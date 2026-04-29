Megannyi izgalmas program vár rátok 2026-ban a május 1-jei hosszú hétvégén Budapesten és környékén, legyen szó majálisról, kiállításról, tavaszi sétáról, túráról, vásárról, koncertről, moziról vagy anyák napi programról.

Többnapos programok a május 1-jei hétvégén Budapesten és környékén

Városligeti Majális (2026. április 30. – május 3.)

Fergeteges élményekre invitál a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó április 30. és május 3. között. Rengeteg koncert, performansz és hatalmas vidámpark adja a hangulatot ezúttal a majálishoz. Bábszínház, bűvész- és parkour show, és Lotfi Begi, valamint az Alma Együttes koncertje felel az esemény sokszínűségéért.

Színezzük ki a rakpartot! // Jane Haining rakpart (2026. május 1-2.)

Szeretnél részt venni a világ legnagyobb aszfaltrajzának elkészítésében? Csatlakozz május 1-jén és 2-án a rakpart szezonnyitó dekorálásához, grillezéshez, aszfaltrajzversenyhez! A gyalogosok számára felszabaduló rakpartot ennek örömére ti is megszépíthetitek játékos rajzokkal és freewall-graffitivel.

Cinco De Mayo weekend // Tereza (2026. május 1-3.)

A főváros legbohémabb hangulatú mexikói kertje, a Tereza a pueblai csata győzelmét ünnepli a Nagymező utca 3. szám alatt. Az egész hétvégén át tartó esemény vár mindenkit, aki szereti a mexikói atmoszférát és a különleges italokat. Ez az ünnep a kitartásról, a kultúráról szól – és arról, hogy az életet néha érdemes hangosabban, színesebben, merészebben élni.

26. Budapest Táncfesztivál // Nemzeti Táncszínház (2026. május 10-ig)

Április 26. és május 10. között Budapest ismét a kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válik: érkezik a 26. Budapest Táncfesztivál. A fesztivál minden évben a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza Budapestre, és idén sincs ez másként. A nyitóestet a Szerb Nemzeti Színház double bill produkciója adja. Május elején a magyar közönség is láthatja a megújult London City Ballet társulatát, amely Momentum című estjével érkezik Budapestre. A nemzetközi program csúcspontjaként és a fesztivál záróprodukciójaként érkezik a Compagnie Hervé Koubi, amely Amit a nappal az éjszakának köszönhet című előadását mutatja be.

MITEM // Nemzeti Színház (2026. május 11-ig)

Április 10. és május 11. között legendás alkotók, nemzetközi premierek és kulturális találkozások várják a közönséget a Nemzeti Színházban: jön a 13. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó! A MITEM programja idén is sokszínű: bemutatják a Feledi Project horvát-magyar koprodukcióját, a Kanáripaprikást, de Andrej Șerban bukaresti rendezése és Valère Novarina utolsó színpadi műve is a program részét képezi. Kiemelt szerepet kap a szerb színház, miközben számos kisebbségi nyelven játszó társulat mutatkozik be szerte a világból. A fesztivál Shakespeare III. Richárd című drámájával indul és zárul!

Maxim Dondyuk: A felejtés zónájában – Csernobil archívuma // Mai Manó Ház (2026. május 17-ig)

A Mai Manó Ház Maxim Dondyuk: A felejtés zónájában – Csernobil archívuma című, legújabb kiállítása a csernobili zóna elhagyott házaiból előkerült személyes emlékeken keresztül idézi fel a katasztrófa emberi történeteit. Az ukrán fotográfus évekig járta a területet, ahol családi fényképeket, leveleket és filmfelvételeket talált, a múlt apró, sérülékeny darabjait, amik egytől egyig visszarepítenek az időbe. A talált archívum és saját fotói együtt egy különös vizuális „régészeti ásatást” alkotnak, amely a feledés és az emlékezés határán őrzi Csernobil eltűnt világát.

Budapesti programok szerdán (2026. április 29.)

ZZZ / Rage Against the Washing Machine / Christoph Erb Fred Longberg-Holm (CH/USA) // Freedom – FreeSzfe

Kis Dodó koncertjén végre kiereszthetjük a gőzt. Egy felszabadult, energikus, már-már punkba hajló improvizatív este, amely teret ad a szabad áramlásnak és a határok feszegetésének. Dodóék előtt egy kivételesen izgalmas duóval indul az este: Fred Lonberg-Holm legendás chicago-i csellista és Christoph Erb svájci szaxofonos együtt mutatják be Screw & Straw elnevezésű projektjüket – hasonlóan energikus hangulatban.

Esztam Világzenei Klub: Amaro Duho // Gödör Klub

Az Amaro Duho egy családi zenekar, amely különleges módon ötvözi a hagyományt és az újszerűséget: gazdag zenei örökségüket saját, modern elemekkel fűszerezve hozzák létre egyedi hangzásvilágukat. Koncertjeiken a magyarországi oláh cigány zene varázsa kel életre mély érzelemmel és lendülettel. A zenekar tagjai több évtizedes zenei tapasztalattal és mély roma kulturális gyökereikkel egyedülálló zenei élményt nyújtanak közönségüknek.

Interkool // Lámpás

Sajátos saját számok, idézetek, utalások, ötölések és hatolások, mai trap-feldolgozások, rocktörténeti bohózat és líra.

Budapesti programok csütörtökön (2026. április 30.)

Habfürdő – vetítés és beszélgetés // Bem Mozi

Kovásznai György kultikus animációs filmje felnőtteknek készült, merész stílusú kísérleti musical, amely radikálisan szembemegy a rajzfilm hazai hagyományaival. A vetítés utáni beszélgetés résztvevői: Másik János a film zenéjének szerzője, Kovásznai Dóri Kovásznai György lánya, szellemi örökségének gondozója, Orosz Anna Ida animációsfilm-történész, Iványi-Bitter Brigitta művészettörténész.

Harakiri Quartel // Füles

A Harakiri Quartel 2023 májusában találkozott a színpadon a Központ pincéjében, hogy együtt improvizáljanak. Azon a nyáron wedding funk bandává avanzsáltak néhány koncert erejéig, a hari_drama egyik szatellitzenekaraként. Utána beleolvadtak a hari_drama soul bandbe, mind a négyen a future soul zenekar állandó fontos tagjai, miközben egyénileg mind a négyen különböző irányokba indultak el. 2026 elején eldöntötték, hogy folytatják félig-meddig félbehagyott útjukat, és a crossoverek végtelen tengeréből merítkezve, laza kompozíciókkal készülnek, emelett rengeteg improvizálás várható.

Európa Kiadó // A38

Az Európa Kiadó története nem hagyományos zenekartörténet. A nyolcvanas évek elején alakult, Menyhárt Jenő gitáros-énekes köré épülő formáció pályafutása során különböző korszakokban és felállásokban működött, folyamatosan újraértelmezve önmagát, miközben mindvégig megőrizte egyedi hangzását és független szellemiségét. Az ő koncertjükkel ünnepli 24. születésnapját az A38.

Dürer Kertnyitás: Korai Öröm, Infragandhi

A hagyományokhoz hűen idén is a Korai Örömmel táncolhattok át a nyári szezonba a naplemente sugarai alatt, a koncert után pedig Infragandhi szettje vezet át benneteket az éjszakába.

Total 80’s // 101klub

Egy este, ahol kizárólag a 80-as évek legjobb zenéi fognak szólni.

Budapesti programok pénteken (2026. május 1.)

Vintage Vásár és Majális a Hengermalomban

Eszem-iszom, dínom-dánom vár rátok a Hengermalom udvarán a vintage kincskeresés mellett. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, óriási homokozóval várják, a nagyobbakat épületbejárásra, illetve retro, vintage, mid century, népi, ipari és antik bútorokkal, tárgyakkal csábítják.

Tavaszi Széll – V. modern majális // Széll Kálmán tér

A modern majálist immár ötödik alkalommal rendezik meg a Széll Kálmán téren. Május 1-jén déltől egészen estébe nyúlóan forgolódhattok street food standok, ételkülönlegességek és gyerekprogramok között a Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba, a Sárkány, az Easy és a Zappi közös játszóterén.

DOGZ Fesztivál // Városliget

Ha a majális színes kavalkádja nem volna elég csábító, látogassatok ki a Városligetbe május elsején a 3. alkalommal megrendezésre kerülő DOGZ Fesztivál miatt! A közösségteremtő rendezvény összehozza a négylábú családtagjaikkal érkező, tudatos kutyatartókat, leendő gazdikat, állatbarátokat, valamint számos elismert szakembert a Nagyrét hatalmas zöld terében, hogy tapasztalatot cserélhessenek és együtt ünnepelhessék a kutyatartás minden örömét.

Be Massive Majális // Akvárium Klub

Piknikhangulatú bulizásra invitál az Akvárium Klub, 15 órától élvezhetitek ingyenes belépéssel a koktélokat és babzsákokat a szabad ég alatt Metha, Push’n’Ball, Lenny Lenoks, Somazed és Mathrix DJ-szettjeire. Napsugarak, jó italok, ételek, zene és tánc – minden adott tehát ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat!

Nyitóbuli a Dankó udvarban

Kézműves foglalkozások, sportprogramok és közös uzsonna? Május 1-jén szezonnyitó bulira hív a Dankó udvar. A programpaletta a segítő kutyáktól az interaktív dobolásig terjed sok-sok izgalmas, kreatív lehetőséggel az egész család számára.

Tabán Fesztivál 2026

Az évről évre megrendezett Tabán Fesztiválon 16 órától Ferenczi György és a Rackajam, MiniGroup-Török Ádám öröksége, Deák Bill Gyula és a Karthago felelnek a felejthetetlennek ígérkező májusi hangulatért.

Gödör Terasznyitó: Kiss Llaci

Május 1-től megnyílik a Gödör Klub utcafrontos terasza. A tavasz-nyári szezont Kiss Llaci szóló koncertje indítja.

Szezonnyitó ünnep // PONTOON

Május 1-jén Hocuspony, valamint a Pontoon Allstars: Baco, Vedat Akdag, Kali és MöB biztosítják a hangulatot a rakpart egyik legszebb helyén. Az esemény további napján fellép még Henri Gonzo és sokan mások is: koccintsatok egyet a munka ünnepére és a szezonnyitásra!

További szuper budapesti programok május 1-jére:

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. május 2.)

Anyák napi kutyasétáltatás // Zöld Sziget Állatmenhely Törökbálint

Anyák napja alkalmából menjetek el Törökbálintra kutyát sétáltatni és vigyétek magatokkal anyukátokat, töltsétek együtt ezt a szép napot!

Szalóki Ági anyák napi gyerekkoncertje // Müpa

Játékos, önfeledt, spontán, a szó legjobb értelmében véve gátlástalan a gyerekközönség: éppen ez vonzza és hajtja lassan két évtizede Szalóki Ágit a kicsik, kisebbek, legkisebbek közé. Koncertjein eddig megjelent öt gyereklemezéről válogat. Mostani koncertjének különlegessége, hogy anyák napján az alkalomhoz illő dalcsokorral készül az énekesnő, magyar költők megzenésített verseivel téve emlékezetessé ezt az alkalmat.

Micimackó és a barangolás // Kolibri Színház

Micimackó és a barangolás – ennél kedvesebb programot elképzelni se tudnánk kicsik és nagyok számára. A különleges kaland a Kolibri Színházban veszi kezdetét, ahol a gyerekek nem csupán nézők, hanem valódi felfedezők lehetnek az interaktív családi programnak hála. Micimackó és barátai nyomába eredve barangolják be a színház rejtett tereit, miközben játékos feladatok, izgalmas találkozások és a Százholdas Pagony hangulata kíséri őket végig a rendhagyó kalandon.

Kampec Dolores // Hunnia

A Kampec Dolores együttest Hajnóczy Csaba és Kenderesi Gabi alapította. Sajátos, elismerten egyéni arculatával azóta folyamatosan jelen van a hazai és nemzetközi zenei életben. A megközelítésében állandó – artrockos, experimentális, avant-folkos, improvizatív elemekből kategóriáknak ellenálló –, tagságában (a két alapítót leszámítva) és megszólalásában folyamatosan alakuló formáció számos meghatározó lemezt készített.

Korai Electric // Barlang Kert, Szentendre

Idén áprilisban jelent meg a Korai Electric zenekar második vinyl albuma. Az, ezt az anyagot bemutató koncertturné részeként az egyik kedvenc helyére, Szentendrére a Barlang kerti színpadára érkezik a banda május 2-án.

Semegi Zoltán – Világlépteink – lemezbemutató // Inga

Semegi Zoltán énekes-dalszerző az Inga színpadán mutatja be először harmadik szerzői albumát, két héttel a hivatalos megjelenés előtt. Az új dalok a háborútól, a disztópián át, a szerelemig ívelnek, szintetizálva az emberi minőség aktuális és egyben örök kérdéseit. Kortárs dalköltészet akusztikus hangszereléssel.

Co Lee // Budapest Park

Készüljetek fel az eddigi legnagyobb Co Lee show-ra, melynek a Budapest Park lesz a helyszíne! Vendég: Gently Da Spittah’.

Vasárnapi, anyák napi programok Budapesten és környékén (2026. május 3.)

Anyák napja a Szentedrei Skanzenben

Kicsiket és nagyokat szeretettel vár a Szentendrei Skanzen május 3-án, hogy igazán tartalmas, természetközeli élményekkel töltődhessenek fel anyák napján. A szabadtéri néprajzi múzeumban valósággal megelevenednek a hagyományok, és még kézműves programok is várják a családot: lesz textiltulipán-, gyöngyös fülbevaló-, medálkészítés, verstanulás, sőt, egy különleges tárlatvezetés keretein belül még a nemek közti egyenlőség témája is fókuszba kerül. A legkisebbeket és édesanyjukat Ringató foglalkozás is várja!

Anyák napi palántavásár // Piknik Manufaktúra

Anyák napi virág- és zöldségalánták, magoncok, vetőmagok vására csodás dunaparti környezetben, zenei aláfestéssel.

Sétahajózás a Kis-Dunán

A másfél órás sétahajózáson a szigethalmi holtágakig csodálhatjátok a Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat. Az út során a hajó vezetője tájékoztatást ad a Duna-ág állat-, és növényvilágáról, egyéb érdekességeiről.

Anyák napi felolvasás a Gólyában

Milyen anyának lenni és dolgozni? Milyen anyának lenni és kreatív munkát végezni? Vagy legalábbis megpróbálni… A Gólya anyák napi felolvasó délutánján írók olvasnak fel, akik történetesen anyák is. Vagy inkább anyák, akik írók is? Hogy is van ez? Borda Rékával, Kalapos Éva Veronikával, Mán-Várhegyi Rékával és Mécs Annával Puskás Panni fog beszélgetni röviden erről, de főleg a szerzők műveié lesz a főszerep, amelyeket anyaságuk közben írtak, de nem feltétlenül az anyaságról.

Anyák napi kényeztető délután az Eötvös10-ben

Stílus- és sminktanácsadás, arctorna, masszázs, tanácsok az egészséges táplálkozáshoz és portéfotózás. Terézvárosi édesanyáknak lakcímkártyával ingyenes a belépés.

Anyák Napi Chill a Titkos Kertben // Majomhoz

Amíg anyu a koktélja és a ház ajándékaként kapott rétes mellett pihen, a gyerkőcöket egy folyamatosan látogatható kreatív workshoppal várjuk, ahol anyák napi ajándékokat készíthetnek.

Mirázs // Fővárosi Nagycirkusz

Mesebeli alakok és mitikus jelenetek elevenednek meg a Fővárosi Nagycirkusz porondján, egy egész estés, nagyszabású előadás során. A Mirázs a Kazanyi Állami Cirkusszal közös produkcióként repíti el a közönséget a magyar és közép-ázsiai őstörténet világába, mely Arany János Rege a csodaszarvasról című művéből is ismerős lehet. A mondavilág különös figurái, a szimbolikus jelenetek és a fantasy filmeket idéző látványvilág garantálja, hogy csak úgy szárnyalhasson a képzelet – a lélegzetelállító koreográfiák és a cirkuszművészet utánozhatatlan eszköztára igazán rendhagyó élménnyel kecsegtet.

További anyák napi programok 2026-ban Budapesten:

Cseh Tamás – Bereményi Géza: Frontátvonulás – A Sicc Production előadása // Zene Háza

Ecsédi rohangál az utcán, zaklatja Budapest lakosait, ugyanis a barátját keresi, a barátját Vizit, aki ott hagyta őt egy lakásban aludva két liter kávélikőr után, mert Vizinek megvilágosodása támad, és el akar innen menni, máshová, valahová, bárhová, cselekedni akar amíg képes rá, a Keleti pályaudvarra szalad, csak hogy innen nem lehet elmenni, az emberek itt ragadtak valahogy, innen nem mennek és ide nem érkeznek vonatok. A lemezen is megjelent, legendás Cseh Tamás-monodráma többszereplős színpadi változata.

Gyalog Galopp // Bem Mozi

A Monty Python társulat kultikus vígjátéka a Bem Mozi vásznán.

Tori Amos: In Times of Dragons // Erkel Színház

Tori Amos új albumának dalai a szerző egyedi, zongorára épülő előadásmódjában kelnek életre, különleges hangulatú, intim élményt teremtve az Erkel Színházban. A műsor az új album dalai mellett 35 éves pályafutásának kiemelt tételeit is felidézi, amely nyolc Grammy-jelölést és több mint 12 millió globális eladást eredményezett.

