. Induljon hát a gasztronómiai utazás!

Sálkötő workshop kezdő didergőknek

A Nem sapka kötőklubnak hála nem marad több okotok a vacogásra: február 17-én és 24-én kezdőbarát workshopon készíthetitek el a szezon stílusosan melengető alapdarabját, a Sophie’s Scarfot! A Kávébab Kávézóban zajló eseményen nyugodtan lehet kérdezni, lelassulni, kikapcsolódni, és ami a legjobb, kötögetés közben még kávézni is. Az alapanyag és a támogató légkör adott, nektek csak egy csipet kreativitással kell készülnötök!

Ingyenes kiállítások a művészet szerelmeseinek

Szerencsére Budapesten sem muszáj mélyen a zsebetekbe nyúlnotok, ha egy kis kultúrára szomjaztok, sőt: februárban is számtalan díjmentesen élvezhető kiállítás várja tárt kapukkal a művészet szerelmeseit. A pénztárcabarát tárlatokon betekintést nyerhettek többek közt az absztrakt festészet és a fotóművészet világába, és még azt is megtudhatjátok, hogyan lesz egy falvédőből kortárs alkotás.

Finn ízkavalkád a Skandináv Házban

A Skandináv Gasztroklub februárban sem áll meg, következő úti célja pedig nem más, mint Finnország. Aggodalomra semmi ok, a Skandináv Házban sem a hőmérséklet, sem a hangulat nem lesz fagyos február 21-én – finomságok, nagy nevetések és izgalmas beszélgetések várnak az északi életstílus szerelmeseire. És hogy mi vár rátok a kulináris kaland során? A Skandináv Ház Facebook-oldalán szuper recepteket találtok: válasszatok onnan vagy akár más forrásból egy finn receptet, készítsétek el, vigyétek magatokkal az eseményre, majd a különféle alkotásokat kóstolgatva ismerjétek meg egymást és a finn gasztronómiát!

Termálvizes lélekmelengetés történelmi fürdőkben

Nincs is jobb, mint elmerülni a gőzölgő termálvízben és a régi idők emlékeiben – Budapest történelmi fürdőiben pedig minden adott az efféle kikapcsolódáshoz. Ha még nem tettétek, idén télen mindenképp látogassatok el legalább az egyikbe, és győződjetek meg róla magatok, hogyan is éli reneszánszát a fürdőkultúra!

Filmünnep a mozi szerelmeseinek

A mozirajongók több filmfesztivált is bevéshetnek naptárjukba az év első felében: skandináv tematikájú, dokumentum-, francia, de még animációs filmfesztivál is megörvendezteti őket jobbnál jobb alkotásokkal. Csemegézzetek hát a kínálatból, és foglaljátok le jegyeiteket minél előbb – hiszen ezekről a filmekről fog mindenki beszélni februárban.

