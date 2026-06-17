Lilába borult a Balaton: 20+ csodás levendulamező és mesés pihenőkert 2026 nyarára

A Balaton körül több mint 20 helyszínen csodálhatjátok meg a levendulától élénk lila horizontot: családi levendulaültetvények, panorámás virágmezők és mesebeli pihenőkertek várnak rátok a Balatontól egy karnyújtásnyira!
Levendulások a Balaton északi és déli partján
Északi parti levendulamezők
- Apátsági Majorság, Tihany
- Eau de Tihany – Tihanyi Levendula Manufaktúra
- Férhezli Testvérek Levendula-Birtoka, Badacsonytomaj
- Káli Levendula, Köveskál
- Kálikert Levendulás, Salföld
- Lavender Tihany Levendulaföld
- Levendula a Papucs-hegyen, Kehidakustány
- Levendula Labirintus, Aszófő
- Levendula Porta, Kékkút
- LevenduLand, Nemesvita
- Levendárium Dörgicsei Levendula Major
- MagyarProvence Levendulabirtok, Monoszló
- Szent Balázs-hegyi Levendulás, Balatoncsicsó
- Szent György-hegyi Levendula Manufaktúra, Kisapáti
- Tagyoni Kislevendulás
- Tihanyi Őslevendulás
Levendulakertek a déli parton
- Balatoni Levendulás, Szőlősgyörök
- ÉnKertem Siófok
- Kincsek völgye, Bálványos
- Kőröshegyi Tulipán és Levendula Park
- Levendula Völgy Ozora
- Levendulás Dám Farm, Nyim
- Melindula Levendula, Balatonszentgyörgy