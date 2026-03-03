Erdélyi ízutazásra hív a város legfinomabb kürtőskalácsa a Városliget szomszédságában

Most, hogy a főváros egyik legnagyobb közparkja, a Városliget lassan, de biztosan ébredezik téli álmából, érdemes itt egy délután vagy egy hétvége alkalmával kora tavaszi sétát tenni Budapest legfinomabb kürtőskalácsával a kezetekben.

A Városliget szomszédságában, a Széchenyi Gyógyfürdővel szemben, a Fővárosi Állat- és Növénykert oldalában otthonra lelt Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában minden reggel – legyen az hétköznap vagy hétvége -, pirosan izzik fel a bükkfaszén a sütőkben, hogy már a kora délelőtt megérkező vendégek kézhez kaphassák frissen sült, hagyományos recept alapján készült kürtőskalácsaikat.

Erdélyből a Városligetbe

A kürtőskalács nem akármilyen tradícióra tekint vissza, receptje egy 18. századi erdélyi szakácskönyvben szerepelt elsőként. Az Édes Mackóban sütött kürtőskalács is erről a területről, Székelyföldről származik, és az első pillanatól kezdve a nagyszülők receptje alapján készül az eredetileg a kályha kürtőjéről elnevezett édesség.

Az édes kelt tészta – melyből mi is gyúrtunk egy adaggal -, különböző neveken is ismert: kürtősfánk, dorongfánk, de a spirális tekerés miatt botratekercsnek is hívják.

A 2015 óta hungarikumként is nyilvántartott kürtőskalács kelt tésztája az Édes Mackóban frissen reszelt citromhéjjal készül, a pirosan, van, hogy 800 °C-on izzó bükkfaszénnek pedig fontos szerepe van a tökéletes ízélmény elérésében. A forró parázs fölött ropogósra piruló cukormázat még frissen, melegében a legkülönfélébb feltétekkel szórják meg.

A hagyományos ízek közül a legnépszerűbbnek a fahéjas számít, de mondhatnánk azt is, hogy az ízesítésnek itt csupán a képzelet szab határt: dióval, kókusszal, kakaóval, brontei pisztáciával, liofilizált málnával, csokoládécseppekkel és pörkölt mogyoróval egyaránt kérhetjük a székelyföldi édességet.

A bőséges kínálat azonban nemcsak az ízesítésre terjed ki, hiszen a hagyományos tészta mellett készülnek speciális glutén-, laktóz- és tejfehérje-, valamint tojásmentes tészták is, annak érdekében, hogy az ételérzékenységgel és -intoleranciával élőknek se kelljen lemondaniuk az édes élvezetről.

Kürtőskalács újratöltve

Ha valahol, akkor itt a kürtőskalácsok szerelmeseinek különösen jó dolguk van, hiszen ez az egyetlen hely Budapesten, ahol a kürtőskalácsok nem akármilyen desszertekben nyernek új értelmet.

A kínálat állandó tagja a Kürtősbon, melynek lényege, hogy a puha édes tésztába még a sütés előtt csokoládé vagy pisztáciakrémet, szilva- vagy baracklekvárt töltenek, majd a hagyományos kürtőskalácsokhoz hasonlóan a töltelékhez passzoló feltétekkel szórják meg.

Ugyancsak különlegesség a Kürtősfondü, ahol a kürtőskalácsszeleteket különféle toppingokba mártogatva közösen élvezhetjük a különleges gasztroélményt. A kínálatot gazdagítja továbbá a klasszikus mákos guba kürtőskaláccsal újraálmodott finomsága, a méltán népszerű Kürtős Guba.

Nem egy okot tudunk tehát felsorakoztatni amellett, miért érdemes ellátogatni az év minden napján nyitva tartó cukrászdába, ahol kicsiket és nagyokat is odafigyeléssel és szakértelemmel készített édességek, kávékülönlegességek, szerdán és pénteken mentes finomságok és rendszeresen megrendezett tematikus hétvégék is várják a Városliget szomszédságában.

