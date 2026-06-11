Ingyenes jazzestek pezsdítik fel a XIII. kerület egyik legszebb utcáját idén nyáron

Jazzdallamokkal indul a nyár Újlipótváros egyik leghangulatosabb pontján: június 12-én, péntek este újra életre kel a Hollán Jazz Street koncertsorozat.

A Hollán Ernő utca autóforgalomtól elzárt, sétálóutcai szakasza a Budapest Jazz Club szomszédságában, idén is szabadtéri zenei találkozóhellyé alakul, ahol a közönség ingyenesen élvezheti az élő jazz varázsát.

Az idei nyitókoncerten Hárs Róza és Horváth Botond ének–gitár duója lép fel, akik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találtak egymásra. Közös előadásukban a jazzstandardek adják az alapot, de saját szerzeményekkel, régi magyar dallamokkal és latin hangulatú átiratokkal is színesítik műsorukat.

Előadásuk egyik legizgalmasabb eleme az improvizáció: koncertjeik mindig egyediek, tele friss zenei ötletekkel és kísérletező energiával. A közel kétórás koncert este 6 órakor kezdődik.

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Különleges erkélykoncertekkel is vár Újlipótváros: