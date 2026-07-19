10 mesebeli barackos kert, ahol szedd magad őszibarack akció vár 2026 nyarán

Nyakunkon az őszibarackszezon, de már nem kell sokat várni, és napérlelte termések fognak mosolyogni a hazai gyümölcsfákon. Akár lekvárnak valót kerestek, akár frissen fogyasztanátok, idén is érdemes lesz kosarat ragadni: mutatjuk, hol vár rátok szedd magad őszibarack akció 2026 nyarán!

Borbás Kert, Gárdony

Fejér megye híres-neves gyümölcsösében, a Borbás Kertben két helyszínen, közel 80 hektáron mosolyognak a fákon ízletes termések. Ami a szedd magad akciót illeti, jelenleg még a kajszi van terítéken, melyet nemsokára őszibarack fog váltani. Kísérjétek figyelemmel Facebook-odalukat, kérdés esetén pedig bátran keressétek őket a +36 20/390-4535-ös telefonszámon!

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Nagy Családi Gazdaság, Szob

A Dunakanyar szívében, Szobon július végétől szedhettek majd őszibarackot, a 12. számú főútnál, a benzinkút mögött, a Nagy család gyümölcsöskertjében. Fehér- és sárgahúsú fajtákat, illetve nektarint is találtok, melyet hétfőtől szombatig 8-tól 18-ig, vasárnaponként pedig 16 óráig szedegethettek le a fákról. Érkezés előtt mindenképp keressétek őket a +36 20/331-8030-as telefonszámon!

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Barackvirág Farm, Székesfehérvár-Csala

Székesfehérvártól nem messze, Csalán már 1992 óta teremnek csonthéjasok a Barackvirág Farm családi gazdaságában. Az idei kajsziszezon lassacskán a végéhez ér, és felváltja az őszibarack, melyet szedd magad akció keretein belül szerezhettek be. Ha befőzésre szánjátok, augusztus elejétől lesz érdemes ellátogatni hozzájuk, addig pedig korai fajtát szedegethettek, 800 Ft/kg-os áron. Ehhez saját kosárra, ládára, és készpénzre lesz szükségetek.

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Barackfarm, Fertőszentmiklós

Győr-Moson-Sopron megye első számú baracklelőhelyét Fertőszentmiklóson találjátok meg – jó hír, hogy már javában dübörög náluk az őszibarackszüret! Félmagvaváló, sárgahúsú és fehérhúsú fajtákat egyaránt találtok náluk: ha szedd magad akcióban vagytok érdekeltek, 900 Ft/kg-os áron csaphattok le rájuk, amennyiben pedig kihagynátok a szüretelés élményét, 1100 Ft/kg-ért vihetitek haza a termést. Mindenképp keressétek fel Facebook-oldalukat vagy érdeklődjetek a +36 20/354-9010-es telefonszámon!

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Szeder-sziget, Egerbakta

A név csalóka, hiszen a Szeder-sziget mikrogazdaságában nem csak bogyósok teremnek, és ami a legjobb, hogy barackot is vihettek tőlük. A lapos őszi szezonjának végét még elcsíphetitek, a többi fajtára pedig egy kicsit még várnotok kell. Szeretettel várnak benneteket Egerbakta dombtetején, általában 8 és 20 óra között, de mielőtt érkeztek, mindenképp keressétek őket a +36 70/364-4158-as telefonszámon, az őszibarackhírekért pedig kövessétek Facebook-oldalukat!

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Breier Farm, Pomáz

A Breier Farm neve bizonyára mindenkinek ismerősen cseng, azt viszont már kevesen tudják, hogy a pomázi gyümölcsösben szedd magad akciót is szerveznek. Idén július 17-én teltek meg először a kosarak őszibarackokkal: sajnos az idei termés a szokásosnál csekélyebb, így érdemes minél előbb útba ejteni őket. Ha magatok szeditek, 1190 Ft/kg-os áron vihetitek, már leszedett barackra pedig a Tanya boltban 1390 Ft/kg-os áron csaphattok le. Hétköznap 8-tól 17-ig, hétvégén pedig 15 óráig várnak benneteket.

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Dolina Gyümölcs, Pomáz

Ha pedig a későbbiekben szereznétek be Pomázon az áhított barackot, a Dolina Gyümölcsöst ajánljuk figyelmetekbe. Az, hogy mikor kezdődik náluk a szezon, egyelőre kérdéses, de előreláthatólag augusztus végétől szeptember negyedik hetéig szedhetitek majd magatok a gyümölcsöket. A nyitással kapcsolatos információkért kísérjétek figyelemmel a Facebook-oldalukat!

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Kávrán Gyümölcsöskert, Érd

Érd határában vár a Kávrán Gyümölcsöskert, mely családi gazdaságként kínál szedd magad lehetőséget. Jelenleg korai érésű, sárgahúsú Early Redhaven fajtával tölthetitek meg a kosaraitokat, 900 Ft/kg-os áron, de érdemes figyelemmel kísérni a Facebook-oldalukat, ahol mindig közzéteszik a nyitva tartással és az éréssel kapcsolatos információkat.

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Érdi Barack

Az Érdi Barack célja 2026 nyarán sem más, mint hogy megfizethető áron kínáljon vegyszermentes, minőségi gyümölcsöt a barackkedvelőknek. A madarak már csicseregnek, a fák pedig korai érésű Early Redhaventől illatoznak, mellyel 900 Ft/kg-os áron tölthetitek meg kosaraitokat. A továbbiak az időjárás függvényében alakulnak – kövessétek figyelemmel a Facebook-oldalukat!

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Neked Érik Gyümölcsfarm, Érd

Végül, de nem utolsó sorban a Neked Érik Gyümölcsfarmot ajánljuk figyelmetekbe. A Szőnyi család Érden, öt hektáron, szívvel-lélekkel termeszti a barack jó néhány fajtáját. Nagyjából két hét múlva startol náluk a szedd magad akció, korai érésű típusokkal, utána pedig befőzésre alkalmas fajtákat szedegethettek. Minden kérdésre készséggel válaszolnak, hívjátok őket bizalommal!

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Mennyei csemege, amibe őszibarackot csempészhettek: