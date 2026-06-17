Lilába borult a Balaton: 20+ csodás levendulamező és mesés pihenőkert 2026 nyarára

A Balaton körül több mint 20 helyszínen csodálhatjátok meg a levendulától élénk lila horizontot: családi levendulaültetvények, panorámás virágmezők és mesebeli pihenőkertek várnak rátok a Balatontól egy karnyújtásnyira!

Levendulások a Balaton északi és déli partján

Északi parti levendulamezők

Balaton levendula, szedd magad, északi part
Fotó: Szent Balázs-hegyi Levendulás

Levendulakertek a déli parton

levendula park Balaton
Kőröshegyi Tulipán és Levendula Park | Fotó: Hegybíró Miklós

Térképen az ország legszebb levendulásai:

Szedd magad levendula 2026: Térképen a legszebb levendulaligetek az országban
Szedd magad levendula 2026: Térképen a legszebb levendulaligetek az országban

Idén is összegyűjtöttük, hol találjátok az ország legszebb levendulaligeteit, ahol szüretelhettek is a népszerű virágból.

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