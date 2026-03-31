15+ vintage és retró vásár Budapesten és környékén tavaszi kincsvadászathoz

A húsvéti tojáskeresés utánra is készültünk nektek programokkal: piros tojás helyett régiségek, retró és vintage holmik várják majd, hogy megkeressétek őket Budapest és környékének legszínesebb bolhapiacain, zsibvásárain és börzéin.

Madách Zsibi // Telep (2026. április 11.)

Április 11-én menjetek zsibizni a Madáchra, a Telep jóvoltából ugyanis 12 és 17 óra között a vintage, streetwear és y2k ruhák és kiegészítők lesznek a főszerepben.

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. április 11., 25.)

Április 11-én a Gardrób & Sufni eseménye soron következő alkalmához érkezik és április 25-én még egy alkalommal megörvendezteti a gardróbfrissítés előtt állókat. A helyszín változatlanul az ELTE Gömb Aula, ahol ezúttal is asztalok és állványok roskadoznak majd a szezonális ruháktól és kiegészítőktől. Ahogy már megszokhattátok az emeleten a régi tárgyak, könyvek és kacatok kapnak ezúttal is helyet.

Garázsvásár a Piactéren // Budafoki Szomszédok Piaca (2026. április 11.)

A Klauzál Ház szervezésében április 11-én, szombaton a budafoki piactéren garázsvásárra invitálják az árusokat és a vevőket. Szombaton 9 órától várják majd jobbnál jobb portékákkal az érdeklődőket.

Bolhapiac és hanglemezvásár // Marczi (2026. április 11.)

Április 11-én, szombaton bolhapiaccal egybekötött hanglemezvásárra invitálják a lelkes kincskeresőket a Marcibányi téri Művelődési Központba. Örömmel várják mindazokat, akik imádnak bogarászni, nézelődni, vagy csak szeretnék továbbadni az otthon már régóta pakolgatott, de időközben teljesen feleslegessé vált hasznos vagy haszontalan tárgyaikat.

Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér (2026. április 11.)

Akár kiüríteni, akár feltölteni szeretnéd a gardróbodat, ajánljuk figyelmedbe az április 11-én megrendezésre kerülő Belvárosi Gardróbvásárt az Erzsébet téren. Ha valamiből, akkor megfizethető árú, különleges, bohém, vintage, klasszikus és modern, jó minőségű és egyedi darabokból itt egészen biztosan nem lesz hiány!

Régiségvásár // Esztergomi Piac (2026. április 12.)

Április 12-én érdemes lesz kora reggel Esztergom felé venni az irányt, az Esztergomi Piacon ezen a napon a múltbéli régiségek kerülnek főszerepbe. Amire biztosan számíthattok: antik porcelánok, kristálypoharak, régi ezüst és fém evőeszközök, bútorok, festmények, órák, bakelitlemezek, játékok és megannyi kincs lesz még, ami új otthon után áhítozik.

Régiségvásár a Kopjafás udvarban // Ócsai Tájház (2026. április 12.)

Az április 12-én megrendezésre kerülő régiségvásár és bolhapiac az Ócsai Tájház portáját és udvarát virágoztatja fel. A baráti hangulat garantált, akárcsak a jó minőségű múltidéző holmik és régiségek.

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2026. április 12.)

A Klauzál téri Vásárcsarnok április 12-én ismét otthont ad a Vintage Fashion Market népszerű eseményének, ahol a legizgalmasabb vintage ruhadarabokkal, egyedi kiegészítőkkel megfizethető áron tudjátok felfrissíteni tavaszi ruhatáratokat.

Áprilisi lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2026. április 12.)

A legnagyobb hazai lemezbörze április 12-én ismét az ELTE Gömb Aula kupolája alá költözik: több mint száz eladó, temérdek zenei relikvia, hatalmas választék várja ezúttal is a zenekedvelőket, rajongókat és gyűjtőket.

Kertvárosi Garázsvásár (2026. április 18.)

Április 18-án érdemes lesz Kispest felé venni az irányt, ahol immár ötödjére rendezik meg a Kertvárosi Garázsvásárt. Ha új esélyt adnátok megunt holmijaitoknak, netalán új, másodkézből beszerzett kincsekkel ajándékoznátok meg magatokat, ne maradjatok le erről a remek programról!

Tündérkert bolhapiac // Soroksár (2026. április 19.)

Április 19-én a tavaszi szezon következő bolhapiacára kerül sor a soroksári Tündérkertben. Érdemes lesz időben érkezni a 9 órakor kezdődő eseményre, hogy a legnagyobb kínálatból tudjatok válogatni ezen a vasárnapon.

Bálinti bolhapiac és könyvvásár // Törökbálint (2026. április 19.)

Április 19-én a törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Házban bolhapiac és könyvvásár varázsol utánozhatatlan zsibvásári hangulatot. Lesz matatás a dobozok mélyén, rácsodálkozás egy-egy régi kerámiára, alkudozás, baráti beszélgetések, de a cserebere sem maradhat majd el.

Kipakoló vásár // Esztergomi Piac (2026. április 19.)

Április 19-én a kincskeresésé és egyben a környezettudatosságé lesz a főszerep Esztergom piacán. Ezen a vasárnapon a klasszikus piaci portékák mellett emléktárgyak, műszaki cikkek, textíliák, dekorációk, könyvek és gyerekjátékok is gazdát cserélnek majd.

Ládafia garázsvásár // Budakalász (2026. április 19.)

Április 19-én a budakalászi művelődési ház báltermében a Ládafia garázsvásár gondoskodik majd arról, hogy árusok és vásárlók a hosszú tél után újra találkozzanak, váltsanak néhány kedves szót és portékát cseréljenek. Számtalan új, már megunt tárgy kerül az asztalokra ezen a vasárnapon annak érdekében, hogy a megunt holmik az új otthonokban új életre keljenek.

2. Ecseri Garázsvásár Fesztivál (2026. április 25.)

Októberi első alkalma után idén tavasszal, április 25-én megrendezésre kerül a második Ecseri Garázsvásár Fesztivál. A „Tavaszi nagytakarítás” jeligére hallgató esemény 9 órakor veszi kezdetét.

22. Wekerlei Garázsvásár Fesztivál // Wekerletelep (2026. április 25-26.)

Visszatér Budapest legnagyobb közösségi bolhapiaca: április 25-26-án megtelnek Wekerletelep udvarai, és ez alkalommal a hétköznapi hőstettek is szerepet kapnak. Mindenki lehet hős: aki gyalog érkezik, szatyrot hoz magával, és odafigyel másokra. A kínálat mindig meglepetés – könyvek, retró darabok, gyerekruhák, bútorok és apró kincsek várják, hogy új gazdára találjanak. Ott a helyetek, ha szeretnétek nézelődni, alkudozni, vagy csak sétálni a fák alatt!

I. Péceli Garázsvásár (2026. április 26.)

Április 26-án 10 órától 16 óráig egy egész városrésznyi kincsvadászat vár rátok Pécelen! Ha kinőtte a gyerek a ruháit, megunta a játékait, évek óta pakolgatjátok a felesleges cuccokat jobbra-balra a garázsban, épp itt az ideje a tavaszi nagytakarításnak!

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

