Szedd magad levendula 2026: Térképen a legszebb levendulaligetek az országban

Csokorba gyűjtöttük nektek, hol, merre találjátok az ország hamarosan virágba és illatfelhőbe boruló legszebb levendulásait, sőt mi több, cikkünkben azt is megtaláljátok, mikor lesz lehetőségetek szedd magad alkalmakon szüretelni a kedvelt virágból.

Az idei szezonban országszerte számos levendulához kapcsolódó ünnep, nyílt nap és szüret várja az érdeklődőket a Balaton környékétől egészen az Alföld keleti csücskéig. Cikkünkben a szedd magad akciók mellett egy levendulatérképet is találtok, hogy könnyen felfedezhessétek a hozzátok legközelebb eső virágmezőket.

Ezeken a helyszíneken biztos lesznek levendulás események 2026-ban:

Szedd magad levendula Budapest környékén

Levendulások a Balaton körül

Levendulások a Duna mentén

Levendulaszüretek Szeged környékén

Pécs és környékének levendula-lelőhelyei

Bakonyi levendulamezők

Levendulaszüretek a Velencei-tó körül

Az ország északkeleti részén itt gyűjthettek a lila virágból

Békés vármegye levendulamezői

Levendulás élmények az ország legszebb virágoskertjeiben

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