Szedd magad levendula 2026: Térképen a legszebb levendulaligetek az országban

Csokorba gyűjtöttük nektek, hol, merre találjátok az ország hamarosan virágba és illatfelhőbe boruló legszebb levendulásait, sőt mi több, cikkünkben azt is megtaláljátok, mikor lesz lehetőségetek szedd magad alkalmakon szüretelni a kedvelt virágból.

Az idei szezonban országszerte számos levendulához kapcsolódó ünnep, nyílt nap és szüret várja az érdeklődőket a Balaton környékétől egészen az Alföld keleti csücskéig. Cikkünkben a szedd magad akciók mellett egy levendulatérképet is találtok, hogy könnyen felfedezhessétek a hozzátok legközelebb eső virágmezőket. 

Ezeken a helyszíneken biztos lesznek levendulás események 2026-ban:

Szedd magad levendula Budapest környékén

Fotó: Ódor Niki / Facebook

Levendulások a Balaton körül

Fotó: Kőröshegyi Levendulás / Facebook
Dörgicsei Levendulamajor / Fotó: Csodás Magyarország

Levendulások a Duna mentén

Fotó: LevenDuna

Levendulaszüretek Szeged környékén

Pécs és környékének levendula-lelőhelyei

Bakonyi levendulamezők

Fotó: Lilaliget Levendulás Bakonyság / Facebook

Levendulaszüretek a Velencei-tó körül

Az ország északkeleti részén itt gyűjthettek a lila virágból

Békés vármegye levendulamezői

Fotó: Levendula Kert és Arborétum Facebook

Levendulás élmények az ország legszebb virágoskertjeiben

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