Aranyló násztánccal köszönti a nyarat a várva várt természeti jelenség

Idén a vártnál kissé hamarabb kezdődött el a nyár egyik legszebb természeti jelensége, a tiszavirágzás, melyet a szezonban először Jász-Nagykun-Szolnok megye községében figyelhettek meg.

A vártnál pár nappal korábban vette kezdetét a tiszavirágzás: ugyan csak június közepén számítottak rá, már a hónap első vasárnapján lencsevégre kapták a Tisza táncát a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszainokánál, ahol a jelenség tetőfokán több mint százezer rovar rajzott.

A Tisza fővirágzását akár a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai által szervezett lesek egyikén is megtekinthetitek, ahol nemcsak a kikötőből nézhetitek végig a tiszavirágzást, de a vízi járművek fedélzetéről is átélhetitek az élményt, sőt, még egy bevezető előadást is meghallgathattok a kérészek násztáncáról.

Persze akkor sem kell aggódnotok, ha nem tudtok ellátogatni a községhez, hiszen a páratlan nyári jelenségnek a Tisza számos pontján szemtanúi lehettek, így Tivadartól kezdve Tokajon, Tiszafüreden és Szolnokon át egészen Szegedig bezárólag gyönyörködhettek a különleges látványban általában este 6 és 9 óra között.

Arra viszont mindenképpen figyeljetek az utazásotok megszervezése előtt, hogy a tiszavirágzás csupán néhány napig tart, így nem érdemes sokáig halogatni az indulást. Friss információkat ezen a linken egy kifejezetten erre az alkalomra készült Facebook-csoportban találtok.

További mesés fotók a tiszavirágzásról:

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