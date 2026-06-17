Lilába borult a Balaton: 20+ csodás levendulamező és mesés pihenőkert 2026 nyarára

A Balaton körül több mint 20 helyszínen csodálhatjátok meg a levendulától élénk lila horizontot: családi levendulaültetvények, panorámás virágmezők és mesebeli pihenőkertek várnak rátok a Balatontól egy karnyújtásnyira!

Levendulások a Balaton északi és déli partján

Északi parti levendulamezők

Levendulakertek a déli parton

Térképen az ország legszebb levendulásai: