14 nagyszerű ingyenes program Budapesten a tél utolsó hónapjára

Ingyenes programok számtalanját kínálja a főváros februárban: zenei élményekből, farsangi mulatságból és kulturális kikapcsolódásból egészen biztosan nem lesz hiány.

Jam session estek // Budapest Jazz Club (keddenként)

Kedd esténként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiatal növendékeinek felvillanyozó játéka rázza fel a közönséget az újlipótvárosi Budapest Jazz Clubban. Minden héten tehetséges virtuóztanoncokból álló újabb és újabb formációk állnak színpadra, hogy ingyenes örömzenélésükkel szórakoztassák a kulturális kikapcsolódásra és felejthetetlen közösségi élményekre szomjazó közönséget. A Jam Session Esteken a jazz változatos dallamaiban merülhettek el, az improvizatív hétindító zenei eseményen korosztálytól függetlenül várják hétről hétre a zenekedvelőket.

Budapest szívét keresem – kiállítás // Massolit Books & Café (2026. február 11-ig)

A Massolit Books & Café idén februárban izgalmas fotókiállításnak ad otthont, ahol Kellermann Viktória fotói kerülnek főszerepbe. A képek mindegyikében közös, hogy valamilyen módon megjelenik rajtuk a szívmotívum és Budapest. Az alkotások egyfajta kordokumentumként, időutazásként vagy óriási böngészőként is szolgálnak, amelyeket mind Viktória objektívján keresztül vehetjük szemügyre. Az izgalmas kiállítás február 11-ig tudjátok megtekinteni.

Gyimesi örömzene és nótázás // Fonó Budai Zeneház (2026. február 2., 16.)

Februárban két alkalommal is vár ingyenes eseményén a Fonó Budai Zeneház, amely kötetlen közösségi örömzenélésre ad lehetőséget. Ragadjátok meg hangszereteket és csatlakozzatok a Pesti Csángók Baráti Társasághoz! A lényeg, hogy adjátok át magatokat a zene felemelő erejének. Ha nem játszotok hangszeren, de kedvelitek a zenét, akkor se habozzatok csatlakozni az eseményhez!

Gasztronómiai kvízest // Salvatore Bar (2026. február 3.)

Ha érdekel a konyhaművészet, képben vagytok vele, hogy melyik ország melyik fogásáról híres és nem jöttök zavarba néhány fűszernek a nevét illetően, akkor február 3-án a Salvatore Barban a helyetek, ahol a gasztronómiai tudás és az ízérzékek találkoznak! Az ingyenes kvízesten összemérhetitek tudásotokat a klasszikus és modern konyhákkal kapcsolatban és rengeteg érdekes fun factet is megtudhattok, közben pedig csemegézhettek a vendéglátóhely mennyei kínálatából.

Salsa-bachata party // Füge Udvar (2026. február 5.)

Ha már nektek is elegetek van a téli szürke hétköznapokból és újult erővel indulnátok a városi pezsgésbe, akkor a Füge Udvar csak rátok vár! Február 5-én ingyenes salsa-bachata partyn vehettek részt, ami minden csütörtökön megismétlődik, így egy igazán mozgalmas és latin tánccal fűszerezett hónapnak nézhettek elébe!

Farsangi mulatság Róthéknál // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény (2026. február 7.)

Ingyenes farsangi családi délelőttre invitál február 7-én a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, ahol kicsik és nagyok vidámsággal, énekszóval, játékos módon vehetnek búcsút az idei téltől. A 10:30-kor kezdődő hagyományteremtő családi program lehetőséget biztosít, hogy megcsodáljátok Róth Miksa gyönyörű üvegalkotásait és formáktól nyüzsgő különleges mozaikjait. Emellett zene, mozgás és kreatív, alkotásra hívó feladatok színesítik a téltemető mulatságot, ahova elsősorban az 5-9 éves korosztályt és felnőtt kísérőiket várják nagy szeretettel. Ideje tehát álarc mögé bújni és Róth Miksa egykori otthona felé venni az irányt!

Ügetőfarsang // Kincsem Park (2026. február 7.)

Ha egy igazán különleges, ingyenes élményre vágynátok idén farsangkor, érdemes megcélozni február 7-én a dobogástól, éljenzéstől és üdvrivalgástól hangos Kincsem Parkot. Az Ügetőfarsang alkalmával ne feledjetek el jelmezt húzni, hiszen az első 500 maskarás egy pohár ajándék forralt borral vagy forró teával a kézben foglalhat helyet a lelátón amellett, hogy részt vehet a nagyértékű díjakkal kecsegtető jelmezversenyen. Természetesen a jelmezes hajtás, valamint a farsangi fánk sem marad ki a programkínálatból, de lesz sztárfutam, sulkyhúzó verseny és szórakoztató programokkal várják a legkisebbeket is.

Padszövettan // Deák 17 Galéria (2026. február 6. – március 7.)

A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria február 6. és március 7. között a Padszövettan elnevezésű ingyenes tárlatnak lesz otthona, mely elnyűtt, összefirkált iskolapadokon fellelhető diákrajzokon keresztül enged bepillantani egy gimnáziumi osztály tagjainak és egyúttal az emberi lélek rejtelmeibe. Az iskolaévek titkait feltáró kiállítás a Szent Margit Gimnázium egykori és mai diákjainak kollektív munkáin keresztül segít megismerni egy rajztanár áltudományát és mesél társadalomról, lélektanról a “padológia” tükrében.

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown Budapest (2026. február 7-8.)

Február 7. és 8. között rendezik meg a kínai újév ünnepét a budapesti Chinatownban, ahol frenetikus kulturális- és gasztroutazásban lehet részetek. A Ló évében a szecsuáni ízek mellett a mochit és az édes levest is megkóstolhatjátok. Ezen kívül látványos előadások és workshopok szórakoztatnak, és még a hanfu öltözéket is felpróbálhatjátok! A részvétel – néhány program kivételével – ingyenes. A szervezők az eseményig további újdonságokat ígérnek.

BlattNight // ISON (2026. február 13.)

Szenvedélyetek a zene, az éneklés és a finom italok fogyasztása? Az ISON-ban február 13-án lehetőségetek nyílik ezeknek egyszerre hódolni a BlattNight keretében. Azt est folyamán 10 kórusmű kerül terítékre a könnyebbektől a nehezebb darabokig, így mindenki megtalálhatja azt a hangnemet és műfajt, ami számára komfortos és jó szívvel csatlakozhat be a közös éneklésbe. Az esemény során pedig finomabbnál finomabb alkoholos italokkal kényeztethetitek magatokat. A jókedv garantált!

DOGZ Farsangi Falkaséta // Városliget (2026. február 14.)

Ingyenes farsangi falkasétára invitál a We Love Dogz csapata, ahol száznál is több gazdival és négylábú pajtásaikkal közösen foghattok télűzésbe február 14-én délután. A regisztrációhoz kötött séta a Városligetből indul 13 órakor. Az eseményről te és kedvenced is garantáltan jókedvűen térhettek majd haza!

Társasjáték délután // Józsefvárosi Múzeum (2026. február 19.)

Ahogy minden hónapban, úgy február 19-én is megrendezésre kerül a Józsefvárosi Múzeum ingyenes társasjáték délutánja a Játszóház Projekt keretében. Legyen szó táblajátékról, kártyajátékról, stratégiai, logikai vagy bármely egyéb játéktípusról, a Józsefvárosi Múzeum rendezvényén mindegyiket kipróbálhatjátok. A játékba bármikor becsatlakozhattok, még csak regisztrációra sincsen szükség.

Keleten a helyzet még mindig változatlan – kiállítás // Mai Manó Ház (2026. február 19-től)

Februárban egy fantasztikus kiállítás csalogatja a Mai Manó Házba az ingyenes kikapcsolódásra vágyókat. Hajdu Tamás fotói a kortárs kelet-európai vizuális kultúra markáns lenyomatai, Keleten a helyzet még mindig változatlan című tárlatát február 19-től márciusig bezárólag lesz lehetőségetek megtekinteni. A kiállításon a dokumentarista fotográfia hagyományai keverednek az abszurd iránti érzékenységgel, egy különleges kulturális élményt biztosítva.

Fények kertje a Ligetben // Millennium Háza rózsakertje (2026. február 28-ig)

Ha egy igazán bájos, mégis ingyenes kikapcsolódási lehetőségre vágynátok, érdemes február 28-ig ellátogatni a Városligetben található Millennium Háza rózsakertjébe, ahol ingyenesen látogatható fénypark ragyogja be a szürke téli estéket.

