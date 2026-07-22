35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. július 22-26.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, fesztiválról, strandolásról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Strobl 170: A halhatatlanság forrása // Magyar Képzőművészeti Egyetem (2026. július 23. – szeptember 19.)

A 170 éve született Strobl Alajos előtt tiszteleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem nagyszabású kiállítása. A tárlat 45 bemutatott alkotása nemcsak a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint száz évig rejtőzködtek. Ezeken kívül ráadásul olyan különlegességeket is megtekinthettek, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült a művész munkáiként azonosítani. Az ingyenes kiállítást keddtől szombatig tekinthetitek meg a helyszín nyitvatartási idejében.

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További ingyenes kiállítások Budapesten:

Palotai Nyári Játékok // Nemzedékek parkja (2026. július 23-26.)

Július 23. és 26. között az újpalotai Nemzedékek parkjába költözik a kultúra színe-java, hogy négy napon keresztül közösségi élményekkel és minőségi programokkal töltse meg a XV. kerületet. Az ingyenes szabadtéri rendezvénysorozaton megnézhetitek Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékát és az Én és a kisöcsém című fergeteges zenés komédiát, majd kifulladásig táncolhattok a 100 Tagú Cigányzenekar Kamarazenekar és egy ABBA tribute duó koncertjén.

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Zsámbéki Blues Piknik (2026. július 24-26.)

Tizedik évfordulójához érkezett a Zsámbéki Művelődési Ház és a környéken élő blueszenészek összefogásából létrejött Zsámbéki Blues Piknik. A kezdetekben egynapos program eleinte a helyi zenekarok támogatására irányult, azonban a rendezvény időközben olyannyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődők ma már közel három napon át élvezhetik a bluesdallamokat festői környezetben. Ráadásul idén kiállítások, zenei workshopok, könyv- és divatbemutatók, illetve egy filmvetítés is színesíti az eseményt.

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Szerdai programok a fővárosban (2026. július 22.)

Toszkánzöld Borszerda // Magyar Nemzeti Galéria

Különleges fények, lenyűgöző panoráma és a képzőművészet legszebb remekművei fonódnak össze a Budavári Palota patinás falai között júliusban szerdánként. A Magyar Nemzeti Galéria közkedvelt Borszerda eseménysorozatán exkluzív tárlatvezetések, inspiráló előadások és élő zenei koncertek várják a látogatókat az esti órákban. A kulturális feltöltődést finom borok kóstolása teszi teljessé, így a csillagos ég alatt, egy pohárral a kézben merülhettek el a hazai és nemzetközi művészet lenyűgöző világában.

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Némafilmek aranykora #1: Metropolis // Bem Mozi

A Bem Mozi legújabb vetítéssorozatában 100 évet utazhattok vissza a mozi történetében az 1920-as évek némafilmjeinek legjobb műveivel. Elsőként az aranykorszak koronaékszerét, minden idők egyik legjobb némafilmjét, Fritz Lang mesteri sci-fi-jét, a Mertopolist nézhetitek meg.

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Ian Siegal Band // KOBUCI

A Kobuciba visszatérő Ian Siegal a kortárs blues nemzetközi színtéren is az egyik legmeghatározóbb alakja. A MOJO magazin a leginnovatívabb, legtehetségesebb és leglebilincselőbb blues előadók között tartja számon, Meat & Potatoes című nagylemezéért British Blues Awards-díjat kapott. Zenéjében a hagyományos blues nyers ereje találkozik egy modern, személyes hanggal, a kritikusok szerint olyan ikonikus elődök hiteles örököseként, mint Howlin’ Wolf, Muddy Waters vagy Son House. Az est előzenekara a holland MINKO.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. július 23.)

Illúzióexpedíció – Múzeumi Hűsölő // Szépművészeti Múzeum

A nyári szünet kiváló alkalmat biztosít a gyerekeknek arra, hogy az iskola falain kívül is folytassák az őket körülvevő város és tágabb világ felfedezését. A Szépművészeti Múzeumban örömmel látják a 7-12 éves korosztályt, akik számára 60 perces exkluzív vezetést tartnanak a múzeumban. Ezen az alkalmon Victor Vasarely művészetét fedezhetik fel a gyerekek.

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Pont Ott Parti 2026 // ELTE Lágymányosi Campus

Együtt izgulhattok és ünnepelhettek a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésekor az év legnagyobb diákeseményén, a Pont Ott Partin július 23-án. A feszült várakozás pillanatait és a ponthatárok esti kivetítése előtt népszerű hazai előadók élő koncertjei, izgalmas programok és fergeteges buli gondoskodik arról, hogy a ponthatárok előtti órák is tele legyenek élményekkel. A belépés mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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Tér–Zene koncert a Kossuth téren

Július 23-án 17 órától a kerek Rákóczi-évforduló évében csendülnek fel a fejedelem korának legszebb dallamai a Kossuth téren. Erdő Zoltán tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész hoznak el egyedülálló, ünnepi hangulatot az Országház elé.

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Zenés estek a Ferenc téren: Sefardito

Július elejétől egészen augusztus 6-ig minden csütörtökön ingyanes koncertektől hangos a Ferenc tér. Ezen a héten a Sefardito hoz nektek szefárd zenét a IX. kerület szívébe.

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18 éves a Dürer Kert: Shell Beach

Nagykorú lett a Dürer Kert, ezt pedig újdonsült felnőtthöz méltó módon egész nyáron át tartó bulisorozattal ünneplik. Csütörtök este a Shell Beach ingyenes felllépését csíphetitek el a Kertszínpadon.

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Bobby Peru // Lámpás

A Bobby Peru zenekar a 2000-es évek underground zenei világát idézi meg, vegyítve azt a populáris rock elemeivel. Dalszövegeik érzékenyen reflektálnak a körülöttük és a bennük lévő világra. Kell a véred, Svájci nyár, Bobby Peru c. dalaik sajátos energiája egyhamar átjárja a koncert közönségét.

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Budapesti programok pénteken (2026. július 24.)

Hollán Jazz Street: Szobota Anna & Botos Norbert Duo

A Budapest Jazz Club és a Kult13 együttműködésének köszönhetően nyáron jazzkoncertekkel pezsdül fel Újlipótváros kapuja, a Hollán Ernő sétálóutca. Az ingyenes, zenés eseményeken a Bartók Konzervatórium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlegi és volt diákjainak fellépéseit látogathatjátok. Az e heti fellépő a Szobota Anna & Botos Norbert Duo.

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Nyáresti séta a Ligetben // Millennium Háza

Július 24-én hangulatos esti andalgásra invitálnak titeket a Városligetbe, ahol a napnyugta előtti órákban fedezhetitek fel az arany ezer árnyalatában pompázó parkot. A séta a Millennium Háza rózsakertjétől indul 18:30-kor, majd a Zsolnay-kerámiák megcsodálása után útba ejtitek a Zene Háza formabontó épületét is. A kalandot hol máshol zárnátok, ha nem a Néprajzi Múzeum tetőkertjén, ahonnan lenyűgöző kilátásotok nyílik a fokozatosan elcsendesülő városra. A belépőjegy ára a vezetésen túl tartalmaz egy pohár frissítő alkoholos vagy mentes welcome drinket is!

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Dunakanyari Naplemente Jam // Nomád Bár, Nagymaros

Egy különleges, bensőséges zenei estére várnak titeket Nagymaroson a Nomád Bárban. Improvizatív jam-koncert, ahol a didzseridoo mély rezgései, a djembe lüktető ritmusai és a handpan varázslatos hangjai találkoznak a Dunakanyar egyedülálló hangulatával.

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Keep Floyding a Svábhegyi Csillagvizsgálóban

Képzelj el egy csillagfényes nyári estét a Svábhegyi Csillagvizsgáló ősfás parkjában, ahol a rocktörténelem kozmikus dallamai találkoznak a csillagos égbolt lenyűgöző látványával! Július 24-én a hazai Pink Floyd örökség legautentikusabb őrzője, a Keep Floyding zenekar egy egyszeri és megismételhetetlen, kifejezetten erre a helyszínre és tematikára megálmodott műsorral készül. A 21 órakor végződő koncert után a Csillagvizsgáló veszi át a főszerepet: a sötétben szakértő csillagászok segítségével ti magatok is a távcsövek lencséin keresztül kutathatjátok az eget, megvizsgálva a Hold krátereit és a nyári égbolt legszebb csodáit.

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Stand-up Comedy Open Májkrém // Úri Muri

Garantált nevetéssel és underground hangulattal fűszerezi meg a nyárestét az ÚriMuri stand-up eseménye július 24-én. A rutinos fellépők és bátor szárnypróbálgatók hozzák el a legújabb, legnyersebb poénjaikat, hogy a közönség reakcióit tesztelve csiszolják tökéletesre műsorukat. Ha vágysz egy kötetlen, jókedvű csütörtök estére a belváros szívében, ahol hideg italok mellett élvezheted a hazai stand-up legfrissebb poénáradatát, akkor ott a helyed!

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Nyáresti táncház // Várkert Bazár

Idén nyáron négy alkalommal is átélhetitek a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Júliusban 10-én és 24-én olyan zenekarok adják majd a talp alá valót péntekenként, mint Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Stenk. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Móser Ádám // Kacsakő, Szentendre

Móser Ádám hamonikás, több hazai improvizatív-kortárs kamarazenekar megalkotója, szólista. Zenéjében francia-balkán-klezmer-tangó elemeket ötvöz kortárs kamarazenei formákkal.

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Bakáts Péntek: Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo // Ferencváros

A péntek esték sem fognak eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen egész júliusban ingyenes koncertekkel telik meg a Bakáts tér. Ezen a pénteken a Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo lép színpadra.

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Premecz Mátyás Organ Trio // Barlang, Szentendre

Premecz Mátyás neve olyan zenekarokból is ismert, mint a Kéknyúl, Little G Weevil és a Barabás Lőrinc Quartet, de ő kísérte Jackie Orszáczkyt is utolsó hazai turnéján. Triójával elsősorban saját szerzeményeit játsszák, zenéjükben ízlésesen keverednek a jazz, a blues és a funk stíluselemek.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. július 25.)

Paskál 10 – Strandok Éjszakája // Paskál Gyógy- és Strandfürdő

A Strandok Éjszakája ismét rengeteg izgalmas programmal vár titeket, amik között mi most az idén tízéves Paskál Gyógy- és Strandfürdő rendezvényét emelnénk ki. Július 25-én a kerek évforduló alkalmából animációs programokkal, szórakoztató játékokkal, gyerekeknek szóló eseményekkel és brazil táncosok bemutatójával telik meg Zugló szeretett fürdője. Itt járva érdemes elvégeztetni a helyszínen elérhető, ingyenes dermatológiai szűrővizsgálatot is, ami nyáron különösen fontos lehet – ezután már csak annyi a teendőtök, hogy élvezzétek a meghosszabbított nyitvatartást és az éjszakába nyúló fürdőzést!

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Salsa a Parkban // Magyar Zene Háza

A nagy sikerrel futó Salsa a Parkban táncos program idén nyáron, koraősszel is a Zene Háza Szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os, ingyenes eseményeken a budapesti Son tres együttes mellett Jose Dj Cuba latin szettjei és Bea tánctanítása színesíti a programot.

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Füstölgő vacsoraest // Zebegény

A Füstölgő Sarok BBQ ismét egy különleges piknikre vár titeket a domboldalon. Előételként egy nyári könnyű ételt kínálnak, főételként pedig hozzák az egyik nehézbombázót, a Marhapofát, illetve zárásként egy nizzai desszertet.

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Batucada a Valyo!Rakparton

Július 25-én, szombaton 18 órától a Bloco de Budapeste – Magyarország legrégebbi batucada zenekara – nyílt esti próbát tart a Valyo!Rakparton, és szeretettel várnak mindenkit, aki egy kis brazil ritmussal töltené fel az estéjét.

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Meseautó // MOMkult

Július 25-én a Danubia Zenekar Hámori Mátéval közösen nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy megidézzen egy elfelejtett aranykort: a magyar filmgyártás hőskorát. A nosztalgiautazás a harmincas évektől egészen a hatvanas évek végéig tart, és a legnagyobb örökzöldeket vonultatja fel: a Meseautó, a Halálos tavasz és a Hamvadó cigarettavég, a 2×2 néha 5, a Kicsit szomorkás a hangulatom máma, a Csinibaba és az Egy boldog nyár Budapesten képkockáit kísérő slágereket. A MOMkultnál a legendás dallamokat két énekes-színművész – Takács Nóra Diána és Szemenyei János – valamint a karmester kommentárjai kísérik.

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Hunyadi téri kertmozi: Szerelmes Shakespeare

Rossz idők járnak William Shakespeare-re 1593 nyarán. Alkotói válságban van, egészen addig, míg nem találkozik Lady Violával, akiből ihletet merít. Az 1998-as romatikus film Gwyneth Paltrow és Joseph Fiennes főszereplésével a Hunyadi tér fái alatt.

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További szuper kertmozik Budapesten:

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. július 26.)

Gyereknapi délután a Wasserben

Július 26-án ismét egy vidám, családi délutánra várnak benneteket a Wasserben, ahol a gyerekeké a főszerep. Játék, nevetés, ugrálás és egy laza nyári hangulat vár mindenkit a vízparton.

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Örökbefogadó nap a Dürerben

Július végén ismét a Duna mellé érkezik az Eszkuláp Állatvédő Egyesület néhány gazdikereső kutyával és támogatói ajándékaival.

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Egy strandolás is szuper hétvégi program lehet:

Táncolj velünk a Dugattyúsban

Mindig is érdekelt a swing tánc világa? Szereted a jazz zenét? Most itt a lehetőség, hogy kipróbáld magad! Július 26-án délután ingyenes Lindy Hop órával és social danccel várnak titeket a Margit negyed szívében.

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Andrej Tarkovszkij: Sztalker // Bem Mozi

Andrej Tarkovszkij mesteri sci-fije 1979-ből a Bem Mozi vásznán.

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ReKulti Fesztivál a Markusovszky téren

Három zenekarral várnak benneteket egy vérbeli latin fiestán a Markusovszky téren, a régi Kultiplex helyén. A mexikói életérzést idéző Santa Machete, cumbia-libre, afro-soul, punk-bollywood egyvelege melegíti be a színpadot az Opsa Dehëli combo latino-balcánico-caribeño világzenei fúziójának. Előttük pedig a Los Orangutanes, a hazai cumbia megalapítója nyitja az estét.

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