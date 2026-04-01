30+ csodás budapesti program a húsvéti hosszú hétvégén – 2026. április 1-6.

Megannyi izgalmas hétvégi, húsvéti program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, tavaszi sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Bartók Tavasz // több helyszínen (2026. április 1-12.)

A Bartók Tavasznak hála április 1. és 12. között újra megtelik kultúrával a főváros: a műfaji határokat feszegető összművészeti fesztivál kihagyhatatlan programokkal, világsztárokkal és remekművekkel gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról.

Tereza terasznyitó (2026. április 2-5.)

Április 2. és 5. között a belváros népszerű mexikói étterme, a Tereza megnyitja idei teraszszezonját és egyúttal szabad utat enged buja, belvárosi birodalmába. Itt az idő, hogy ismét a hűs koktéloké és a debütáló nyári étlap legkülönlegesebb finomságaié legyen a főszerep a belvárosi gasztromennyországban.

Rejtett Csodakert // Csodák Palotája (2026. április 2-12.)

Húsvéti programokkal és játékos küldetésekkel ünnepli a természet ébredését április 2. és 12. között a Csodák Palotája. A gyerekek előtt megnyílik a Rejtett Csodakert, ahol minden kíváncsi felfedező izgalmas feladatra számíthat: segíthetnek például méheket hazajuttatni, és tulipánok között lépegetve ügyességi játékon vehetnek részt. A kertben játékos robotkaros répahúzás, a laborban tojásos kísérletek és tojásfestés várja az érdeklődőket.

Kopaszikert nyitóhétvége (2026. április 3-6.)

Április első hétvégéjén új fejezetet nyílik Budapest egyik legmenőbb vízparti zöldövezetében. A Kopaszikert nyitóhétvégéjén bepillantást nyerhettek a szezon hangulatába: munka utáni lazulós estek, akusztikus koncertek, brunch & pilates programok, szezonális gasztroélmények és családbarát vasárnapok várnak benneteket. Az ingyenes szezonnyitón hangulatos zene, különleges programok és igazi tavaszi életérzés fogad titeket a Kopaszi-gát szívében.

Húsvét a dinoszauruszokkal a DinoPark Budapestben (2026. április 3-6.)

Április 3. és 6. között egy különleges húsvéti ösvény vár titeket, elrejtett tojásokkal és szórakoztató feladatokkal, amely végigvezet az egész DinoParkon.

Húsvét a Lázár Lovasparkban // Domonyvölgy (2026. április 4-5.)

Kemencés finomságok és látványos lovasprogramok mellett izgalmas tojáskereséssel és családi kalandokkal várnak titeket Domonyvölgyben.

Újra robog a Nyuszivonat – Húsvét Nagytétényben (2026. április 4-6.)

A húsvéti hosszú hétvégén újra robog a nyuszivonat Nagytétényben! A programkavalkád során gumikerekes kisvonattal utazhatunk körbe-körbe, nyuszikalauzokkal, de lesz állatsimogató, kézműves foglalkozások, játszósarok, bábelőadás és tárlatvezetés a Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér falai között. Sőt, a kisebbek mézeskalács-díszítés közben feleleveníthetik a húsvéti hagyományokat. A megannyi programnak köszönhetően biztosan nem fogtok unatkozni, a részvétel pedig ingyenes!

Húsvét a Time Out Market Budapestben (2026. április 4-12.)

Tavaszi hangulat és különleges húsvéti ízek érkeznek a Blaha Lujza tér ikonikus gasztroterébe. Szezonális finomságok teremtik meg az ünnep atmoszféráját – modern, városi köntösben.

Ibolya nap és húsvét a kastélyban // Gödöllő (2026. április 5-6.)

Ünnepeljétek a tavaszt és a húsvétot fenséges környezetben, a Gödöllői Királyi Kastélyban április 5-én és 6-án! Az ingyenes Ibolya nap és a húsvéti programok során többek között izgalmas tojáskeresés, élő zenés koncertek, meseelőadások, néptáncos bemutatók és kézműves foglalkozások várják az egész családot. A gyönyörű kastélypark és a történelmi terek különleges hangulata mellett szenzációs interaktív élmények, utánozhatatlan vásári forgatag és mennyei finomságok teszik teljessé a kikapcsolódást, így tartalmas, élményekkel teli szórakozásban lehet része minden korosztálynak.

Húsvét a Medveotthonban // Veresegyház (2026. április 5-6.)

Fajátékos kalandok, gólyalábasok és húsvéti kvíz is vár rátok itt és persze a medvék és Pablo, Magyarország leghíresebb kistigrise.

Húsvéti fesztivál a Szentendrei Skanezenban (2026. április 5-6.)

Kétnapos ünnepi programsorozattal várja a családokat a tavaszi díszruhájába öltözött szentendrei skanzenben. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn színpadi programok, koncertek, kézműves foglalkozások és táncház kelti életre ünnepváró hagyományainkat; többek között megismerkedhetünk a húsvét üzenetével, a népi tojásfestéssel és a locsolkodási szokásokkal is. A néprajzi múzeum egyes tájegységeiben tematikus tárlatvezetésekkel, gasztronómiai túrával, mesemondással, bábelőadásokkal, játékos gyerekprogramokkal, valamint ismeretterjesztő és kézműves helyszínekkel találkozhatnak a látogatók.

Budapesti programok szerdán (2026. április 1.)

Jü a Három Hollóban

Április legbolondabb napján a megszokott lendülettel tér vissza a Hollóba a Jü, hogy megejtsék a zenekar első tavaszi budapesti koncertjét.

Jazzszerda a Menny*-ben

Bolondos szerda ide, vagy oda, a Menny*ben ismét szól a jazz. A kezdő triót követően várnak minden jazz zenészt, hogy csatlakozzon és jammeljen együtt.

Budapesti programok csütörtökön (2026. április 2.)

Bródy 80 – pop-up kiállításmegnyitó

Ezen a kiállításon különös relikviákon keresztül követhetitek végig a művész több, mint hatvan évet felölelő korszakalkotó pályafutását. A megnyitón Bródy mellett alkotótársa, Szörényi Levente is feltűnik majd.

Glass of Jazz vol 25. – Szalay Gábor Organ Trio // Budapest Jazz Club

A rendezvény, ahol a kiváló borok rajongói találkozhatnak a jazz zene szerelmeseivel és közösen átélhetik, hogy ez a kettő miért is alkot tökéletes párost. Mindez Budapest szívében, egy igazán színvonalas, jazzre – és ezen az estén borra is – hangolt helyszínen, a Budapest Jazz Clubban.

Büdös semmi vagy mi a Franc – avagy az élet és az értelme // MANYI

A TÁP Színház produkciójában születő előadás különlegessége, hogy az utcán játszódik, az előadás díszletét és közegét az utcai forgalom teremti meg, a nézők pedig a belső térben felépített nézőtérről figyelik az előadás eseményeit.

Kőbánya Sound Session // Gödör Klub

2026. április 2-án újra Sound Session a Gödörben. Színpadon a Kőbányai Zenei Stúdió másodéves hallgatói. A rendezvény látogatása ingyenes.

Mester Csaba // Krimó

Mester Csaba spontán akusztik estje gitárral, szájharmonikával és vendégekkel.

Nagypénteki programok Budapesten (2026. április 3.)

Húsvét előtti Flow – Nagypénteki átmozgatás

Ezen a délelőttön egy finoman energizáló, mégis feltöltő mozgásélményre hívnak titeket, ahol a légzés, az áramló mozdulatok és a közös tánc segítenek ráhangolódni az ünnepre. Nyitott szintű workshop, amely kezdőknek és haladóknak is frissítő, inspiráló élményt ad.

Itt érzem magam otthon // Bem Mozi

Holtai Gábor mozija Gryllus Dorkával, Molnár Áronnal és Lovas Rozival a Bem Mozi műsorán.

Mehana a KAZI-ban – balkan fusion és tánctanulás

Bolgár, macedón, szerb, görög, török, magyar és cigány dalok groove-okkal, jazzel, klezmerrel és krautrockkal sózva. Itt megtanulhatjátok a kopanica, a dajcsovó és a sirtó lépéseit, de lehet rázni páratlanra szabad stílusban is.

Mikeee Mykanic // Akvárium

Mikeee Mykanic Nehézfame turnéja budapesti zárókoncertjéhez érkezett. Az élményt Co Lee, Ketioz, az NKS, Ótvar Pestis, Sisi, Tirpa és Cibi teszi teljessé.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. április 4.)

Makers’ Market // MOM Park

Április 4-én a Makers’ Market visszatér a MOM Parkba: több mint hetven alkotó mutatja be gyönyörű, egyedi termékeit, köztük ékszereket, kerámiákat, ruhákat és táskákat, grafikákat, lakberendezési kiegészítőket, csomagolt finomságokat és ajándékokat.

Budafoki Pincejárat // több helyszínen

A minden hónap első szombatján megrendezésre kerülő, méltán népszerű Budafoki Pincejárat eseménye április 4-én ismét Budapest Bornegyedének bebarangolására invitál. A legjobb pincék felfedezése mellett természetesen ezúttal sem maradnak el a borkóstolók, családi programok és a zenés vacsorák.

Húsvéti barangolás Monoron

Hangulatos, húsvéti barangolásra invitál a Monori Pincefalu tíznél is több, bájos borospincéje április 4-én. A hónap első szombatján – méghozzá nagyszombaton -, ünnepi hangulatban, finomabbnál finomabb ételek és italok társaságában a Strázsahegyen köszönthetitek méltóképp a tavaszt.

Újrahasznos foglalkozás a Kisdiófa Közösségi Kertben

Itt azt tanulhatjátok meg, hogyan készülhet a haszontalan reklámújságokból hasznos, tojásgyűjtő húsvéti kiskosár. A foglalkozást 8-10 éves kortól ajánlják gyerekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek.

Alvin és Mókusok Maraton // Dürer kert

Egy este két teljes koncert, ahol mindenki megtalálhatja a kedvenc dalát. Köztük Junkies duo.

Programok Budapesten és környékén húsvét vasárnapján (2026. április 5.)

Jézus Krisztus szupersztár // Bem Mozi

Norman Jewison 1973-as kultikus musicalfilmje, Tim Rice és Andrew Lloyd Webber azonos című rockoperája alapján.

Krisztus utolsó megkísértése // Kino mozi

Az 1988-as a Krisztus utolsó megkísértése című filmmel folytatódik a Martin Scorsese sorozat a Kino moziban.

Magyar Állami Népi Együttes: Kivirágzott keresztfája // Müpa

A Magyar Állami Népi Együttes húsvét ünnepéhez illeszkedő táncjátéka a különböző felekezetek liturgiájára éppúgy támaszkodik, mint a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire. Az előadásban a székelyföldi és rábaközi, a felvidéki és dél-alföldi húsvéti rituálék – a kereszténységhez kapcsolódóak és a pogány időszakot idézők egyaránt – egységes színpadi formát alkotva fonódnak egymásba.

Harmadik Figyelmeztetés 17. születésnapi duplakoncert + Ricsimicsinájjunk // Vörös Neon

A színészzenekarok mamutjának ez az utolsó kiskorú születésnapja. Még kamaszos lendülettel, de már felnőtt humorral adják elő az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereit. Az este hangulatát az Apertúra társulatának méltán híres Ricsimicsinájjunk zenekara alapozza meg.

Programok Budapesten és környékén húsvéthétfőn (2026. április 6.)

Húsvéti Aranytojás Expedíció a Rákóczi Kertben

Egy titokzatos aranytojás rejtőzik a csepeli Rákóczi Kertben. Vajon sikerül megtalálni? Csatlakozzatok egy izgalmas húsvéti kalandhoz, ahol nyomok, rejtvények és meglepetések vezetnek közelebb a megfejtéshez (az aranytojáshoz). A kisebbeket játékos kihívások várják, míg a nagyobbak és a felnőttek QR-kódok segítségével fedezhetik fel a titkos üzeneteket és feladatokat, ezért érdemes feltöltött telefonnal érkezni.

A Medikus Zenekar ünnepi jótékonysági hangversenye az Operaházban

Húsvéthétfőn a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara tölti meg élettel az Operaház falait. Felcsendül Mahler monumentális II. („Feltámadás”) szimfóniája, amely a gyász mélységeiből a remény legtisztább magasságaiba repíti a hallgatóságot. Ez az este azonban nemcsak a lélekről, hanem a segítségről is szól. A koncert teljes bevételével a Pető Intézet új tan- és terápiás medencéjének megépítését támogatják.

Gálhidy Gizella & Ferenczy-Nagy Boglárka: Liturgia // Trafó House

Gálhidy Gizella és Ferenczy-Nagy Boglárka frissen végzett fizikai színházi koreográfusok, rendezők, színésznők, elsősorban pedig fiatal nők. A pályakezdő női alkotói lét visszatérő dilemmáit formálják előadássá: ki rendelkezik felettem, a testem és a kreativitásom felett, mikor kell hallgatnom és mikor kell szót emelnem, kell-e egyáltalán hallgatnom? És egyáltalán mit jelent ma nőnek lenni, nem csak ebben a szakmában, de ebben az országban, ebben a társadalomban? Mindezt a mise tételeire felfűzve dolgozzák fel, arra is keresve a választ, hogyan lehet a test egyszerre végtelenül szent és profán.

„föl kéne szabadulni már” – slam est a Gödörben

Nyílt körű, ingyenes slam irodalom műhely, amely ismét fejből mondott slamek versenye lesz, már sokadszor a Szépírók Társaságával.

Indul a tavaszi kincsvadászat: