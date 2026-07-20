Sokak kedvenc verse ihlette a Városliget vadonatúj, színpompás kis virágszigetét

Az irodalom és a természet immár a Városligetben is kéz a kézben jár, hiszen Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című versét a főváros legnépszerűbb közparkjában keltette életre egy különleges kezdeményezés.

A rendhagyó installáció a Színes tinták kertje nevet viseli, és telis-tele van szárazságtűrő, tarka virágokkal, így hűen tükrözi a vers álomvilágát. Az álomszerű képeket, a vers játékos, ugyanakkor lírikus hangulatát a kertművészet nyelvére fordították le: a Metaflora – Irodalom virágnyelven projekt természet adta elemeket, növénytársításokat, egyedi térformálást, illetve magát az évszakok ciklikusságát alkalmazta, hogy életre hívja a kertet.

Az alkotópáros – Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész – a színpompás álomvilág és a földi lét közt húzódó kontrasztot is megidézte, méghozzá festett és szürke kövek segítségével, a képzelőerő határtalanságát pedig egy lendülő hinta szimbolizálja.

A színpompás kertben természetesen maga a vers is megjelenik, ráadásul különböző fordításokban került kihelyezésre, hogy fantáziadús képeivel mindannyiunkból előhívhassa azt a derűt, melyet az ábrándozás és a gyermeki kíváncsiság bája kivált.

A Színes tinták kertjét a Zene Háza szomszédságában tekinthetitek meg, és előreláthatólag két-három év múlva nyerheti el végső formáját. Bővebb információt a kertről a Metaflora – Irodalom virágnyelven weboldalán találtok.

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