Budapest romantikus arcát tárja elénk egy ingyenes kiállítás Valentin-nap alkalmából

Nálunk már meg is van az év legkedvesebb alkotásaiért járó díj nyertese – február 14-ig ti is megtekinthetitek őket, egy ingyenesen látogatható kiállításon Budapest szívében.

Kellermann Viktória saját bevallása szerint „szenvedélyes sétáló” – és nem mellesleg a művészet szerelmese. E két hobbijának szerelemgyerekeként született meg az a különleges fotókiállítás, mely a Nagy Diófa utcai Massolit Books & Caféban vár idén télen.

Viktória 10 éve járja már Budapest utcáit, hogy megörökítse a fővárosban fel-felbukkanó szíveket. A több száz fotót, mely mindenféle dokumentarista és személyes okokból készült, most óriás parafatáblákra tűzték, a belőlük készült kiállítást pedig a #budapestszivetkeresem – az első 10 év címre keresztelték.

Szeretetmorzsák nyomában Budapesten

A képeken hol tócsák, hol graffitik, hol díszek kapuk mellett bukkannak fel a szívek, de Viktória önarcképeiről is visszaköszön a szerelem szimbóluma.

A különleges tárlat egyszerre kordukumentum, időutazás, óriás böngésző – a képek mellett három író-költő, Décsy Eszter, kabai lóránt és Szarka Károly szövegei is helyt kaptak a falakon.

A kiállítás Valentin-napig várja Budapest szerelmeseit, hogy új szemüvegen át lássák az imádott várost. Február 12-én angol és magyar nyelvű vezetésen, a február 14-i finisszázs során pedig számos, ingyenes programon is részt vehettek: lesz kollázsműhely, szívkereső séta, tárlatvezetés és még sok más meglepetés a Massolit Books & Caféban.

Bővebb információt az esemény Facebook-oldalán, ide kattintva találtok.

