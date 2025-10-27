5 kincsekkel teli turkáló Budapesten, ha épp a szezon legjobb darabjait keresed

A stílus nem pénz kérdése – csak jó szem és egy kis kincskereső ösztön kell hozzá, a fővárosban pedig a választék is adott. Összegyűjtöttük kedvenc turkálóinkat, ahol egyedi darabokra, vintage kincsekre vagy épp pénztárcabarát megoldásokra lelhetünk.

Swappis – Ruhaforgó

Kezdjünk listánkat egy olyan üzlettel, amelynek már az alapkoncepciója is rendkívül lelkesítő: a Swappisban ugyanis nem a külföldről érkező kínálatból, hanem a tagok által leadott ruhák közül válogathatunk. A szigorú rostáláson áteső darabokért cserébe pontok járnak, amelyek kedvezményekre fordíthatók – így egy izgalmas és etikus körforgásos rendszernek lehetünk részei; de természetesen „mezei” vásárlóként is betérhetünk.

1132 Budapest, Visegrádi utca 7/B | 1027 Budapest, Margit-körút 64/B | Facebook

Szputnyik shop

Klasszikus és kortárs, a romantikus vintage és a provokatív modern stílusok kombinációja vár minket a Szputnyikban, ahol abszolút egyedi ruhákat találunk a legtöbb vintage üzletnél megfizethetőbb áron – ugyanakkor ne számítsunk a bálás turik párszáz forintos választékára. Az üzletben kapható kiegészítők is nagyon izgalmasak, tényleg megéri akár csak nézelődni is egy-két kört, mielőtt letesszük a voksunkat a szerelemdarab mellett.

1074 Budapest, Dohány utca 20. | Facebook

FRANC

Bűbájos közösségi tér benyomását kelti a Margit-negyed hangulatos vintage shopja, amely több, mint használtruhabolt: rengeteg minőségi régiség – használati és dísztárgy – is eladásra vár. De ha csak a ruhatárunkat szeretnénk felfrissíteni, akkor sem fogunk csalódni, hiszen a nem épp óriási, ám annál színesebb választék közt mindig akad néhány pre-loved ruhadarab, amely azonnal szemet szúr a MANYI alatti üzletben.

1027 Budapest, Margit körút 16. | Facebook

Jajcica

Igazi alter kincsesbánya tárul elénk a Jajcicában, ahol az extravagánsabb szubkultúrák képviselői azonnal megtalálják a szezonális kedvenceiket, de mindenki más is örömmel forgolódik majd az ikonikus Szondi utcai boltban, aki nyitott egy-egy merészebb kiegészítőre. Retró és kortalan darabok tömkelege várja a betérőket – egy biztos: ha alaposan szétnézünk a kínálatban, korábban sosem látott szerelések kerülnek a kezünkbe.

1063 Budapest, Szondi utca 58. | Facebook

Cream

A nagyobb budapesti turkálóláncok közül a Cream több helyszínen is működő üzleteiből akár több szettnyi ruhával is távozhatunk anélkül, hogy túlzottan megérezné a pénztárcánk. A Cream tökéletes választás azoknak, akik nem feltétlenül az extrémitásokat keresik a divat terén, de fontos számukra a jó minőség, az egyedi stílus és a fenntartható ruhavásárlás. És persze itt is bőven találni szezonális és különleges darabokat.

Több budapesti helyszínen | Facebook

