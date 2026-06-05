15 vintage és retró vásár Budapesten és környékén nyár eleji kincskereséshez

Köszöntsétek méltóképp a nyarat, keressétek fel a legjobb fővárosi és Budapest környéki zsibvásárokat, bolhapiacokat és börzéket és vadásszátok le a régóta áhított kincseket!

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. június 6.)

A sufniban talált holmikkal kiegészített, 14 éve tartó programsorozat, a Gardrób Közösségi Vásár a nyár első szombatján, június 6-án ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok rögtön a nyárelőn.

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Zuglói Nyárindító Bolhapiac (2026. június 6.)

Ugyancsak június első szombatján, 9 és 13 óra között egy igazán hangulatos zuglói piacozással indíthatjátok méltóképp a nyarat. A Zuglói Nyárindító Bolhapiacra várnak mindenkit, aki szeretne jobbnál jobb kincseket keresni és azokkal hazatérni, legyen az ruha, játék, könyv, régi csecsebecse vagy lakásdekoráció.

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Vintage Night a Hengermalomban (2026. június 6.)

Június 6-án, 16 és 22 óra között esti-éjszakai piacozásra hív a Hengermalom, ahol ezúttal is lesz lehetőségetek keresni és kutatni a szebbnél szebb kincsek között, csak épp most a naplemente után. Az udvar nemcsak árusokkal, de pezsgő hangulattal is megtelik ezen az estén, sőt mi több, a retró, vintage és mid century tárgyak sokasága a népszerű Makers’ Market portékáival egészül ki.

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Filmplakát-, régiség- és könyvvásár // RaktArt, Szentendre (2026. június 12.)

A szentendrei Kőfaragó utca háza táján a nyár első hónapjában sem marad el a hagyománnyá vált vásári forgatag. A szentendrei RaktArt június 12-i vásárán a sok-sok kincs és régiség mellett a filmplakátok kerülnek ezúttal főszerepbe.

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Marczi Bolhapiac és Hanglemezvásár // Marczibányi téri Kulturális Központ (2026. június 13.)

A Marczibányi téri Művelődési Központ június 13-án ismét szélesre tárja ajtajait a bolhapiacozók és lemezbörzén örömmel keresgélők előtt. A hónap második szombatján 10 órától örömmel várják mindazokat, akik imádnak bogarászni, nézelődni, vagy csak szeretnék továbbadni az otthon már régóta pakolgatott, de időközben teljesen feleslegessé vált hasznos vagy haszontalan tárgyaikat.

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Régiségvásár // Esztergomi Piac (2026. június 14.)

Június 14-én Esztergom irányába is érdemes lesz útnak indulni, hiszen ismét megrendezésre kerül a minden alkalommal várva várt, immár hagyománynak számító régiségvásár. Ezen a vasárnapon is történetekkel teli kincsek, régiségek kerülnek elő a szekrények, fiókok mélyéről, mégpedig azért, hogy innentől új tulajdonosaikat boldogítsák.

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Júniusi lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2026. június 14.)

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje június 14-én sem hagyja cserben a rajongókat, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek, mivel lesz lemezpremier és dedikálás is!

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Veresi Bolhapiac // Veresegyház (2026. június 14., 28.)

Június 14-én és 28-án Veresegyház Fő utcája ismét bolhapiacos kavalkáddal pezsdül fel. Az utcán ezen a nyár eleji napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek, új otthonra váró kincsek, könyvek és még ki tudja mennyi minden drágaság.

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Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér (2026. június 20.)

Június 20-án, szombaton a belvárosi Erzsébet tér ismét otthona lesz a Belvárosi Gardróbvásár eseményének. Ha meguntad a ruhatárad és szívesen felfrissítenéd, új stílusra vágysz vagy vagány, egyedi kiegészítőkkel dobnád fel a szettjeid, akkor 11 és 19 óra között Budapest szívében a helyed!

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Gardrób // ELTE Gömb Aula (2026. június 21.)

Júniusban is duplázik a Gardrób eseménye és június 21-én a rendezvény újfent az ELTE Gömb Aula üvegkupolája alá rendezkedik be a legmenőbb szezonális, nyári ruhadarabokkal, cipőkkel, táskákkal és kiegészítőkkel egyetemben.

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Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2026. június 21.)

Számtalan okot tudunk, amiért érdemes lesz június 21-én a Klauzál téri Vásárcsarnok felé venni az irányt. A Vintage Fashion Market soron következő alkalmán nemcsak felfedezhetitek Budapest egyik legizgalmasabb vintage ruhavásárát, de egyúttal remek darabokkal, kiegészítőkkel is felfrissíthetitek ruhatáratokat.

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Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla Kert (2026. június 27.)

Június 27-én a Szimpla Kertben kultúrzsibi kerekedik újfent 12 és 17 óra között. Ezen a júniusi szombaton nem lesz más dolgotok, mint kutatni, vadászni a legjobb kincsek után és egy cserét vagy alkut követően boldogan hazatérni a vásáron szerzett portékákkal.

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Re-Bolhapiac // Tündérkert, Molnár-sziget (2026. június 27.)

Re-Bolhapiac költözik június 27-én a soroksári Molnár-sziget Tündérkertjébe. A Szombati Családi Kalandok keretében megrendezésre kerülő eseményre várnak minden kicsit és nagyot 9 és 17 óra között.

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Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

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Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

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Egy csokor ingyenes program Budapesten a kincskeresés utánra: