35+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. július 22-26.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, fesztiválról, strandolásról, koncertről vagy moziról. 

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Strobl 170: A halhatatlanság forrása // Magyar Képzőművészeti Egyetem (2026. július 23. – szeptember 19.)

A 170 éve született Strobl Alajos előtt tiszteleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem nagyszabású kiállítása. A tárlat 45 bemutatott alkotása nemcsak a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint száz évig rejtőzködtek. Ezeken kívül ráadásul olyan különlegességeket is megtekinthettek, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült a művész munkáiként azonosítani. Az ingyenes kiállítást keddtől szombatig tekinthetitek meg a helyszín nyitvatartási idejében.

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További ingyenes kiállítások Budapesten:

8 nagyszerű ingyenes kiállítás Budapesten, amit kár lenne kihagyni idén nyáron
8 nagyszerű ingyenes kiállítás Budapesten, amit kár lenne kihagyni idén nyáron

A nyári hónapokban sem maradtok látványos, ráadásul ingyenes kiállítások és elgondolkodtató tárlatok nélkül Budapesten.

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Palotai Nyári Játékok // Nemzedékek parkja (2026. július 23-26.)

Július 23. és 26. között az újpalotai Nemzedékek parkjába költözik a kultúra színe-java, hogy négy napon keresztül közösségi élményekkel és minőségi programokkal töltse meg a XV. kerületet. Az ingyenes szabadtéri rendezvénysorozaton megnézhetitek Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékát és az Én és a kisöcsém című fergeteges zenés komédiát, majd kifulladásig táncolhattok a 100 Tagú Cigányzenekar Kamarazenekar és egy ABBA tribute duó koncertjén.

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Zsámbéki Blues Piknik (2026. július 24-26.)

Tizedik évfordulójához érkezett a Zsámbéki Művelődési Ház és a környéken élő blueszenészek összefogásából létrejött Zsámbéki Blues Piknik. A kezdetekben egynapos program eleinte a helyi zenekarok támogatására irányult, azonban a rendezvény időközben olyannyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődők ma már közel három napon át élvezhetik a bluesdallamokat festői környezetben. Ráadásul idén kiállítások, zenei workshopok, könyv- és divatbemutatók, illetve egy filmvetítés is színesíti az eseményt.

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Sokszínű programokkal és lüktető ritmusokkal tér vissza a nyár leghangulatosabb bluesfesztiválja
Sokszínű programokkal és lüktető ritmusokkal tér vissza a nyár leghangulatosabb bluesfesztiválja

Júliusban három napon át fergeteges blueskoncertek hozzák el a fesztiválhangulatot és a közösségi életérzést az agglomeráció festői városába.

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Szerdai programok a fővárosban (2026. július 22.)

Toszkánzöld Borszerda // Magyar Nemzeti Galéria

Különleges fények, lenyűgöző panoráma és a képzőművészet legszebb remekművei fonódnak össze a Budavári Palota patinás falai között júliusban szerdánként. A Magyar Nemzeti Galéria közkedvelt Borszerda eseménysorozatán exkluzív tárlatvezetések, inspiráló előadások és élő zenei koncertek várják a látogatókat az esti órákban. A kulturális feltöltődést finom borok kóstolása teszi teljessé, így a csillagos ég alatt, egy pohárral a kézben merülhettek el a hazai és nemzetközi művészet lenyűgöző világában.

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Némafilmek aranykora #1: Metropolis // Bem Mozi

A Bem Mozi legújabb vetítéssorozatában 100 évet utazhattok vissza a mozi történetében az 1920-as évek némafilmjeinek legjobb műveivel. Elsőként az aranykorszak koronaékszerét, minden idők egyik legjobb némafilmjét, Fritz Lang mesteri sci-fi-jét, a Mertopolist nézhetitek meg.

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Ian Siegal Band // KOBUCI

A Kobuciba visszatérő Ian Siegal a kortárs blues nemzetközi színtéren is az egyik legmeghatározóbb alakja. A MOJO magazin a leginnovatívabb, legtehetségesebb és leglebilincselőbb blues előadók között tartja számon, Meat & Potatoes című nagylemezéért British Blues Awards-díjat kapott. Zenéjében a hagyományos blues nyers ereje találkozik egy modern, személyes hanggal, a kritikusok szerint olyan ikonikus elődök hiteles örököseként, mint Howlin’ Wolf, Muddy Waters vagy Son House. Az est előzenekara a holland MINKO.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. július 23.)

Illúzióexpedíció – Múzeumi Hűsölő // Szépművészeti Múzeum

A nyári szünet kiváló alkalmat biztosít a gyerekeknek arra, hogy az iskola falain kívül is folytassák az őket körülvevő város és tágabb világ felfedezését. A Szépművészeti Múzeumban örömmel látják a 7-12 éves korosztályt, akik számára 60 perces exkluzív vezetést tartnanak a múzeumban. Ezen az alkalmon Victor Vasarely művészetét fedezhetik fel a gyerekek.

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Pont Ott Parti 2026 // ELTE Lágymányosi Campus

Együtt izgulhattok és ünnepelhettek a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésekor az év legnagyobb diákeseményén, a Pont Ott Partin július 23-án. A feszült várakozás pillanatait és a ponthatárok esti kivetítése előtt népszerű hazai előadók élő koncertjei, izgalmas programok és fergeteges buli gondoskodik arról, hogy a ponthatárok előtti órák is tele legyenek élményekkel. A belépés mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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Tér–Zene koncert a Kossuth téren

Július 23-án 17 órától a kerek Rákóczi-évforduló évében csendülnek fel a fejedelem korának legszebb dallamai a Kossuth téren. Erdő Zoltán tárogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész hoznak el egyedülálló, ünnepi hangulatot az Országház elé.

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Zenés estek a Ferenc téren: Sefardito 

Július elejétől egészen augusztus 6-ig minden csütörtökön ingyanes koncertektől hangos a Ferenc tér. Ezen a héten a Sefardito hoz nektek szefárd zenét a IX. kerület szívébe.

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Ingyenes koncertek visznek színt a nyárestékbe a főváros egyik leghangulatosabb terén
Ingyenes koncertek visznek színt a nyárestékbe a főváros egyik leghangulatosabb terén

Nyári kánikulát némiképp enyhítő, ingyenes koncertek visznek színt a nyárestékbe a főváros egyik leghangulatosabb terén.

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18 éves a Dürer Kert: Shell Beach

Nagykorú lett a Dürer Kert, ezt pedig újdonsült felnőtthöz méltó módon egész nyáron át tartó bulisorozattal ünneplik. Csütörtök este a Shell Beach ingyenes felllépését csíphetitek el a Kertszínpadon.

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Bobby Peru // Lámpás

A Bobby Peru zenekar a 2000-es évek underground zenei világát idézi meg, vegyítve azt a populáris rock elemeivel. Dalszövegeik érzékenyen reflektálnak a körülöttük és a bennük lévő világra. Kell a véred, Svájci nyár, Bobby Peru c. dalaik sajátos energiája egyhamar átjárja a koncert közönségét.

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Budapesti programok pénteken (2026. július 24.)

Hollán Jazz Street: Szobota Anna & Botos Norbert Duo

A Budapest Jazz Club és a Kult13 együttműködésének köszönhetően nyáron jazzkoncertekkel pezsdül fel Újlipótváros kapuja, a Hollán Ernő sétálóutca. Az ingyenes, zenés eseményeken a Bartók Konzervatórium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlegi és volt diákjainak fellépéseit látogathatjátok. Az e heti fellépő a Szobota Anna & Botos Norbert Duo.

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Ingyenes jazzkoncertek színesítik meg a nyárestéket Budapest hangulatos sétálóutcáján
Ingyenes jazzkoncertek színesítik meg a nyárestéket Budapest hangulatos sétálóutcáján

A főváros nem tud leállni a szabadtéri zenés rendezvényekkel, hiszen ezúttal a XIII. kerületbe csalogatnak titeket az ingyenes jazzkoncertek.

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Nyáresti séta a Ligetben // Millennium Háza

Július 24-én hangulatos esti andalgásra invitálnak titeket a Városligetbe, ahol a napnyugta előtti órákban fedezhetitek fel az arany ezer árnyalatában pompázó parkot. A séta a Millennium Háza rózsakertjétől indul 18:30-kor, majd a Zsolnay-kerámiák megcsodálása után útba ejtitek a Zene Háza formabontó épületét is. A kalandot hol máshol zárnátok, ha nem a Néprajzi Múzeum tetőkertjén, ahonnan lenyűgöző kilátásotok nyílik a fokozatosan elcsendesülő városra. A belépőjegy ára a vezetésen túl tartalmaz egy pohár frissítő alkoholos vagy mentes welcome drinket is!

