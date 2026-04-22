35+ fergeteges tavaszi, hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. április 22-26.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, tavaszi sétáról, túráról, vásárról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Park nyitóhétvége (2026. április 23-25.)

Április 23. és 25. között megnyitja 15. jubileumi évadát a Budapest Park. A népszerű fővárosi szórakozóhely garantálja, hogy látogatói ebben az évben is a kapukon kívül hagyhassák a valóságot és felejthetetlen koncertélményekkel gazdagodjanak. A legnépszerűbb magyar zenekarokon és előadókon kívül 2026-ban a Parkban koncertezik majd Sean Paul, Marilyn Manson, a Papa Roach, Jason Derulo, a Sex Pistols, Charlie Puth és Rita Ora is, sok más előadó mellett.

Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár // Budai Arborétum (2026. április 24-26.)

Megadja a módját a tavaszköszöntésnek a Budai Arborétum. A Villányi úti botanikus kertben már-már hagyomány a vásárral egybekötött dísznövény szakkiállítás, amely április 24-én veszi kezdetét és három napon át, április 26-ig tart. A látogatókat arborétumi sétára, kertészeti előadásokra, gyerekprogramokra, bonsai és suiseki kiállításra várják, sőt, a tökéletes kiskerthez szükséges palántákat és kertészeti kellékeket is beszerezhetitek ezen a hétvégén.

45. Országos Táncháztalálkozó és Népművészeti Vásár // Papp László Aréna (2026. április 24-26.)

A Fonó Budai Zeneház és a Hagyományok Háza mellett visszatér a Papp László Budapest Sportarénába a nagy múltra visszatekintő, 45. Országos Táncháztalálkozó és Népművészeti vásár. Az április 24. és 26. között zajló, hagyományőrző esemény a népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet seregszemléje, fellépői között üdvözli a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, továbbá a világban élő magyar közösségek és hazai nemzetiségek képviselőit.

22. Wekerlei Garázsvásár Fesztivál // Wekerletelep (2026. április 25-26.)

Visszatér Budapest legnagyobb közösségi bolhapiaca: április 25-26-án megtelnek Wekerletelep udvarai, és ez alkalommal a hétköznapi hőstettek is szerepet kapnak. Mindenki lehet hős: aki gyalog érkezik, szatyrot hoz magával, és odafigyel másokra. A kínálat mindig meglepetés – könyvek, retró darabok, gyerekruhák, bútorok és apró kincsek várják, hogy új gazdára találjanak. Ott a helyetek, ha szeretnétek nézelődni, alkudozni, vagy csak sétálni a fák alatt!

Építészet Ünnepe és Éjszakája (2026. április 25-26.)

Április 25–26-án az építészet nemcsak láthatóvá, hanem átélhetővé is válik: az Építészet Ünnepe és Éjszakája idén Budapest mellett Pécsen és Veszprémben is várja az érdeklődőket. A kétnapos fesztivál nem csupán múltidéző sétákról szól: az elmúlt évtizedek meghatározó épületeit maguk az alkotók, építészek mutatják be, személyes történeteken és kulisszatitkokon keresztül. A programban kortárs épületbejárások, tematikus városi séták és beszélgetések is szerepelnek.

26. Budapest Táncfesztivál // Nemzeti Táncszínház (2026. április 26. – május 10.)

Április 26. és május 10. között Budapest ismét a kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válik: érkezik a 26. Budapest Táncfesztivál. A fesztivál minden évben a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza Budapestre, és idén sincs ez másként. A nyitóestet a Szerb Nemzeti Színház double bill produkciója adja. Május elején a magyar közönség is láthatja a megújult London City Ballet társulatát, amely Momentum című estjével érkezik Budapestre. A nemzetközi program csúcspontjaként és a fesztivál záróprodukciójaként érkezik a Compagnie Hervé Koubi, amely Amit a nappal az éjszakának köszönhet című előadását mutatja be.

MITEM // Nemzeti Színház (2026. május 11-ig)

Április 10. és május 11. között legendás alkotók, nemzetközi premierek és kulturális találkozások várják a közönséget a Nemzeti Színházban: jön a 13. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó! A MITEM programja idén is sokszínű: bemutatják a Feledi Project horvát-magyar koprodukcióját, a Kanáripaprikást, de Andrej Șerban bukaresti rendezése és Valère Novarina utolsó színpadi műve is a program részét képezi. Kiemelt szerepet kap a szerb színház, miközben számos kisebbségi nyelven játszó társulat mutatkozik be szerte a világból. A fesztivál Shakespeare III. Richárd című drámájával indul és zárul!

Maxim Dondyuk: A felejtés zónájában – Csernobil archívuma // Mai Manó Ház (2026. május 17-ig)

A Mai Manó Ház Maxim Dondyuk: A felejtés zónájában – Csernobil archívuma című, legújabb kiállítása a csernobili zóna elhagyott házaiból előkerült személyes emlékeken keresztül idézi fel a katasztrófa emberi történeteit. Az ukrán fotográfus évekig járta a területet, ahol családi fényképeket, leveleket és filmfelvételeket talált, a múlt apró, sérülékeny darabjait, amik egytől egyig visszarepítenek az időbe. A talált archívum és saját fotói együtt egy különös vizuális „régészeti ásatást” alkotnak, amely a feledés és az emlékezés határán őrzi Csernobil eltűnt világát.

Budapesti programok szerdán (2026. április 22.)

Leon, a profi // Bem Mozi

Luc Besson kultikus filmje Jean Reno és Natalie Portman főszereplésével a Bem Mozi műsorán.

Jazzszerda a Menny*-ben

Szerdán ismét felcsendül a jazz a Menny*-ben, ahol várnak minden zenészt, ugyanis a Symbiosis 4 kezdő szettjét követően szabadon lehet csatlakozni a jamhez.

Budapesti programok csütörtökön (2026. április 23.)

A jövő zenészei // Magyar Zene Háza

Tavasszal különleges koncertsorozaton ismerhetitek meg a jövő zenészeit. A Fringe program keretein belül zeneiskolák növendékei veszik birtokba a Magyar Zene Háza előcsarnokát egy-egy pop-up fellépés alkalmával. Április 23-án a Martonvásári Művészeti Iskola diákjainak tapsolhattok, ráadásul a koncert ingyenesen látogatható.

Low budget, No budget és a független filmesek // START Filmklub

A START Filmklubban a hónapban többször is elcsíphettek érdekfeszítő beszélgetéseket a hazánk független filmrendezőivel. Április 23-án Szimler Bálint (Fekete Pont) beszél arról, hogy miért van nehéz helyzetben a mainstreamtől eltérő filmipar Magyarországon, és hogyan lehet alkotóként boldogulni ebben a közegben. Ha ez nem lenne önmagában kihagyhatatlan programlehetőség, az esemény címéhez méltóan ráadásul tőletek sem kérnek belépőjegyet, csupán regisztrációt.

Qualitons: KEXEK dupla – újrajátszás és vinyl remaster megjelenés az FMK-ban

A koncert alapját a kultikus Kex zenekar dalai adják – egy rövid életű, mégis elementáris hatású formáció, amely a magyar underground egyik legfontosabb és legszabadabb hangja volt. Ezek a számok nem csupán dalok, hanem egy korszak lenyomatai: provokatívak, költőiek, játékosak és máig érvényesek. Ezen az estén a nagy érdeklődésre való tekintettel egy duplakoncerten – néhány dal erejéig – újra csatlakozik a Qualitonshoz G. Szabó Hunor, hogy együtt idézzük meg azt az energiát, ami miatt ez a lemez ennyire fontos lett.

Bérczesi Jazz Band // Muzikum

Kíváncsi vagy rá, hogy szólnak a klasszikus Hiperkarma dalok az ország legkiválóbb jazz zenészeinek és a HK frontember-dalszerző Bérczesi Róbertnek az előadásában? Ha igen, akkor a Bérczesi Jazz Band április 23-i Muzikum koncertjét semmiképpen ne hagyd ki.

Budapesti programok pénteken (2026. április 24.)

Senki tanár úr Putyin ellen // Bem Mozi

A friss Oscar-díjas dokumentumfilm a Bem Mozi vásznán.

The Incomplete Quartet // Füles

A trió elsősorban ismert és kevésbé ismert pop, blues, funk és rock dalokat ad elő, műsorukat pedig sok improvizációval színezik. Ha szereted a Red Hot Chili Peppers és John Mayer zenéjét, illetve a spontán jamek és szólók izgalmas világa is vonz, akkor semmiképp ne hagyd ki ezt az élményt.

JÜ // Opus Jazz Club

A 2012-ben alakult JÜ az elragadtatás zenéjét játssza: sokszor szigorúnak tetsző, néha kifejezetten repetitív örvénylésből kibontakozó témáik, a pszichedelikus és noise rockból, némi folkból és telivér power jazzből egyszerre táplálkozó kompozícióik hihetetlen energiákat hordoznak.

Anima Sound System // KOBUCI

33 év slágerei, nagy pillanatai és egy bombameglepetés: röviden ez várható az évad nagy Anima Sound System évadnyitó nagykoncertjén. Csinálj gyereket és Simone Weil, Sose lesz vége és Tedd a napfényt be a számba, Romano Funk és Shavale, de lesz pár dal az új albumról is Döbrösi Laurával, továbbá elhangzik pár szerzemény az idén 30 éves Hungarian Astronautról és a tavaly szülinapos Shalomról is.

Дeva & vonósötös // Akvárium

Közönséget beszippantó földöntúli energia, törzsi ritmusok, népdalok és könnyed elektronika – mindez most egy vonósötössel kiegészülve. Április 24-én az egyik legígéretesebb hazai tehetség, Дeva dalai zengik be az Akvárium nagytermét. Az estet, a szintén folk-orientált elektronikában utazó Obadu nyitja majd.

5 Seconds of Summer // MVM Dome

Az ausztrál szupersztár pop-rock csapat tagjai szólókalandjaik után most ismét egyesített erőkkel vágnak neki a koncertezésnek: a sydney-i alapítású 5 Seconds of Summer a novemberben kiadott Everyone’s a Star! című lemezét április 24-én Budapestre hozza és az MVM Dome színpadán csapnak a húrok közé.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. április 25.)

Merzse-mocsár 10/20 kilométeres teljesítménytúra

A természetjárás szerelmesei 2026-ban sem maradnak Merzse-mocsár teljesítménytúra nélkül! Az érdeklődők – 2000 forintos nevezési díj fejében – 10 és 20 kilométeres távon mérettethetik meg magukat április 25-én, a Rákoskerti Művelődési Háztól induló túrán. A résztvevőket, akik a teljesítést követően elismerő oklevelet és/vagy kitűzőt választhatnak, útközben több ellenőrző ponton édességgel, gyümölccsel és zsíros kenyérrel várják a szervezők.

Közösségi reggeli a Garayn // Garay téri Piac

Valódi közösségépítő étkezésben lehet részetek, ha a hónap végén ellátogattok a Garay téri piacra, ahol két szomszéd dolgozik össze, hogy megetessék az arra járókat, falatozás közben pedig ti is megismerhetitek a környéketeket élőket. A reggelizés ingyenes, de regisztrációhoz kötött – ha mégis szeretnétek támogatni ezt a szuper kezdeményezést, adomány formájában megtehetitek. Az eseményt egyébként minden hónap utolsó szombatján megrendezik, így ha véletlenül nem értek rá ezen a napon, máskor is csatlakozhattok. Ki tudja, lehet, hogy legközelebb pont házigazdaként tértek vissza!

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula

Április 25-én a Gardrób & Sufni eseménye soron következő alkalmához érkezik és megörvendezteti a gardróbfrissítés előtt állókat. A helyszín változatlanul az ELTE Gömb Aula, ahol ezúttal is asztalok és állványok roskadoznak majd a szezonális ruháktól és kiegészítőktől. Ahogy már megszokhattátok az emeleten a régi tárgyak, könyvek és kacatok kapnak ezúttal is helyet.

Szent György-napi sokadalom és kézműves vásár // Fő tér

Immár 29. alkalommal veszi birtokba a Fő teret az Óbudai Waldorf Iskola összművészeti fesztiválja, hogy zenével, tánccal, játékokkal és kézműves vásárral ünnepeljék a tavaszt a III. kerületben. Az április 25-i Szent György-napi forgatagon természetesen megismerkedhettek a nevezetes napot körülvevő legendákkal, valamint kulturális hagyományaival. Az eseményre az elmúlt évekhez hasonlóan idén is két színpaddal készülnek a szervezők, azt azonban, hogy kik lépnek fel rajta, csak később árulják el. Az viszont már biztos, hogy a színpad egészen este 10-ig vár előadásokkal, míg a vásári forgatagban 19 óráig nézelődhettek.

Óbudai Tavaszi Piknik // Budapest Garden

Április 25-én a tavasz egyik leghangulatosabb szabadtéri programja érkezik Óbudára. Az Óbudai Tavaszi Piknik egész napos, szabadtári kikapcsolódással várja a gasztronómia, a kézműves kultúra és a közösségi élmények szerelmeseit a Duna-parti Budapest Gardenbe.

Mozart, a csokigolyók sztárja // Magyar Zene Háza

Április 25-én fergeteges Mozart-tematikájú családi programon vehettek részt a Magyar Zene Házában, ahol a gyerekek a legendás zeneszerzőt a Danubia Zenekar előadásában ismerhetik meg közelebbről. A koncert karmestere, egyben házigazdája Hámori Máté, aki nagy adag humorral megfűszerezve, érdekes anekdotákon keresztül mutatja be Mozart zenei világát, életét és személyiségét, így az esemény kicsiknek és nagyoknak egyaránt emlékezetes lesz.

Padlástól a pincéig – Barangolás a Budai Vigadóban

Április 25-én a Budai Vigadó csodálatosan felújított épületében, izgalmas délután keretein belül ismerhetitek meg a Hagyományok Háza soha nem látott termeit. Az épületbejáráson nem marad majd felfedezetlen a kerengő, az átrium, a színháztermet pedig a zárt karzatról lesz lehetőségetek megtekinteni.

Azt beszélik a városban… – bűnügyi séta

Az Imagine április 25-i sétáján a gyanú árnyéka követi majd a népszerű bűnügyi séta résztvevőinek minden egyes lépését. Az Azt beszélik a városban… eseményén bűnügyi történetekre és pletykákra derül fény, ahol pillanatok alatt gyilkosságra kapható inasok, fondorlatos cselédlányok, rablók és pitiáner bűnözők történetei elevenednek meg. A 2 órát felölelő alvilági sétán árnyék és fény kíséri majd utatokat még a legnyugodtabbnak vélt környéken is.

Mit mesél a Margit-negyed? – vezetett séta

Az Építészet Ünnepe és Építészet Éjszakája alkalmából ingyenes vezetett sétára invitál április 25-én a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely. A polgármester a kerület egyik legizgalmasabb városrészében, a Margit-negyedben kalauzolja végig a résztvevőket egy laza, beszélgetős program keretében. Ha mindig is kíváncsiak voltatok a városrész múltjára, a Bem tér és a környező utcák történeteire, ne szalasszátok el ezt a remek lehetőséget!

Kósza Zenekar // Fecske Presszó

A Kósza Zenekar Budapesten a Fecske Presszóban kezdi tavaszi-nyári koncertturnéját április 25-én. Magyar indie-folk zenekar saját számokat és feldolgozásokat (Depeche Mode, Pearl Jam) is játszik majd. A belépés ingyenes, de adományos jegy megvételével kifejezheted támogató szándékodat a helyszínen.

Fekete Jenő 62 Szülinapi Party // Renegade Tattoo & Blues Bar

Születésnapi örömzenélés meglepetés vendégekkel a blues és a rock and roll jegyében.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. április 26.)

I. Péceli Garázsvásár

Április 26-án 10 órától 16 óráig egy egész városrésznyi kincsvadászat vár rátok Pécelen. Ha kinőtte a gyerek a ruháit, megunta a játékait, évek óta pakolgatjátok a felesleges cuccokat jobbra-balra a garázsban, épp itt az ideje a tavaszi nagytakarításnak!

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

SUP-túra a Parlament előtt

Szeretnél te is egy szuper képet magadról, ahogy a deszkádon átszeled a gyönyörű Budapestet? Akkor tarts SUPrafel csapatával ezen az izgalmas városi kalandon!

Amadeus – Mozart koncert és hajótúra a Dunán

Április 26-án felejthetetlen hangulatban, hajótúrával egybekötött koncerten adhatjátok át magatokat Mozart szimfóniáinak, miközben szépséges fővárosunk látványosságaiban gyönyörködtök. A Duna Szimfonikus Zenekar másfél órás előadásán többek között olyan remekművek szólalnak meg, mint a Figaro házasságának nyitánya, a Török induló és a Kis éji zene. Az Európa Hajó pontosan 18 órakor indul, így mindenképpen érkezzetek időben az eseményre!

Tinariwen visszatér az Akvárium Klubba

A sivatagi blues úttörői, a Grammy-díjas Tinariwen zenekar újra Budapesten koncertezik. Hosszú sivatagi köpenyeikkel és jellegzetes tuareg turbánjaikkal, a shesh-sel hozzák el a „desert blues” stílust az Akváriumba, ami a blues, a rock és a hagyományos tuareg ritmusok elegye. Rekedtes énekhangjuk, hipnotikus gitárjaik és ritmikus tapsaik egy olyan zenei világba vezetik aközönséget, amely nyers, transzcendens, és tökéletesen tükrözi a sivatag lelkét.

