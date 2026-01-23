A gyerekkori sütizés emlékéből merítenek ihletet a Dobay Cukrászda legújabb finomságai

Nem is olyan rég a Dobay Cukrászda klasszikus süteményeinek nyomába eredtünk, amik nekünk sem okoztak csalódást.

A méltán népszerű Dobay Cukrászda és Pékség januártól egy izgalmas újdonsággal rukkolt elő: hat klasszikus süteménnyel varázsolja a gyerekkori emlékeket a tányérunkra.

A kollekció Illatos emlék elnevezését a nagyszülők napja alkalmából meghirdetett verseny ihlette, amelyen a vendégek indulhattak saját családi receptjeikkel. A nyertes az Illatos emlékre keresztelt diós sütemény lett, ez a kifejezés pedig szuper inspiráció volt a régi ízeket és emlékeket megidéző süteményfelhozatalhoz.

A Dobay Klasszik kínálat célja, hogy az illatok és ízek harmóniája visszarepítsen azokba az időkbe, ahol még kisebb volt a világ, ahol a konyha melegében mindig várt valaki, és ahol a sütőből áradó vanília, vaj és cukor illata biztonságot jelentett.

Dobay Klasszik: Illatos emlékek, amelyek hazavezetnek

Ugyan a hagyományos sütemények tárháza végtelen, végül hat süteményre esett a választás, melyek egytől egyig tökéletesen passzolnak a koncepcióba. Akad köztük olyan, ami már korábban is szerepelt a cukrászda étlapján, de újdonságokkal is találkozhattok.

A Dobay Klasszik listájára végül a házi krémes, a francia krémes, a puncs szelet, a női szeszély, illetve az oroszkrém és túrógombóc szelet kerültek fel.

A házi krémes különleges helyet foglal el ezek között az emlékek között és nem véletlen, hogy amikor két éve először jelent meg a Dobay Cukrászda pultjában, azonnal belopta magát a vendégek szívébe.

Nem is volt kérdés, hogy helye van az Illatos emlékek között, ami határozottan jó döntés volt, hiszen a házi és a francia krémes is zseniális lett, az elegáns tálalás pedig még különlegesebbé teszi az élményt.

Nagy örömünkre az örök klasszikusnak számító puncs szelet is felkerült a listára, ami akár a tejérzékenyeknek is tökéletes választás. A sok helyen túl száraz desszert itt kellően szaftos, a puha, rumos tészta nálunk egyhangú sikert aratott.

Ugyanennyire meghatározó ízélményben volt részünk a túrógombóc szelet kóstolásakor is és egyáltalán nem csodálkozunk, hogy a citromos, krémes, gombócokat megidéző süteményszelet az egyik kedvence a vendégeknek.

Izgalmas csavarral került a pultba a női szeszély, hiszen az egyébként sárgabaracklekvárral készített sütemény most szilvalekvárt kapott, az enyhén savanykás íz pedig tökéletes párosításnak bizonyult számunkra is.

Végül, de nem utolsósorban, a mindig biztos befutóként az oroszkrém szeletet is megkóstoltuk, ami szintén nem hagyott kivetnivalót maga után: a krémes finomság régi emlékeket megidéző ízével és autentikus kinézetével vett le minket a lábunkról.

Dobay Cukrászda és Pékség 1016 Budapest, Krisztina körút 38. 1117 Budapest, Garda utca 1. 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68. Weboldal | Facebook

Ha új helyeket is felfedeznétek: