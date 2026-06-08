Ingyenes erkélykoncertek pezsdítik fel júniusban Újlipótváros utcáit

Van valami varázslatos abban, amikor egy hétköznapi utca hirtelen koncerthelyszínné alakul. Az Újlipótvárosi Erkélykoncertek eseményén szerenád szól majd az utca emberének, a városrész lakóházainak erkélyei pedig néhány órára örömzenével és muzsikával pezsdülnek fel.

Az Újlipótvárosi Erkélykoncertek eseményén nem kell koncertterem vagy színpad ahhoz, hogy különleges zenei élményben legyen részünk. Néha elég egy nyitott erkély, néhány tehetséges zenész és egy közösség, ami zenével csempész örömteli pillanatokat Újlipótváros utcáira.

Nincs kordon, nincs fesztiválzaj, csak zenészek, nyitott ablakok és a nyáresti Újlipótváros utánozhatatlan hangulata. A 27 fellépő muzsikája 24 egymáshoz közeli balkonon szólal majd meg Újlipóciában, így a koncertélmény erkélytől erkélyig haladva akár egy kellemes nyáresti sétával is összefonódhat.

A június 13-i koncertsorozat megtölti tehát zenével Újlipótváros utcáit, közelebb hozza egymáshoz a környéken élőket, felhívja a figyelmet az épületek szépségére, és nem utolsó sorban rámutat arra, hogy az utcáink nemcsak a közlekedés, hanem az értékes időtöltés színterei is lehetnek.

Ennek szellemében fogják amatőr muzsikusok és országosan ismert, profi zenészek váltani egymást az erkélyeken: többek között Iván Szandra, Kárász Eszter, a Három jiddise mame és FLOWRA, illetve Hēya, a More von dir csellóduó, valamint az Énekrevalók – Pálferis Kamarakórus is hallhatóak lesznek.

Ha szeretnétek új szemmel felfedezni a Pozsonyi út környékét, vagy egyszerűen csak egy ingyenes, közösségi esti programra vágytok, június 13-án Újlipótvárosban a helyetek: bővebb információt ide kattintva az esemény Facebook-oldalán találtok.

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