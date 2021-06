Barackos túrógombóctorta: A könnyed sütemények szerelmeseinek (recept)

A nyár és a jó idő beköszöntével a csokis, nehezebb desszertek után egyre többször csábulunk el egy-egy hűsítő, könnyed édességre, amelyhez kiválóan passzolnak a nyáron érő gyümölcsök. Nagy népszerűségnek örvendenek a bogyós gyümölcsökből készített sütemények, ám a júniustól kezdődő őszibarackszezont is érdemes kihasználni, a zamatos gyümölcs tökéletes hozzávalója lehet a túrós finomságoknak. Az egyszerű túró-barack kombót mi most egy kis csavarral dobtuk fel: a barackos túrógombóctorta ízvilága tökéletesen visszaadja a sokak által kedvelt túrógombóc ízélményét is. Tévhit, hogy tortákat kizárólag ünnepekkor fogyaszthatunk, ez az istenien finom nyári édesség például nagyszerű kísérője lehet egy kerti partinak vagy esti grillezésnek is.

Hozzávalók (21-22 cm átmérőjű kapcsos tortaformához)

Piskótához

3 tojás (M-es)

60 g kristálycukor

60 g finomliszt

3 g sütőpor

egy csipet só

Kenéshez

baracklekvár

Túrókrémhez

600 g félzsíros túró

2 csomag vaníliás cukor (20 g)

egy kisebb citrom reszelt héja

300 ml tej

60 g kristálycukor

60 g búzadara

6 db őszibarack

Tejfölös krémhez

330 g tejföl

150 g habtejszín

50 g porcukor

egy fél citrom leve

8 g zselatinpor + 50 ml víz

Tetejére

200 g zsemlemorzsa

étolaj

fahéjas porcukor

Elkészítés

A sütőt előmelegítjük 170 fokra és a tortaforma alját kibéleljük sütőpapírral, majd elkezdjük a piskótát. A tojásokat szétválasztjuk és a fehérjéket egy csipet sóval elkezdjük nagy fokozaton habbá verni. Amikor már kezd keményedni a hab, 3-4 részletben hozzáöntjük a kristálycukrot, és kemény habot verünk belőle. Fakanállal vagy spatulával a habhoz keverjük a tojássárgákat, majd ismét 3-4 részletben az átszitált sütőporral összekevert lisztet, és egyenletesre keverjük, figyelve arra, hogy ne essen össze a tésztánk. A tésztát kb. 20 perc alatt megsütjük, ezalatt pedig meghámozzuk a barackokat, ezekből 5 barackot félbevágunk, a 6. barackot pedig kis kockákra daraboljuk. Ha kész, kihűtjük a piskótát, kivesszük a formából és lehúzzuk róla a sütőpapírt, majd visszahelyezzük a formába. Megkenjük vékonyan baracklekvárral, és vágott felükkel lefelé ráhelyezzük a felezett barackokat. Ezután elkészítjük a túrókrémet. Ehhez a tejet felforraljuk, beleszórjuk a kristálycukrot és a búzadarát, majd folyamatos kevergetés mellett besűrítjük a tejbegrízt. Félretesszük picit hűlni, ameddig a túrót, a vaníliás cukrot és a citromhéjat összekeverjük. Ehhez hozzáadjuk a tejbegrízt, elkeverjük, és óvatosan a barackokra halmozzuk. A maradék, kis kockákra feldarabolt barackot belenyomkodjuk a túrókrém tetejébe. Ezután hűtőbe tesszük és elkészítjük a tejfölös réteget. A tejfölös réteghez a zselatinpor és a víz kivételével mindegyik hozzávalót összekeverjük és egy kézi habverő segítségével kihabosítjuk. A zselatinport vízbe áztatjuk, kb. 2 percig hagyjuk állni, majd felmelegítjük és beleöntjük a tejfölös részbe. Fontos, hogy melegen öntsük, különben nem egyenletesen oszlik majd el, hanem nagyobb darabokban összeáll. Végül a tejfölös krémet ráöntjük a tortánkra, és hűtőbe tesszük. A tortának minimum 6 órát kell állnia a hűtőben, de a legjobb, ha egy egész éjszakára bent hagyjuk. Ha összeállt a tortánk, a zsemlemorzsát étolajon aranybarnára pirítjuk, megvárjuk, míg kihűl, és a megdermedt torta tetejére halmozzuk. Megszórjuk fahéjas porcukorral, tálalás előtt pedig körbevágjuk és kivesszük a formából.

A receptet köszönjük Gál Melániának!