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Dunakanyari Naplemente Jam // Nomád Bár, Nagymaros

Egy különleges, bensőséges zenei estére várnak titeket Nagymaroson a Nomád Bárban. Improvizatív jam-koncert, ahol a didzseridoo mély rezgései, a djembe lüktető ritmusai és a handpan varázslatos hangjai találkoznak a Dunakanyar egyedülálló hangulatával.

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Keep Floyding a Svábhegyi Csillagvizsgálóban

Képzelj el egy csillagfényes nyári estét a Svábhegyi Csillagvizsgáló ősfás parkjában, ahol a rocktörténelem kozmikus dallamai találkoznak a csillagos égbolt lenyűgöző látványával! Július 24-én a hazai Pink Floyd örökség legautentikusabb őrzője, a Keep Floyding zenekar egy egyszeri és megismételhetetlen, kifejezetten erre a helyszínre és tematikára megálmodott műsorral készül. A 21 órakor végződő koncert után a Csillagvizsgáló veszi át a főszerepet: a sötétben szakértő csillagászok segítségével ti magatok is a távcsövek lencséin keresztül kutathatjátok az eget, megvizsgálva a Hold krátereit és a nyári égbolt legszebb csodáit.

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budapesti programok 2026 július
Fotó: Egy jó kép rólad

Stand-up Comedy Open Májkrém // Úri Muri

Garantált nevetéssel és underground hangulattal fűszerezi meg a nyárestét az ÚriMuri stand-up eseménye július 24-én. A rutinos fellépők és bátor szárnypróbálgatók hozzák el a legújabb, legnyersebb poénjaikat, hogy a közönség reakcióit tesztelve csiszolják tökéletesre műsorukat. Ha vágysz egy kötetlen, jókedvű csütörtök estére a belváros szívében, ahol hideg italok mellett élvezheted a hazai stand-up legfrissebb poénáradatát, akkor ott a helyed!

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Nyáresti táncház // Várkert Bazár

Idén nyáron négy alkalommal is átélhetitek a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Júliusban 10-én és 24-én olyan zenekarok adják majd a talp alá valót péntekenként, mint Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Stenk. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Móser Ádám // Kacsakő, Szentendre

Móser Ádám hamonikás, több hazai improvizatív-kortárs kamarazenekar megalkotója, szólista. Zenéjében francia-balkán-klezmer-tangó elemeket ötvöz kortárs kamarazenei formákkal.

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programok Budapesten és környékén 2026 július
Fotó: Kacsakő Bisztró Facebook

Bakáts Péntek: Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo // Ferencváros

A péntek esték sem fognak eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen egész júliusban ingyenes koncertekkel telik meg a Bakáts tér. Ezen a pénteken a Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo lép színpadra.

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Premecz Mátyás Organ Trio // Barlang, Szentendre

Premecz Mátyás neve olyan zenekarokból is ismert, mint a Kéknyúl, Little G Weevil és a Barabás Lőrinc Quartet, de ő kísérte Jackie Orszáczkyt is utolsó hazai turnéján. Triójával elsősorban saját szerzeményeit játsszák, zenéjükben ízlésesen keverednek a jazz, a blues és a funk stíluselemek.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. július 25.)

Paskál 10 – Strandok Éjszakája // Paskál Gyógy- és Strandfürdő

A Strandok Éjszakája ismét rengeteg izgalmas programmal vár titeket, amik között mi most az idén tízéves Paskál Gyógy- és Strandfürdő rendezvényét emelnénk ki. Július 25-én a kerek évforduló alkalmából animációs programokkal, szórakoztató játékokkal, gyerekeknek szóló eseményekkel és brazil táncosok bemutatójával telik meg Zugló szeretett fürdője. Itt járva érdemes elvégeztetni a helyszínen elérhető, ingyenes dermatológiai szűrővizsgálatot is, ami nyáron különösen fontos lehet – ezután már csak annyi a teendőtök, hogy élvezzétek a meghosszabbított nyitvatartást és az éjszakába nyúló fürdőzést!

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Éjszakába nyúló fürdőzéssel várnak júliusban az ország legjobb strandjai
Éjszakába nyúló fürdőzéssel várnak júliusban az ország legjobb strandjai

Tizenhetedik alkalommal rendezik meg az évről évre nagy népszerűségnek örvendő, szuper programokkal megtoldott Strandok Éjszakáját.

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Salsa a Parkban // Magyar Zene Háza

A nagy sikerrel futó Salsa a Parkban táncos program idén nyáron, koraősszel is a Zene Háza Szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os, ingyenes eseményeken a budapesti Son tres együttes mellett Jose Dj Cuba latin szettjei és Bea tánctanítása színesíti a programot.

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Füstölgő vacsoraest // Zebegény

A Füstölgő Sarok BBQ ismét egy különleges piknikre vár titeket a domboldalon. Előételként egy nyári könnyű ételt kínálnak, főételként pedig hozzák az egyik nehézbombázót, a Marhapofát, illetve zárásként egy nizzai desszertet.

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szabadtéri programok Budapest és környéke 2026 július
Fotó: Füstölgő Sarok BBQ Facebook

Batucada a Valyo!Rakparton

Július 25-én, szombaton 18 órától a Bloco de Budapeste – Magyarország legrégebbi batucada zenekara – nyílt esti próbát tart a Valyo!Rakparton, és szeretettel várnak mindenkit, aki egy kis brazil ritmussal töltené fel az estéjét.

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Meseautó // MOMkult

Július 25-én a Danubia Zenekar Hámori Mátéval közösen nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy megidézzen egy elfelejtett aranykort: a magyar filmgyártás hőskorát. A nosztalgiautazás a harmincas évektől egészen a hatvanas évek végéig tart, és a legnagyobb örökzöldeket vonultatja fel: a Meseautó, a Halálos tavasz és a Hamvadó cigarettavég, a 2×2 néha 5, a Kicsit szomorkás a hangulatom máma, a Csinibaba és az Egy boldog nyár Budapesten képkockáit kísérő slágereket. A MOMkultnál a legendás dallamokat két énekes-színművész – Takács Nóra Diána és Szemenyei János – valamint a karmester kommentárjai kísérik.

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Hunyadi téri kertmozi: Szerelmes Shakespeare

Rossz idők járnak William Shakespeare-re 1593 nyarán. Alkotói válságban van, egészen addig, míg nem találkozik Lady Violával, akiből ihletet merít.  Az 1998-as romatikus film Gwyneth Paltrow és Joseph Fiennes főszereplésével a Hunyadi tér fái alatt.

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További szuper kertmozik Budapesten:

15 hangulatos kertmozi Budapesten, ha a csillagos, nyári égbolt alatt filmeznétek
15 hangulatos kertmozi Budapesten, ha a csillagos, nyári égbolt alatt filmeznétek

Budapesten nagyszerű kertmozik várnak titeket, ahol a szabad ég alatt, akár egy pokróc alatt összebújva nézhetitek meg kedvenc filmjeiteket.

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Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. július 26.)

Gyereknapi délután a Wasserben

Július 26-án ismét egy vidám, családi délutánra várnak benneteket a Wasserben, ahol a gyerekeké a főszerep. Játék, nevetés, ugrálás és egy laza nyári hangulat vár mindenkit a vízparton.

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Örökbefogadó nap a Dürerben

Július végén ismét a Duna mellé érkezik az Eszkuláp Állatvédő Egyesület néhány gazdikereső kutyával és támogatói ajándékaival.

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Egy strandolás is szuper hétvégi program lehet:

6 természetes strand Budapesten és környékén nyári csobbanáshoz
6 természetes strand Budapesten és környékén nyári csobbanáshoz

Ha a hőség elől nem egy zsúfolt medencébe, hanem hűsítő tavakhoz, árnyas Duna-partra vagy homokos strandokra menekülnétek.

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Táncolj velünk a Dugattyúsban

Mindig is érdekelt a swing tánc világa? Szereted a jazz zenét? Most itt a lehetőség, hogy kipróbáld magad! Július 26-án délután ingyenes Lindy Hop órával és social danccel várnak titeket a Margit negyed szívében.

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Andrej Tarkovszkij: Sztalker // Bem Mozi

Andrej Tarkovszkij mesteri sci-fije 1979-ből a Bem Mozi vásznán.

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ReKulti Fesztivál a Markusovszky téren

Három zenekarral várnak benneteket egy vérbeli latin fiestán a Markusovszky téren, a régi Kultiplex helyén. A mexikói életérzést idéző Santa Machete, cumbia-libre, afro-soul, punk-bollywood egyvelege melegíti be a színpadot az Opsa Dehëli combo latino-balcánico-caribeño világzenei fúziójának. Előttük pedig a Los Orangutanes, a hazai cumbia megalapítója nyitja az estét.

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