5 mezítlábas ösvény szerte az országban, ahol kedvedre bóklászhatsz idén nyáron

Minden lépéssel közelebb kerülhettek a testi-lelki feltöltődéshez, ha idén nyáron felfedezitek hazánk mezítlábas ösvényeit. A különféle anyagokból készült sétányokon hol bizsergető, hol süppedős felületeken lépdelhettek, és egy csapásra elfeledkezhettek az ügyes-bajos hétköznapokról. Szabaduljatok hát meg a lábbeliktől, és adjátok át magatokat a különböző érzeteknek!
Kneipp Élménysétány, Balatongyörök
Sebastian Kneipp módszere mentén kínál pihentető élményeket a balatongyöröki Kneipp Élménysétány, melyet a Csónakház felől közelíthettek meg. Az ösvény 800 méter hosszan, a magyar tengertől karnyújtásnyira kanyarog, utatokat pedig impozáns platánfasor is kíséri. Ha megpihennétek, a meditációs padoknak hála bármikor megtehetitek! Eleinte vizes és száraz taposón haladtok, majd gyógynövényszigetek látványát élvezhetitek, végül pedig egy-egy gyermek és felnőtt játszótér zárja a kalandot, ahol alaposan átmozgathatjátok teljes testeteket. Jó hír, hogy a sétány kialakításakor a mozgáskorlátozottak igényeit is figyelembe vették.
8313 Balatongyörök | Weboldal
Mezítlábas Illatösvény, Kaposvár
Festett kavicsokon, farönkökön, sőt még kukoricacsutkán is lavírozhattok, ha ellátogattok Kaposvár imádott szabadidős parkjába,a Malom-tó melletti városligetbe. Az illatösvény mind a negyven métere az újrahasznosítás jegyében készült el, neve pedig arról árulkodik, számos fűszernövényt is megszaglászhattok lépegetés közben. A levegőben kakukkfű, lestyán, rozmaring és borsikafű illata terjeng, de ne csak szagolgassátok, nyugodtan morzsolgassátok is őket!
7400 Kaposvár
Mezítlábas ösvény, Eplény
Eplényben télen-nyáron aktív kalandok várnak benneteket: mi mást is ajánlanánk jó időre, mint mezítlábas császkálást az Ámos-hegyen! Miután a libegő felvitt titeket a hegytetőre, nem messze már a Mezítlábas Ösvény fogad, mely egészen a kilátóig vezet. Csak keressétek a „Mezítláb a Kilátóig!” táblát! A különböző, természetes anyagokból álló szakaszok – mulcs, kavics, toboz, homok, fa, föld és murva – kiválóan stimulálják a talpakat, az üdítő élményt pedig az erdő háborítatlan csendje koronázza meg.
8413 Eplény | Weboldal
Táncoslapi Füves Porta és Meztéllábas Kert, Zalaegerszeg
Zalaegerszeg varázskertjében „meztéllábas” kalandokban is részük lehet a feltöltődésre és pompás illatokra áhítozó természetkedvelőknek. Amint beleszippantotok a levendulafelhőbe, és ráléptek a különböző anyagokból – fából, kőből, tobozból, üvegből – kialakított ösvényre, egy csapásra nyugalom jár majd át bennetek. A családias hangulatú porta Ebegény városrészben lelt otthonra, és minden korosztály számára tartogat izgalmakat.
8900 Zalaegerszeg, Táncoslapi utca 24. | Facebook
Városligeti Kneipp ösvény, Budapest
Ha talpmasszázsra vágytok, elég csak ellátogatnotok a Városligetbe, ahol néhány éve kialakításra került a Mőcsényi Mihály botanikus kert, mely egy Kneipp ösvényt is rejt. Többszáz fajtájú virág társaságában lépdelhettek, sőt, az ösvény még egy csörgedező kis patakot is keresztez. Egyszerre frissíti a vérkeringést, javítja az egyensúlyérzéket, és segít, hogy helyes testtartást vegyetek fel – igazi egészségbomba, mely nem mellesleg délutáni programként is megállja a helyét!
1146 Budapest, Városliget | Weboldal