Szedd magad levendula 2026: Térképen a legszebb levendulaligetek az országban

Csokorba gyűjtöttük nektek, hol, merre találjátok az ország hamarosan virágba és illatfelhőbe boruló legszebb levendulásait, sőt mi több, cikkünkben azt is megtaláljátok, mikor lesz lehetőségetek szedd magad alkalmakon szüretelni a kedvelt virágból.
Az idei szezonban országszerte számos levendulához kapcsolódó ünnep, nyílt nap és szüret várja az érdeklődőket a Balaton környékétől egészen az Alföld keleti csücskéig. Cikkünkben a szedd magad akciók mellett egy levendulatérképet is találtok, hogy könnyen felfedezhessétek a hozzátok legközelebb eső virágmezőket.
Ezeken a helyszíneken biztos lesznek levendulás események 2026-ban:
Szedd magad levendula Budapest környékén
- Ráckevei Levendulás (2026. június 11-14., 18-21., 25-28.)
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- Kevélyhegyi Levendulamező (2026. június 12-28.)
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- Dunakanyar Levendulás (2026. június 13.)
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- Hegyi Herbakert (2026. június 13.)
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- Kávai Levendula (2026. június 13-14., 20-21., 27-28.)
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- Varázskert Levendula, Pócsmegyer (2026. június 14.)
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- Kiscsévpuszta, Dág (2026. június 18.)
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- Pátyi Levendulás Kert (2026. június 20-21.)
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- Budakeszi Levendula Farm (2026. június 20-21.)
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- Budaörsi Levenduláskert (2026. június 21., 27-28., július 4-5.)
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- Monori Strázsahegyi Levendulás (2026. június 21., 28.)
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Levendulások a Balaton körül
- Levendulás Dám Farm (2026. június 12-14.)
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- ÉnKertem Siófok (2026. június 12-14., 19-21., 26-28.)
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- Levendulaszüret a Kőröshegyi Levendulásban (2026. június 12-15., 19-22., 26-tól mindennap)
Programok és információk >>
- Levendula Völgy Ozora (2026. június 12. – július 12.)
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- Hegyi Herbakert, Bajna (2026. június 13-14., 20.)
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- Tihanyi Levendula Ház Látogatóközpont (2026. június 18. – július 5.)
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- Lavander Tihany Levendulaföld (2026. június 20., 27.)
Levendulaünnep >>
- Szent Balázs-hegyi Levendulás (2026. június 20-21., 26-28.)
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- Levendárium Dörgicsei Levendula Major (2026. június 27-28., július 4-5.)
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- Eau de Tihany – Tihanyi Levendula Manufaktúra
Parfümkészítő workshopok >>
Levendulások a Duna mentén
- Smaragdfarm, Daruszentmiklós (2026. június 6-21., 27-28., július 4-5.)
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- LevenDuna Paks (2026. június 12-14.)
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- Aranydombi Levendula (2026. június 13-14.)
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- Nagykarácsonyi Levendulás Tündérkert (2026. június 13-tól)
Programok és információk >>
Levendulaszüretek Szeged környékén
- Földeáki tündérkert levendulás (2026. június 13.)
Programok és információk >>
- Szatymazi Malom Tanya (2026. június 13-14.)
Programok és információk >>
Pécs és környékének levendula-lelőhelyei
- Magyari Levendula (2026. június 6-28.)
Programok és információk >>
- Terehegyi Levendulakert, Harkány (2026. június 13-14., 20-21., 27-28.)
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- Nagybudméri Levendulabirtok (2026. június 13-14., 20-21., 27-28.)
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- Martonfai Levendulás Kert (2026. június 20-21., 27-28.)
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Bakonyi levendulamezők
- Újhegyi Levendulasziget, Lovászpatona (2026. június 13-21.)
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- Lilaliget Levendulás Bakonyság (2026. június 13-28.)
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Levendulaszüretek a Velencei-tó körül
- Gárdonyi Levendula (2026. június 13.)
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- Nagyvelegi Levendula Kert (2026. június 20-21., 27-28.)
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Az ország északkeleti részén itt gyűjthettek a lila virágból
- Hengermalom Kúria (2026. június 20.)
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- A kert, Nyírtelek (2026. június 20-21.)
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- Sajóbábonyi Levendulakert (2026. június 27.)
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Békés vármegye levendulamezői
- Bodnár Birtok, Szarvas (2026. június 12-14., 19-21., 26-28., július 3-5.)
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- LevenDolla, Orosháza (2026. június 13-14.)
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- Aida Levendula Ház, Mikepércs
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Levendulás élmények az ország legszebb virágoskertjeiben
- Levendula Kert és Arborétum, Zalaegerszeg (2026. június 12-14., 19-21., 26-28.)
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- Jáhn Pince, Tevel (2026. június 13.)
Programok és információk >>
- Levendulanapok a Pannonhalmi Főapátságban (2026. június 13-14.)
Programok és információk >>
- Levendulafarm, Kemenessömjén (2026. június 13., 20.)
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- Ondódi Levendulás, Debrecen (2026. június 13-14., 20.)
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- Tandurinda Levendula, Somogyhatvan (2026. június 20.)
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- Menyus tanya, Szegvár külterület (2026. június 20-21.)
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