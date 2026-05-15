A nyár legnagyobb kerti partija idén is jégbe hűtött élményekkel vár a Városligetben

Napsütés, barátok, nevetés, és végtelen mennyiségű rosé. Pontosan ilyen a nyár kezdete a Rosalia Borpikniken, egész pontosan június 4. és 7. között a Városliget zöld szívében, ahol újra megelevenedik Budapest legnagyobb szezonnyitó kerti partija. (x)

Ez az az esemény, ahol nem kell rohanni, nem lehet elkésni, elég, ha leteríted a plédet, felkapod a napszemüveged, és élvezed a fűben ülős, láblógatós borozás szabadságát a családoddal, barátaiddal. A jubileumi fesztivál egyik legjobban várt attrakciója az évről évre megújuló pohárgrafika, az újdonságok mindig sokak szívét dobogtatják meg.

Idén három különleges dizájn közül választhatnak poharat a vásárlók. A nosztalgia jegyében visszatér a „Rosé legyen veled” életérzés egy Baby Yoda ihlette figurával, újra hódít a tavalyi kedvenc, a jógázó bulldog, a könnyedséget pedig egy hőlégballonos dizájn képviseli.

Aki a fenntarthatóságot helyezi előtérbe, a Liget Pontnál a pohárbérlést is választhatja. A vissza nem váltott poharak kauciójával idén a Józsefvárosban működő, sajátos nevelési igényű gyerekek iskoláját támogathatjuk egy interaktív tábla beszerzésével, ami az ott tanulók és pedagógusaik számára hatalmas segítséget jelenthet.

A poharakba idén több százféle jégbe hűtött tétel kerülhet, hiszen az üde lazacos árnyalatú rozéktól a krémes champagne-ok eleganciájáig minden stílus képviselteti magát. Olyan új szereplőkkel ismerkedhetünk meg, mint a Kisbaka Családi Borbirtok vagy az Angyal Borkereskedés kínálata, a buborékok szerelmeseit pedig díjnyertes proseccók várják.

Különlegesség, hogy a fesztivál történetében először kap hangsúlyos szerepet a prémium alkoholmentes kínálat. A tudatos életmód jegyében aromás alkoholmentesített borok, mentes ginek és zéró limoncello-változatok bizonyítják, hogy ezek az italok is nyújthatnak kompromisszumok nélküli gasztroélményt.

A fejlődés mellett a szakmaiság is fontos szerepet kap. A VinAgora standjánál az áprilisi borverseny érmes tételeit kóstolhatjuk meg, miközben szakemberektől kaphatunk közérthető válaszokat a borkészítés titkairól.

Az MVM Lounge-ban pedig nemcsak a telefonunkat tölthetjük fel, hanem a „No Phone Zone” hívására válaszolva offline is kapcsolódhatunk szeretteinkhez egy hűvös rosé társaságában.

Készülj a nyár legnagyobb kerti partijára, találd meg az idei kedvenc borodat, és szavazz, hogy szerinted ki legyen ezennel a Liget Bora választás nyertese. Szerezd be Deluxe pohárcsomagodat elővételben, és találkozzunk június első hétvégéjén a Városligetben!

